Árkorlátozás jöhet az energiahordozókra a szomszédunkban

A kormányfő szerint a konfliktus a globális energiaárak emelkedéséhez vezethet, különösen akkor, ha lezárnák a Hormuzi-szorost, amely a világ egyik legfontosabb energiaszállítási tengeri útvonala. Ez újabb inflációs nyomást idézhet elő világszerte - tette hozzá.

Plenkovic hangsúlyozta: a kormány szükség esetén ismét olyan intézkedéseket hozhat, amelyekkel korlátozzák az energiahordozók árát, és más támogatási formákkal segítik a lakosságot és a gazdaságot. Hozzátette: a kormánynak már van tapasztalata hasonló lépésekben a korábbi energiaválság idejéről.

A miniszterelnök arra is figyelmeztetett, hogy egy elhúzódó közel-keleti konfliktus komoly humanitárius és biztonsági következményekkel járhat, akár újabb menekülthullámot is kiválthat.

A kormány ülésén döntés született arról is, hogy megszervezik a konfliktus sújtotta térségből hazatérni kívánó horvát állampolgárok hazaszállítását. A kormányfő közlése szerint Iránból, Izraelből és Jordániából már minden távozni kívánó horvát állampolgárt evakuáltak, Ománban azonban még mintegy húsz horvát állampolgár tartózkodik.