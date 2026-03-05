ARÉNA - PODCASTOK
Célra tart egy légfegyvert egy nő a lőtéren.
Nyitókép: Getty Images/robertprzybysz

2028-ra új szlovák fegyvergyár Őrmezőn

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Új fegyvergyár épül Kelet-Szlovákiában, több mint háromszáz munkahellyel. Az üzem Őrmezőn, vagyis Strážskén létesülhet, és tüzérségi lőszerekhez szükséges lőportöltetek gyártására specializálódik majd. A beruházásról a máriatölgyesi székhelyű ZVS Holding és a francia állami Eurenco vállalat írt alá együttműködési memorandumot a szlovák védelmi minisztériumban.

A projekt célja, hogy Szlovákia olyan gyártási kapacitáshoz jusson, amely eddig hiányzott az országban: a nagy kaliberű tüzérségi lőszerekhez szükséges moduláris töltetek előállításához.

Robert Kaliňák védelmi miniszter szerint ezzel a megállapodással gyakorlatilag teljessé válik az a gyártási lánc, amelyre a szlovák lőszeriparnak szüksége van. Mint mondta, Európában jelenleg különösen nagy a kereslet a megnövelt hatótávolságú tüzérségi lőszerek iránt, és az új üzem hozzájárulhat ahhoz, hogy az ország erősítse szerepét ezen a piacon.

A kormány a lehető leggyorsabban szeretné elindítani az építkezést, ezért a projekt számára a stratégiai beruházás státuszt is megpályázzák. A tervek szerint a gyár legkésőbb két éven belül, vagyis 2028-ra kezdheti meg a termelést.

Az üzem a volt Chemko Strážske ipari területén épül. A terület felújítása már 2024 őszén megkezdődött. Jakub Krchňavý, a ZVS Holding igazgatótanácsának elnöke úgy tájékoztatott, a beruházás értéke mintegy 300 millió euró, az éves gyártási kapacitás pedig több százezer darab moduláris lőportöltet lehet. A projekt várhatóan több mint 300 embernek ad majd munkát, és a kapcsolódó gyártási folyamatok további munkahelyeket is teremthetnek a régióban.

A helyszín kiválasztásánál környezetvédelmi szempontokat is vizsgáltak. A beruházók szerint azon a területen, amelyet az új üzem használ majd, nem találtak olyan szennyeződést, amely akadályozná az építkezést. A korábbi Chemko gyárban egykor szigetelőanyagokat gyártottak, és ezek maradványai miatt a térségben nagyszabású kármentesítés zajlott. A munkálatok első szakaszában mintegy 150 tonna vegyi hulladékot szállítottak el.

A projekt egyben a szlovák hadiipar további bővülését is jelzi. A ZVS Holding az elmúlt években több telephelyen – például Szinnán és Máriatölgyesen – növelte gyártási kapacitásait, elsősorban a 155 milliméteres tüzérségi lőszerek iránti növekvő nemzetközi kereslet miatt.

A francia Eurenco vállalat teljes egészében állami tulajdonban van, és robbanóanyagok fejlesztésével, valamint lőszerekhez szükséges töltetek gyártásával foglalkozik. Termékeit a NATO-szabványú tüzérségi rendszerekben is használják. A cég központja a dél-franciaországi Sorgues városában található, emellett Svédországban és Belgiumban is működtet gyárakat.

Drasztikus lépésre szánta el magát az európai autóóriás: 35 ezer munkahely szűnik meg, a tengerentúlra költözik az ikonikus modell

Drasztikus lépésre szánta el magát az európai autóóriás: 35 ezer munkahely szűnik meg, a tengerentúlra költözik az ikonikus modell

A létszámcsökkentést pedig elsősorban a természetes fluktuációra és önkéntes távozási programokra támaszkodva hajtják végre.

