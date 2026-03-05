ARÉNA - PODCASTOK
Egy lelõtt iráni drón darabjai okozta tûz lángol az egyesült arab emírségekbeli fudzseirai olajfinomítóban 2026. március 4-én, négy nappal az Irán elleni amerikai-izraeli háború kezdete után.
Nyitókép: MTI/EPA

Szárnyaló olajárak, inflációs nyomás, újabb támadások – percről percre az iráni háború csütörtöki hírei

Infostart

Újabb támadásokat indított éjjel Izrael Irán és Libanon egyes területeire, és a két országból támadásokat is elszenvedett. A magyar külügy felgyorsítja a gépek küldését a térségben rekedtek hazahozatalára.

2026.03.05. 12:10

Iráni külügyminiszter: Washington keservesen megbánja az iráni fregatt elleni támadását

Az iráni külügyminiszter elítélte csütörtökön az Egyesült Államok támadását egy olyan iráni fregatt ellen, amely az Indiai-óceánon, Srí Lanka közelében járt, és hangsúlyozta, hogy az incidens nemzetközi vizeken történt, valamint hogy Washington „keservesen megbánja” tettét. Abbász Aragcsi az X-en közzétett üzenetében azt írta: a fregatt – amelyen mintegy 130 tengerész tartózkodott – „az indiai haditengerészet vendége volt”, és nemzetközi vizeken, előzetes figyelmeztetés nélkül érte támadás, 2000 tengeri mérföldre Irán partjaitól. Ezzel egy időben Nalinda Dzsajatissza Srí Lanka-i egészségügyi és tájékoztatási miniszter azt közölte: újabb iráni fregatt tart a sziget felé. A tárcavezető az ország parlamentjében bejelentette, hogy a hajó közvetlenül Srí Lanka felségvizei közelében tartózkodik, részleteket azonban nem mondott az ügyben. Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter megerősítette szerdán, hogy az Egyesült Államok tengeralattjáróról torpedóval megsemmisítette az iráni haditengerészet egy Szolejmáni osztályú kísérő naszádját, az iráni tengeri erők egy fontos egységét az Indiai-óceánon. A miniszter Dan Caine vezérkari főnökkel közösen a Pentagonban tartott sajtótájékoztatóján arról is beszámolt, hogy az amerikai légierő Izraellel szövetségben napokon belül teljes ellenőrzés alá vonja az iráni légteret.

2026.03.05. 12:01

Orbán Viktor a kamara évnyitóján: békegazdaság vagy hadigazdaság? Ez a nagy kérdés ma

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) évnyitóján a Puskás Stadionban beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Nagy Elek, az MKIK elnöke. Orbán Viktor és Nagy Elek együttműködési megállapodást ír alá többek között a szakképzés „egyablakosításáról”.

2026.03.05. 12:00

Energiaexport-tilalom lép érvénybe – a Kormányinfó friss bejelentései

Ingyenes marad az agrárium öntözővize, 154 ezer forint lesz pontosan a tanárok extra juttatása, a szakképzésieknek is jut, Orbán Viktor bejelentéseket tesz a terrorellenes grémium üléséről a nap folyamán, tilos az energiaexport, bizottság indulna Ukrajnába a kormány és a Mol részvételével, ha tehetné, 250 ezer tonna kőolajat szabadított fel a kormány a stratégiai tartalékból. Gulyás Gergely és Vitályos Eszter tett bejelentéseket a szerdai kormányülésről.

2026.03.05. 12:00

A kormány felpörgeti a Közel-Keleten rekedt magyarok hazajuttatását

Felpörgeti a kormány a mentesítő járatok forgalmát a Közel-Keleten rekedt magyarok hazajuttatása érdekében, így a következő napokban mentesítő járatok indulnak Jordániából, Egyiptomból, Szaúd-Arábiából és Egyesült Arab Emírségekből is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon közzétett videójában.

2026.03.05. 11:59

Amerikai szakértők: Oroszország bizonyos szempontból nagyot nyer az iráni háborún

Az új közel-keleti konfliktus miatt rohamosan nőhet az igény a Patriot-rendszerek rakétáira, amikre viszont Ukrajnának is hatalmas szüksége lenne. Az Egyesült Államok viszont egyelőre nem tud annyit gyártani belőle, hogy minden igényt kielégítsen, így a várakozási idő csak tovább nyúlik.

2026.03.05. 11:59

Elemző: úgy tűnik, a rezsimváltás elmarad Iránban, de az új vezetés gyengébb lesz

Ha valóban Ali Hamenei fia lesz Irán új legfőbb vezetője, az üzenet lenne a világ felé is, mert Modzstaba Hamenei vélhetően ugyanazt az irányt vinné tovább, mint az apja, ráadásul élvezi a Forradalmi Gárda támogatását is – mondta az InfoRádióban László Dávid. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóhelyettese szerint az új iráni vezetés kompromisszumokra kényszerül majd, és az sem kizárt, hogy teljesen le kell állítania a nukleáris és a ballisztikus rakéta-programját.

2026.03.05. 11:59

Merz elégedett a washingtoni látogatással, de aggódik a nemzetközi jog jövője miatt

Huszonnégy órával órával az amerikai elnökkel való washingtoni találkozója után újabb nyilatkozatban értékelte látogatását Friedrich Merz. Azt ugyan megerősítette, hogy alapjában elégedett a vizit eredményeivel, azt ugyanakkor hozzátette, hogy a jövőt illetően felettébb bizonytalan.

2026.03.05. 11:58

Turisztikai szakértő: ha a jelenlegi közel-keleti helyzet tartós marad, minden repülőút drágulni fog

Számos, idegenforgalmi szempontból fontos helyszín vált érintetté az Irán elleni támadások során. A legkomolyabb támadások az Egyesült Arab Emírségeket érték, több száz rakéta és drón csapódott be egyebek között Abu-Dzabi és Dubaj turistákkal zsúfolt területein, de polgári létesítményeket támadtak az iráni drónok Katarban, Kuvaitban, Jordániában és Ománban is. Kiss Róbert Richard az InfoRádióban úgy fogalmazott, egy ilyen válság nem jön jól Európának, főleg úgy, hogy az igazán felkapott helyszínek már most is „túlturizmussal küzdenek”.

2026.03.05. 11:58

Elemző: 2 százalék feletti GDP-növekedés várható idén, de az iráni háború komoly kockázat

A 2026-os évben a fogyasztási adatok és a beruházások kedvezőbb alakulása mellett a feldolgozóipar is jobban teljesíthet, így reális lehet a 2,3 százalékos gazdasági bővülés – mondta az InfoRádióban Árokszállási Zoltán. Az MBH Bank elemzési centrumának vezetője szerint ha a közel-keleti helyzet miatt tartósan magasak maradnak az energiaárak, az jó néhány tizedszázalékot lefaraghat a hazai GDP-növekedésből.

2026.03.05. 11:57

Szakértő az iráni utódlásról: Ali Hamenei „reformernek” számított

Mi lesz Iránban, ha az amerikai–izraeli támadások nem érnek el rezsimváltást? Hogy zajlik az utódlás? „Az iráni állam berendezkedésének vannak demokratikus elemei, a legfőbb vezetőt például a szakértők gyűlése választja meg, annak tagjait pedig a nép választja” – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, Közel–Kelet-szakértő.

2026.03.05. 11:43

Teherán keményen üzent Washingtonnak a kilőtt fregatt miatt

Az iráni külügyminiszter elítélte csütörtökön az Egyesült Államok támadását egy olyan iráni fregatt ellen, amely az Indiai-óceánon, Srí Lanka közelében járt, és hangsúlyozta, hogy az incidens nemzetközi vizeken történt, valamint hogy Washington „keservesen megbánja” tettét.

Abbász Aragcsi az X-en közzétett üzenetében azt írta: a fregatt – amelyen mintegy 130 tengerész tartózkodott – „az indiai haditengerészet vendége volt”, és nemzetközi vizeken, előzetes figyelmeztetés nélkül érte támadás, 2000 tengeri mérföldre Irán partjaitól.

2026.03.05. 11:29

A kormány felpörgeti a Közel-Keleten rekedt magyarok hazajuttatását

Felpörgeti a kormány a mentesítő járatok forgalmát a Közel-Keleten rekedt magyarok hazajuttatása érdekében, így a következő napokban mentesítő járatok indulnak Jordániából, Egyiptomból, Szaúd-Arábiából és Egyesült Arab Emírségekből is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon közzétett videójában.

2026.03.05. 10:54

Amerikai szakértők: Oroszország bizonyos szempontból nagyot nyer az iráni háborún

Az új közel-keleti konfliktus miatt rohamosan nőhet az igény a Patriot-rendszerek rakétáira, amikre viszont Ukrajnának is hatalmas szüksége lenne. Az Egyesült Államok viszont egyelőre nem tud annyit gyártani belőle, hogy minden igényt kielégítsen, így a várakozási idő csak tovább nyúlik.

2026.03.05. 10:39

Izrael ismét iráni és libanoni célpontokat támadott, valamint támadásokat szenvedett el mindkét országból

Az izraeli hadsereg az Irán elleni háború hatodik napján, csütörtökre virradóan újabb iráni és libanoni célpontokat támadott, valamint támadásokat szenvedett el mindkét országból, ami miatt három légiriadó is volt az éjjel – közölte az izraeli hadsereg.

2026.03.05. 10:20

Elemző: úgy tűnik, a rezsimváltás elmarad Iránban, de az új vezetés gyengébb lesz

Ha valóban Ali Hamenei fia lesz Irán új legfőbb vezetője, az üzenet lenne a világ felé is, mert Modzstaba Hamenei vélhetően ugyanazt az irányt vinné tovább, mint az apja, ráadásul élvezi a Forradalmi Gárda támogatását is – mondta az InfoRádióban László Dávid. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóhelyettese szerint az új iráni vezetés kompromisszumokra kényszerül majd, és az sem kizárt, hogy teljesen le kell állítania a nukleáris és a ballisztikus rakéta-programját.

2026.03.05. 09:24

Merz elégedett a washingtoni látogatással, de nem tudja, mi jön ezután

Huszonnégy órával órával az amerikai elnökkel való washingtoni találkozója után újabb nyilatkozatban értékelte látogatását Friedrich Merz. Azt ugyan megerősítette, hogy alapjában elégedett a vizit eredményeivel, azt ugyanakkor hozzátette, hogy a jövőt illetően felettébb bizonytalan.

2026.03.05. 08:24

Turisztikai szakértő: ha a jelenlegi közel-keleti helyzet tartós marad, minden repülőút drágulni fog

Számos, idegenforgalmi szempontból fontos helyszín vált érintetté az Irán elleni támadások során. A legkomolyabb támadások az Egyesült Arab Emírségeket érték, több száz rakéta és drón csapódott be egyebek között Abu-Dzabi és Dubaj turistákkal zsúfolt területein, de polgári létesítményeket támadtak az iráni drónok Katarban, Kuvaitban, Jordániában és Ománban is. Kiss Róbert Richard az InfoRádióban úgy fogalmazott, egy ilyen válság nem jön jól Európának, főleg úgy, hogy az igazán felkapott helyszínek már most is „túlturizmussal küzdenek”.

2026.03.05. 08:12

Szakértő: egy néhány hetes iráni háború is 1-2 százalékos inflációs nyomást okozhat

Az amerikai típusú Brent kőolaj ára megy fölfelé, és Európában a földgázé is, mivel a világ legnagyobb kitermelője, Kuvait nem fér hozzá a piachoz. Ha elhúzódik az iráni háború, felfelé száguldó benzinárakkal fogunk találkozni, ami a szállítmányozásra is kihat az egész világon, így a boltokban is emelkedhetnek az árak – mondta Somosi Zoltán, a Klímapolitikai Intézet kutatója az InfoRádióban.

2026.03.05. 06:00

Szakértő az iráni utódlásról: Ali Hamenei „reformernek” számított

Mi lesz Iránban, ha az amerikai–izraeli támadások nem érnek el rezsimváltást? Hogy zajlik az utódlás? „Az iráni állam berendezkedésének vannak demokratikus elemei, a legfőbb vezetőt például a szakértők gyűlése választja meg, annak tagjait pedig a nép választja” – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, Közel–Kelet-szakértő.

Orbán Viktor a kamara évnyitóján: békegazdaság vagy hadigazdaság? Ez a nagy kérdés ma

Orbán Viktor a kamara évnyitóján: békegazdaság vagy hadigazdaság? Ez a nagy kérdés ma
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) évnyitóján a Puskás Stadionban beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Nagy Elek, az MKIK elnöke. Orbán Viktor és Nagy Elek együttműködési megállapodást ír alá többek között a szakképzés „egyablakosításáról”. A miniszterelnök beszélt arról is, hogyan csökkentenék a különadókat.
Elemző: úgy tűnik, a rezsimváltás elmarad Iránban, de az új vezetés gyengébb lesz

Elemző: úgy tűnik, a rezsimváltás elmarad Iránban, de az új vezetés gyengébb lesz

Ha valóban Ali Hamenei fia lesz Irán új legfőbb vezetője, az üzenet lenne a világ felé is, mert Modzstaba Hamenei vélhetően ugyanazt az irányt vinné tovább, mint az apja, ráadásul élvezi a Forradalmi Gárda támogatását is – mondta az InfoRádióban László Dávid. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóhelyettese szerint az új iráni vezetés kompromisszumokra kényszerül majd, és az sem kizárt, hogy teljesen le kell állítania a nukleáris és a ballisztikus rakéta-programját.
 

Orbán Viktor: Magyarország készültségben!

Donald Trumpnak nincs szüksége a kongresszus jóváhagyására a háború folytatásához

A kormány felpörgeti a Közel-Keleten rekedt magyarok hazajuttatását

Amerikai szakértők: Oroszország bizonyos szempontból nagyot nyer az iráni háborún

Energiaexport-tilalom lép érvénybe

Kormányinfó
Energiaexport-tilalom lép érvénybe

Ingyenes marad az agrárium öntözővize, 154 ezer forint lesz pontosan a tanárok extra juttatása, a szakképzésnek is jut. 250 ezer tonna kőolajat szabadított fel a kormány. Íme, Gulyás Gergely és Vitályos Eszter friss bejelentései.
Szárazföldi inváziót kezdett Izrael, légicsata volt Katar felett, megtámadták Azerbajdzsánt - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Szárazföldi inváziót kezdett Izrael, légicsata volt Katar felett, megtámadták Azerbajdzsánt - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Izrael szárazföldi inváziót kezdett Libanon déli részén, a harcok folyamatosak a Hezbollah erőivel. Emellett limitált katonai műveletet folytatnak Szíriában is, Daraá térségében. Izraeli hírszerzési források szerint a jemeni húszik is beszállhatnak hamarosan a háborúba, Szaúd-Arábia már készül a támadásra, ellentámadásra. Amerika és Izrael is legalább még egy, de inkább még két hétig tartó háborúzásra készül a Közel-Keleten. A katari légierő iráni bombázókat lőtt le a légtérben, a nap folyamán pedig rakétatámadás érte Dohát, illetve Bahreint és Izraelt is. Délelőtt a semleges kaukázusi Azerbajdzsán területét is iráni támadás érte. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni, közel-keleti háború csütörtöki fejleményeivel.

Újabb brutális áremelés élesedik a benzinkutakon: ez már mindenkinek fájni fog

Újabb brutális áremelés élesedik a benzinkutakon: ez már mindenkinek fájni fog

Pénteken ismét emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Israel and Iran launch new strikes as first UK flight bringing citizens home is delayed

Israel and Iran launch new strikes as first UK flight bringing citizens home is delayed

The flight, chartered by the UK government, was supposed to leave Oman on Wednesday night but was delayed by a technical issue. One passenger calls it a "total farce".

