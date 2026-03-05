Orbán Viktor: Magyarország készültségben!

A kormányfő a videóban beszámolt arról, hogy „ma reggel a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén kezdtük a napot, ugyanis a közel-keleti háború közvetlenül érinti Magyarország biztonsági helyzetét”.

Orbán Viktor ezért összehívta a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit, és a működésüket magasabb készültségi fokozatba helyezték.

„Azt megtanultuk, hogy a tömeges migráció révén a közel-keleti terrorista szervezetek berendezkedtek és megerősödtek Nyugat-Európában. Most arra számítunk, hogy ezeket a szervezeteket és az Európában lévő terrorista sejteket aktiválni fogják. Márpedig Magyarország békéjét és biztonságát ebben a helyzetben is meg fogjuk védeni. Ezért a Magyarországra érkező külföldi személyforgalom ellenőrzését megerősítettük” – mondta Orbán Viktor.