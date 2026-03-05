ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.97
usd:
332.32
bux:
125940.39
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén Budapesten 2026. március 5-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Magyarország készültségben!

Infostart / MTI

Magyarország készültségben! Az iráni háború nyomán aktiválhatják a nyugat-európai terrorista sejteket. Ez közvetlenül érinti Magyarország biztonságát, ezért óvintézkedéseket vezettünk be. Magyarország és a magyar emberek biztonságát meg fogjuk védeni! – írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebookra feltöltött videójához.

A kormányfő a videóban beszámolt arról, hogy „ma reggel a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén kezdtük a napot, ugyanis a közel-keleti háború közvetlenül érinti Magyarország biztonsági helyzetét”.

Orbán Viktor ezért összehívta a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit, és a működésüket magasabb készültségi fokozatba helyezték.

„Azt megtanultuk, hogy a tömeges migráció révén a közel-keleti terrorista szervezetek berendezkedtek és megerősödtek Nyugat-Európában. Most arra számítunk, hogy ezeket a szervezeteket és az Európában lévő terrorista sejteket aktiválni fogják. Márpedig Magyarország békéjét és biztonságát ebben a helyzetben is meg fogjuk védeni. Ezért a Magyarországra érkező külföldi személyforgalom ellenőrzését megerősítettük” – mondta Orbán Viktor.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: Magyarország készültségben!

orbán viktor

irán

háború

terrorellenes koordinációs bizottság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a kamara évnyitóján: békegazdaság vagy hadigazdaság? Ez a nagy kérdés ma
frissülő cikk

Orbán Viktor a kamara évnyitóján: békegazdaság vagy hadigazdaság? Ez a nagy kérdés ma
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) évnyitóján a Puskás Stadionban beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Nagy Elek, az MKIK elnöke. Orbán Viktor és Nagy Elek együttműködési megállapodást ír alá többek között a szakképzés „egyablakosításáról”. A miniszterelnök beszélt arról is, hogyan csökkentenék a különadókat.
Elemző: úgy tűnik, a rezsimváltás elmarad Iránban, de az új vezetés gyengébb lesz

Elemző: úgy tűnik, a rezsimváltás elmarad Iránban, de az új vezetés gyengébb lesz

Ha valóban Ali Hamenei fia lesz Irán új legfőbb vezetője, az üzenet lenne a világ felé is, mert Modzstaba Hamenei vélhetően ugyanazt az irányt vinné tovább, mint az apja, ráadásul élvezi a Forradalmi Gárda támogatását is – mondta az InfoRádióban László Dávid. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóhelyettese szerint az új iráni vezetés kompromisszumokra kényszerül majd, és az sem kizárt, hogy teljesen le kell állítania a nukleáris és a ballisztikus rakéta-programját.
 

A kormány felpörgeti a Közel-Keleten rekedt magyarok hazajuttatását

Amerikai szakértők: Oroszország bizonyos szempontból nagyot nyer az iráni háborún

Egy néhány hetes iráni háború is 1-2 százalékos inflációs nyomást okozhat

Energiaexport-tilalom lép érvénybe

Kormányinfó
Energiaexport-tilalom lép érvénybe

Ingyenes marad az agrárium öntözővize, 154 ezer forint lesz pontosan a tanárok extra juttatása, a szakképzésnek is jut. 250 ezer tonna kőolajat szabadított fel a kormány. Íme, Gulyás Gergely és Vitályos Eszter friss bejelentései.
VIDEÓ
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.05. csütörtök, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Van itt egy kis turpisság a zöldrendszám-adatokkal kapcsolatban

Van itt egy kis turpisság a zöldrendszám-adatokkal kapcsolatban

2026 februárjában 2845 elektromos autó kapott zöld rendszámot Magyarországon, ami januárhoz képest 21,5%-os, az egy évvez azelőtti adathoz képest pedig 34%-os növekedést mutat. A Belügyminisztérium legfrissebb adatai szerint a tisztán elektromos gépkocsik száma megközelítette a 107 ezret a múlt hónap végén, amelyek közül 98 620 személygépkocsi volt. Egy autós hírportál a napokban egy érdekes eltérésre hívta fel a figyelmet, aminek mi is utánajártunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezek nem jó előjelek: hatalmas bajban van az egyik F1-es istálló, ezt hogy oldják meg a holnapi rajtig?

Ezek nem jó előjelek: hatalmas bajban van az egyik F1-es istálló, ezt hogy oldják meg a holnapi rajtig?

Az Aston Martin csapatfőnöke az ausztrál nagydíj előtt elismerte, hogy az autókat sújtó erős vibráció miatt autóik jelenleg a futam felét sem tudnák biztonságosan teljesíteni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Iran launch new strikes as first UK flight bringing citizens home is delayed

Israel and Iran launch new strikes as first UK flight bringing citizens home is delayed

The flight, chartered by the UK government, was supposed to leave Oman on Wednesday night but was delayed by a technical issue. One passenger calls it a "total farce".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 5. 12:04
Megjelent a kormányhatározat az Ukrajnába induló magyar küldöttségről
2026. március 5. 11:40
Influenza: még eléggé erős a járvány Magyarországon – vármegyei adatok
×
×