Recep Tayyip Erdogan török elnök beszél a járási elöljárók részére rendezett tanácskozáson az ankarai államfői palotában 2019. október 24-én. Erdogan ismét azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy amikor eljön az ideje, országa megnyitja a kapukat a menekültek előtt Nyugat felé. A török hadsereg október 9-én offenzívát indított az Észak-Szíriában harcoló kurd milíciák ellen.
Nyitókép: MTI/AP/Elnöki sajtószolgálat

Szakértő: az iráni háború miatt Törökország, Európa „kapuőre” hatalmas migrációs hullámra számít

Infostart / InfoRádió - Zsámboki Zsolt
ELŐZMÉNYEK

A török államvezetés a szíriai polgárháború okozta migrációs hullámnál is nagyobbtól tart az iráni háború miatt. Ennek kezelésében egyedül az Európai Unió lehetne partner, de az előző megállapodás is törékenynek bizonyult – mondta Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádióban.

Az Irán elleni amerikai és izraeli támadásoknak nemcsak világgazdasági hatásai vannak, hanem újabb menekülthullámot indíthat el szakértők szerint – olvasható a Migrációkutató Intézet Fókuszpont elemzésében.

„Ankara már a legrosszabb forgatókönyvre készül. Fontos megemlíteni, hogy Törökország a világ egyik legnagyobb befogadó országa, több mint 2 millió szíriai menekültnek ad otthont, illetve rajtuk kívül még nagyjából 170 ezer más nemzetiségű menekült is él az országban, nem beszélve arról, hogy a török kormány már 2003-ban, az iraki háború nyomán már megtapasztalta, milyen egy menekültválság, amit ráadásul még egy szíriai polgárháború is követett 2010-11-ben” – mondta az InfoRádióban Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője. Megjegyezte, Törökország tart attól, hogy ismét el fognak indulni a menekültek, ezúttal Irán felől.

Törökország keleti, Irán felőli határa egy megerősített határvonal, a török kormány az elmúlt bő egy évtizedben rengeteg pénzt fordított erre a célra betonkerítéssel, szögesdróttal, megfigyelőrendszerekkel, emellett a napokban azt látni, hogy fokozták a készültséget

– mondta az elemző.

Dócza Edith Krisztina szerint megváltozhat Törökország „nyitott kapus” politikája, ami egyébként pont a szíriai polgárháború idejére vezethető vissza. Ez az időszak egy tartós menekülthullámot, migrációs helyzetet hozott, amit belpolitikailag és gazdaságilag is kezelni kellett. A török kormány igyekezett integrálni, letelepíteni a szír menekülteket, ami nagy terhet jelentett, különösen a szociális rendszerre nézve, és többek között pont ezért is tart most Ankara az újabb jelentős menekülthullámtól, tekintve, hogy akár sokkal súlyosabb is lehet, mint a másfél évtizeddel ezelőtti.

A Migrációkutató Intézet vezető elemzője leszögezte, Törökország földrajzi elhelyezkedéséből adódóan mindig is egyfajta „kapuőr” állam volt, ami azt jelenti, hogy

Európának is érdeke, hogy a törökök feltartóztassák a menekülteket.

Ebben viszont Ankara az EU-s országokon kívül nem sok partnerre számíthat – tette hozzá. Megjegyezte, azt, hogy ebben az európai országok mennyire támogatnák Törökországot, még kicsit korai latolgatni, merthogy a 2016-ban létrejött megállapodás is meglehetősen törékenynek bizonyult. Ebben a tekintetben viszont kérdéses, hogy az Európai Unió és Ankara milyen feltétele mellett tudna egyéb megállapodásokat kötni – fűzte hozzá a szakértő.

KAPCSOLÓDÓ HANG

A Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy a török államvezetés egy, a szíriai polgárháború okozta migrációs hullámnál is nagyobbtól tart az iráni háború miatt. Ennek kezelésében egyedül az Európai Unió lehetne partner, de az előző megállapodás is törékenynek bizonyult.
 

