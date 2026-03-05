Leó pápához utazik a teljes katolikus püspökkar, és újabb körlevél kiadására készül

Kétnapos ülésre sereglettek össze a magyar katolikus püspökök, tavaszi rendes ülésükről pedig a Facebookon adtak ki összefoglalót, amelyből kiderül, november derekán XIV. Leó pápánál úgynevezett ad Limina Apostolorum látogatást tesznek Rómában, a szentatyával 13-án találkoznak audiencián.

A látogatás során a magyar püspökök felkeresik a meghatározott vatikáni hivatalokat, ahol az illetékes tisztségviselőkkel tekintik át a Magyar Katolikus Egyház helyzetét az adott szakterületeken.

A hét folyamán mind a négy nagy római bazilikában közösen mutatnak be szentmisét, más-más főcelebráns vezetésével.

Ezen felül Erdő Péter bíboros római címtemplomában, a Szent Franciska-bazilikában is bemutat szentmisét a tervek szerint.

A látogatás alkalmával több, magyar vonatkozású helyszínre is ellátogatnak az egyházi vezetők.

Az ülésen szó volt az 1996-ban megjelent püspökkari körlevél revíziójáról is, szakértők bevonásával vizsgálják át a világ elmúlt 30 éves változásait, és ennek függvényében újabb átfogó körlevél is születhet a magyar társadalom számára.

Új katolikus ima- és énekeskönyv is készül, ami felöleli az egyházzene valamennyi érvényes területét:

gregorián

népének

többszólamú énekek

könnyű műfaj, gitáros énekek.

Az MKPK támogatta a hét ferences vértanú szerzetes boldoggá avatási eljárásának felgyorsítását is.

A 2027-es évben meghirdetik a Hivatás évét, amelytől azt várják, több papi hivatás ébred, mint korábban.