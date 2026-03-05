ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.01
usd:
334.15
bux:
125361.84
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Puskás Aréna 2024. május 22-én. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága ezen a napon meghozott döntése szerint Budapesten a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026-os döntőjét.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Rendhagyó terepszemlét tartott Orbán Viktor – videó

Infostart

A miniszterelnök szerint „minden készen áll!”

Terepszemlét tartott a Puskás Arénánál Orbán Viktor egy kis golfkocsiban, amiről egy Reels-videót oszott meg a kormányfő a közösségi oldalán, jelezve: hamarosan Bajnokok Ligája-döntőt rendez Magyarország – május 30-án, este 6 órától. A videó kommentárja szerint „minden készen áll!”.

Arra a kérdésre, hogy mi is a „körutazás” célja, Orbán Viktor a videóban azt válaszolta: arra volt kíváncsi, hogy mit fognak látni a mérkőzésre érkezők, akik – mint fogalmazott – nemcsak a stadiont fogják megnézni, hanem azt is, ami körülveszi, és ez alapján alakíthatnak ki véleményt Magyarországról.

„Fontos, hogy itt minden rendezett legyen… de azt kell mondanom, elég jól néz ki! Szép munkát végeznek, karban van tartva minden, a fű le van nyírva, nincs szemét, a kerítés is rendben van, nem kell szégyenkeznünk, úgy nézem” – mondta a miniszterelnök. A videóban kérdező azon felvetésére, hogy nem kellene-e keresni egy jó sörözőt is, Orbán Viktor azt mondta: „na, jó, jó, jó, egyszer lesz az is!”

Kezdőlap    Belföld    Rendhagyó terepszemlét tartott Orbán Viktor – videó

labdarúgás

bajnokok ligája

orbán viktor

döntő

puskás aréna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő az iráni háborúról: a civil légi közlekedés zavaraira most nincs igazi pótmegoldás

Szakértő az iráni háborúról: a civil légi közlekedés zavaraira most nincs igazi pótmegoldás
Most nem csupán útvonalak estek ki és három kulcsfontosságú légitársaság szünetelteti a járatait, hanem egyszerűen légtérzár van – mondta Varga G. Gábor, az Egek Ura blog alapító-szerkesztője az InfoRádióban, hozzátéve: amikor a működés leáll, szinte semmi sem repülhet.
 

Szakértő: az iráni háború fenyegetheti a forintárfolyamot és az alapkamatdöntéseket is befolyásolhatja

Irán átvette az irányítást a Hormuzi-szoros fölött, új szabályokat jelentett be

Újabb országot támadott meg Irán

Elemző: úgy tűnik, a rezsimváltás elmarad Iránban, de az új vezetés gyengébb lesz

Izrael fokozatosan megnyitja légterét az induló járatok számára is

Orbán Viktor: Magyarország készültségben!

Szárnyaló árak, inflációs nyomás, újabb támadások – percről percre az iráni háború hírei

Czepek Gábor: már csak az engedélyezés hiányzik a Barátság újraindulásához az Ukrtransznafta szerint

Czepek Gábor: már csak az engedélyezés hiányzik a Barátság újraindulásához az Ukrtransznafta szerint

Megtartotta első ülését a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt létrehozott magyar bizottság. A következő lépésekről Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, a tárca parlamenti államtitkára számolt be. Elmondta azt is, hogy rövid határidőt szabtak Ukrajnának.
 

Megjelent a kormányhatározat az Ukrajnába induló magyar küldöttségről

Orosz gázszállítások leállítása – újabb információkat közölt Moszkva

Több tagállam is nemet mondott Ukrajna gyorsított csatlakozására

Energiaexport-tilalom lép érvénybe
Kormányinfó

Energiaexport-tilalom lép érvénybe

Ingyenes marad az agrárium öntözővize, bruttó 154 ezer forint lesz a tanárok extra juttatása, a szakképzésben dolgozók is megkapják. 250 ezer tonna kőolajat szabadított fel a kormány.
VIDEÓ
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.05. csütörtök, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az EU-t fenyegetik Irán vezetői, légicsata volt Katar felett, Azerbajdzsánt támadás érte - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Az EU-t fenyegetik Irán vezetői, légicsata volt Katar felett, Azerbajdzsánt támadás érte - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Izrael szárazföldi inváziót kezdett Libanon déli részén, a harcok folyamatosak a Hezbollah erőivel. Emellett limitált katonai műveletet folytatnak Szíriában is, Daraá térségében. Izraeli hírszerzési források szerint a jemeni húszik is beszállhatnak hamarosan a háborúba, Szaúd-Arábia már készül a támadásra, ellentámadásra. Amerika és Izrael is legalább még egy, de inkább még két hétig tartó háborúzásra készül a Közel-Keleten. A katari légierő iráni bombázókat lőtt le a légtérben, a nap folyamán pedig rakétatámadás érte Dohát, illetve Bahreint és Izraelt is. Délelőtt a semleges kaukázusi Azerbajdzsán területét is iráni támadás érte. Iszmail Baghei, Irán helyettes külügyminisztere megfenyegette az Európai Uniót. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni, közel-keleti háború csütörtöki fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gyorshajtással kapták el a PL-csapat menedzserét: komoly bírságot kapott, de tönkretenni azért nem fogja

Gyorshajtással kapták el a PL-csapat menedzserét: komoly bírságot kapott, de tönkretenni azért nem fogja

Féléves vezetéstől való eltiltást kapott Oliver Glasner, a Crystal Palace menedzsere, miután Londonban gyorshajtáson érték.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Destruction in Tehran after US-Israeli strikes as UAE says it's intercepting more Iranian missiles

Destruction in Tehran after US-Israeli strikes as UAE says it's intercepting more Iranian missiles

A sports stadium in the Iranian capital was destroyed by the strikes. Meanwhile, our experts are answering questions on the Middle East war - watch live on this page.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 5. 16:42
Egyre több a szifiliszes újszülött, országos szűrőprogramot indít az NNGYK
2026. március 5. 16:30
Halálra gázolt valakit a vasútvillamos, segítséget kér a rendőrség
×
×