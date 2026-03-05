ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 5. csütörtök
A Qatar Airways egyik Airbus A330-as utasszállító repülőgépe.
Nyitókép: Getty Images

Turisztikai szakértő: ha a jelenlegi közel-keleti helyzet tartós marad, minden repülőút drágulni fog

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Számos, idegenforgalmi szempontból fontos helyszín vált érintetté az Irán elleni támadások során. A legkomolyabb támadások az Egyesült Arab Emírségeket érték, több száz rakéta és drón csapódott be egyebek között Abu-Dzabi és Dubaj turistákkal zsúfolt területein, de polgári létesítményeket támadtak az iráni drónok Katarban, Kuvaitban, Jordániában és Ománban is. Kiss Róbert Richard az InfoRádióban úgy fogalmazott, egy ilyen válság nem jön jól Európának, főleg úgy, hogy az igazán felkapott helyszínek már most is „túlturizmussal küzdenek”.

Az iráni légicsapásokkal összefüggésben komoly idegenforgalmi, logisztikai központokat értek különböző támadások, amelyek nemcsak az adott régió vagy az adott ország idegenforgalmát érintik, hanem globális turisztikai szempontból is meghatározóak. Kiss Róbert Richard turisztikai szakértő az InfoRádióban elmondta: Katar és az Egyesült Arab Emírségek az elmúlt időszakban tudatosan épített fel olyan légitársaságokat (Qatar Airways, Emirates), amelyek folyamatosan hatalmas járatmennyiséget üzemeltetnek, óriási gépparkokkal rendelkeznek.

Ráadásul olyan átszálló központtá varázsolták az olyan városokat, mint Doha vagy Dubaj, hogy közvetett összeköttetés alakult ki Európa és a Távol-Kelet, valamint más földrészek, régiók között is. Ebben a szisztémában rengeteg úti cél elérhető világszerte az említett légitársaságoknak köszönhetően.

Ebből is következik, hogy a kialakult közel-keleti helyzet nemcsak azokat a turistákat érinti, akik Dubajba, Abu-Dzabiba vagy a térség más városaiba akarnak utazni, hanem azokat is, akik átszállnának és mennének tovább a Távol-Keletre.

„Hiába adott a légitársaság és a légikikötő, a polgári légiközlekedés jelenleg hol működhet, hol nem”

– jegyezte meg az InfoRádió turisztikai magazinjának szerkesztő-műsorvezetője.

Kiss Róbert Richard szerint nyilvánvaló, hogy amikor légvédelmi rakétákat kell kilőni azért, hogy nehogy találat érjen fontos központokat, létesítményeket, akkor nem szállhatnak fel a polgári légijáratok, és egyébként is kockázatos a repülés, utazás ebben a helyzetben.

A turisztikai szakértő hozzátette: nagyon komoly érvágás ez a légitársaságoknak, hiszen az említett vállalatokon kívül sok más társaságnak is van leszálló központja a közel-keleti térségben. Tulajdonképpen az egész régió érintett, és szinte valamennyi országban nagy a bizonytalanság a kockázatok miatt.

Kiss Róbert Richard szerint ha ez a helyzet tartósan fennmarad, akkor minden utazás drágulni fog, sokan pedig vélhetően közelebbi úti célokat választanak. Európának ugyanakkor szerinte egy ilyen válság nem jön jól, részben azért sem, mert az igazán felkapott helyszínek már most is a „túlturizmussal küzdenek”.

