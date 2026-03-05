Megjelent a kormányhatározat az Ukrajnába induló magyar küldöttségről

A Védelmi Tanács szerda reggeli ülése után jelentette be Orbán Viktor kormányfő a tényfeltáró bizottság felállítását.

Az erről szóló kormányhatározat a szerda esti Magyar Közlönyben jelent meg. Rögzíti, hogy a kormány a rendelkezésre álló információk alapján megállapította, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs akadálya, ám azt az ukrán vezetés ezt vitatja. A kormány szükségesnek tartja az ellentétek tisztázását, ezért létrehozza a Barátság kőolajvezeték állapotát felmérő tényfeltáró küldöttséget. A csoport feladata a nemzetközi jog szabályaival összhangban „helyszíni vizsgálat alapján meggyőződni a vezeték állapotáról, működőképességéről”. Az eredményről tájékoztatni köteles a nyilvánosságot – áll a határozatban.

A tényfeltáró bizottságot az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, Czepek Gábor fogja vezetni, a Mol vezetése egy tagot küld a bizottságba, a további tagokat a küldöttség vezetője hívja be.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón elmondta: a testület bármikor készen áll a Barátság kőolajvezeték szemléjére. Így „néhány óra alatt meg lehetne győződni arról, hogy az ukrán állítások valótlanok” – mondta.