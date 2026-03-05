ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 5. csütörtök
Nyitókép: Unsplash

Több tagállam is nemet mondott Ukrajna gyorsított csatlakozására

Infostart

Március 4-én, szerda este találkoztak a tagállamok nagykövetei az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen kabinetfőnökével, Björn Seiberttel, aki bemutatta az Európai Bizottság tervét Ukrajna gyorsított csatlakozására.

Mint a Politico megírta, a tagállamok jelezték, hogy számukra nem elfogadható a csatlakozási folyamat felgyorsítása, így 2027-re nem lesz tagja Ukrajna az Európai Uniónak. Az Index cikke szerint döntés nem okozott meglepetést, hiszen az elmúlt hetekben több tagállam is jelezte, hogy nem támogatja az úgynevezett fordított csatlakozást, miszerint Ukrajna és más tagjelölt státuszú országok először kapnának tagságot minimális kiváltsággal, majd pedig ezután fokozatosan hajtják végre a reformokat, hogy végül teljes körű taggá váljanak.

A szerdai vacsorán a Politico értesülése szerint összesen négy nagykövet jelezte, hogy ellenzi a fordított csatlakozást. A lapnak egy diplomata azt mondta: „eg akarjuk erősíteni Ukrajnát az EU-ban, de nem változtathatjuk meg az eljárásainkat és nem szüntethetjük meg az érdemeken alapuló rendszert”.

A tagállamok állam- és kormányfői következő, március 19–20-án tervezett találkozójának is a tervezett konklúziójában is az szerepel, hogy a tagállamok vezetői kiállnak az érdemalapú csatlakozás mellett.

ukrajna

európai bizottság

uniós tagság

