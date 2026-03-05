ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 5. csütörtök
Teamwork, Group of workers on a road construction, team of people at work
Nyitókép: blyjak/Getty Images

Közlekedési rémálom Pesten, több busz megállója is változik

Infostart

Burkolatjavítást végez a XIV. kerületi Thököly út Hungária körút és Mexikói út közötti szakaszán csütörtök estétől a Budapest Közút, a két ütemben zajló munkálatok miatt forgalomkorlátozásra kell számítani.

A társaság közleménye szerint a téli hideg, csapadékos időjárás erőteljes kátyúsodást okozott Budapest útjain. Az idő enyhülésével lehetőség nyílt a burkolathibák nagyobb felületen történő, meleg aszfaltos javítására.

A munkálatok során a Thököly út Hungária körúti kereszteződésénél javítják majd a burkolatot mindkét forgalmi irányban 3430 négyzetméteren, érintve a Zugló vasútállomás buszmegállót.

A marást követően egy réteg aszfalt kopóréteg terítenek, majd a felület minőségétől függően lokális pályaszerkezet-csere is lehetséges. A területen lévő szerelvényeket szintbe helyezik. Az új burkolatra új burkolati jeleket festenek – írták. Mint olvasható,

a március 5. és 8. között zajló munkálatok során a Hungária körúttól a Mexikói út irányába sávlezárások lesznek. A forgalom haladása sávelhúzással lesz biztosítva.

A munkák előrehaladásától függően időszakosan a Francia út felől nem lehet majd kihajtani a Thököly útra, valamint tilos lesz a balra kanyarodás a Thököly útról városközpont felől jövet a Mexikói útra, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai kivételével. A Thököly útról a városközpont felől jövet a Róna utcánál jobbra fordulással majd visszafordulással a Róna utcán át lehet balra kanyarodni. A Mexikói út Thököly úti torkolata mellett felhagyott villamospályán tilos lesz a megállás.

A burkolatjavítás második üteme tervezetten március 20-tól március 22-ig tart.

Ezalatt a Mexikói út felől a Hungária körút felé a forgalom sávelhúzás mellett haladhat. Ekkor a Thököly útról nem lehet majd a Mexikói útra kanyarodni, kivéve a BKK-buszokat.

A kivitelezés teljes ideje alatt a Keleti pályaudvar irányú Zugló vasútállomás megállót áthelyezik a Hungária körút utáni Zugló vasútállomás (Hermina út) megállóba. Továbbá az éjszakai autóbuszok Bosnyák tér irányú megállóját áthelyezik a Hungária körút előtti szakaszra, a nappali buszok megállóját. Mindez az 5, 7, 7E, 8E, 108E, 110, 112, 133E buszok és az éjszakai 907, 973, 979 számú járatokat érinti – közölte a Budapest Közút.

