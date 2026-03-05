ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 5. csütörtök
Florian Wirtz, a Liverpool játékosa (k) a gólját ünnepli az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának Liverpool-Wolverhampton Wanderers mérkõzésén Liverpoolban 2025. december 27-én. Jobbról Kerkez Milos.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Reménysugár Szoboszlaiéknak a pénteki kupameccs előtt

Infostart

Arne Slot, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpool vezetőedzője jó hírt osztott meg a szurkolókkal.

A Liverpool FC a keddi bajnoki vereség után péntek este ismét a Wolverhampton Wanderers otthonában lép pályára – ezúttal az FA-kupa nyolcaddöntőjében. Arne Slot a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatóján kitért a sérülés után lábadozó Florian Wirtz állapotára is.

A német középpályás a legutóbbi három fordulót kihagyni kényszerült hátsérülése miatt, de a szerdai nap pozitív áttörést hozott az egészségi állapotában, és akár már együttes péntek meccsén visszatérhet a pályára.

Bár a szerdai edzésen nem volt még teljes értékű, Slot a csütörtöki tréning alaján dönt: ha nincs visszaesés, akkor pénteken néhány percet már kaphat – írja az Index. „Meglátjuk, milyen állapotban lesz ma és hogy pályára küldhető lesz-e holnap néhány percre – ez lenne a legjobb forgatókönyv” – közölte.

Hír még a Liverpoollal kapcsolatban, hogy trénere is bekerült a hónap legjobb menedzsere döntősei közé. A holland szakember irányításával az együttes három meccset nyert meg februárban, amivel Keith Andrews, Michael Carrick és Pep Guardiola mellett jelölték a hónap legjobbja tisztségre.

A díjra a szurkolók hétfőn 13 óráig szavazhatnak, de Slot ügyét nem segíti elő, hogy időközben – igaz, már márciusban – a csapat kikapott a sereghajtó Wolverhamptontól, és címvédőként csupán a hatodik helyen áll a bajnokságban.

labdarúgás

liverpool fc

florian wirtz

arne slot

2026. március 5. 10:31
2026. március 5. 08:36
