eur:
387.7
usd:
334.31
bux:
125381.45
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
Kilencedszer is Európa legszebb adventi villamosa lett a miskolci
Nyitókép: Miskolc Polgármesteri Hivatal

Világelső lett Miskolc

Infostart / MTI

Világelső lett Miskolc fenntartható turisztikai élményprogramja, a borsodi vármegyeszékhely az Ehető Erdő programja aranyérmet nyert a Green Destinations versenyén a Berlini Nemzetközi Turisztikai Börzén (ITB Berlin) – közölte a város önkormányzata.

Azt írták, a miskolci Ehető Erdő – Erdei Gasztroexpressz program a Bükk erdeit, a természetismeretet és a helyi gasztronómiát kapcsolja össze. A résztvevők szakvezetéssel járhatják be az erdőt, megismerik az ehető növényeket és az erdei ökoszisztéma működését, majd a túra végén a Bükk alapanyagaiból készült fogásokat kóstolhatják meg a Michelin-ajánlással rendelkező Végállomás Bistro & Wine étteremben.

Közölték, a döntőben Miskolc olyan nemzetközileg elismert desztinációkkal versenyzett, mint szlovén Bohinj, a Fülöp-szigeteki Isabela de Basilan, a spanyol Lanzarote, a japán Niseko és az észt Pärnu.

Hozzátették, a nemzetközi pályázati anyagot a Visit Miskolcot üzemeltető MIDMAR Nonprofit Kft. dolgozta ki az InnoTime Hungary Kft. szakmai támogatásával.

A díj a program szakmai sikerén túl visszaigazolja, hogy Miskolc jó úton jár: a természeti értékek megőrzése és a felelős turizmus erősítése kéz a kézben járhat – áll a közleményben.

Úgy fogalmaztak, ez az elismerés azt mutatja, hogy egy vidéki város is képes világszinten versenyképes turisztikai innovációt létrehozni, ha a helyi civilek, vállalkozók, szolgáltatók és a városi intézményrendszer összefog.

A kezdeményezés zászlóshajó eseményei az Ehető Erdő vacsorasorozat, az Erdei Gasztroexpressz kisvonatos túra egész évben különleges aktívturisztikai és gasztroélményeket kínálnak Miskolcon. A programról és az aktuális eseményekről további információ az erdeigasztroexpressz.hu oldalon érhető el.

Kezdőlap    Belföld    Világelső lett Miskolc

turizmus

program

miskolc

világelső

élmény

