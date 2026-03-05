ARÉNA - PODCASTOK
Gázfáklya egy tengeri kőolaj- és földgáz-erőműben.Forrás: Getty Images/kampee patisena
Nyitókép: Getty Images/kampee patisena

Árkorlátozás jöhet az energiahordozókra a szomszédunkban

Infostart / MTI

A horvát kormány kész korlátozni az energiahordozók árát, ha a közel-keleti konfliktus miatt jelentősen emelkednének az energiaárak – mondta Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök a kabinet csütörtöki ülésén.

A kormányfő szerint a konfliktus a globális energiaárak emelkedéséhez vezethet, különösen akkor, ha lezárnák a Hormuzi-szorost, amely a világ egyik legfontosabb energiaszállítási tengeri útvonala. Ez újabb inflációs nyomást idézhet elő világszerte - tette hozzá.

Plenkovic hangsúlyozta: a kormány szükség esetén ismét olyan intézkedéseket hozhat, amelyekkel korlátozzák az energiahordozók árát, és más támogatási formákkal segítik a lakosságot és a gazdaságot. Hozzátette: a kormánynak már van tapasztalata hasonló lépésekben a korábbi energiaválság idejéről.

A miniszterelnök arra is figyelmeztetett, hogy egy elhúzódó közel-keleti konfliktus komoly humanitárius és biztonsági következményekkel járhat, akár újabb menekülthullámot is kiválthat.

A kormány ülésén döntés született arról is, hogy megszervezik a konfliktus sújtotta térségből hazatérni kívánó horvát állampolgárok hazaszállítását. A kormányfő közlése szerint Iránból, Izraelből és Jordániából már minden távozni kívánó horvát állampolgárt evakuáltak, Ománban azonban még mintegy húsz horvát állampolgár tartózkodik.

Kiderült a keserű igazság: hiába a kiemelkedő magyar eredmény, a mindennapokban csúnyán elbukunk ezen a területen

Kiderült a keserű igazság: hiába a kiemelkedő magyar eredmény, a mindennapokban csúnyán elbukunk ezen a területen

Miközben a felső tagozatos és középiskolás diákok többsége rendelkezik alapvető biztosítási ismeretekkel, saját felkészültségüket jóval alacsonyabbra értékelik.

