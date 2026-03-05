Rendhagyó terepszemlét tartott Orbán Viktor – videó

Terepszemlét tartott a Puskás Arénánál Orbán Viktor egy kis golfkocsiban, amiről egy Reels-videót oszott meg a kormányfő a közösségi oldalán, jelezve: hamarosan Bajnokok Ligája-döntőt rendez Magyarország – május 30-án, este 6 órától. A videó kommentárja szerint „minden készen áll!”.

Arra a kérdésre, hogy mi is a „körutazás” célja, Orbán Viktor a videóban azt válaszolta: arra volt kíváncsi, hogy mit fognak látni a mérkőzésre érkezők, akik – mint fogalmazott – nemcsak a stadiont fogják megnézni, hanem azt is, ami körülveszi, és ez alapján alakíthatnak ki véleményt Magyarországról.

„Fontos, hogy itt minden rendezett legyen… de azt kell mondanom, elég jól néz ki! Szép munkát végeznek, karban van tartva minden, a fű le van nyírva, nincs szemét, a kerítés is rendben van, nem kell szégyenkeznünk, úgy nézem” – mondta a miniszterelnök. A videóban kérdező azon felvetésére, hogy nem kellene-e keresni egy jó sörözőt is, Orbán Viktor azt mondta: „na, jó, jó, jó, egyszer lesz az is!”