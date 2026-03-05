ARÉNA - PODCASTOK
Photo of worried mother taking temperature of her little son who is lying in bed with fever. Mature brown hair mother checking the temperature of her ill 11 years old boy with thermometer on a couch in the living room at home. Sick boy with thermometer laying in bed and mother hand taking temperature. Mother checking temperature of her sick son who has thermometer. Sick child with fever and illness in bed.
Nyitókép: ljubaphoto/Getty Images

Influenza: még eléggé erős a járvány Magyarországon – vármegyei adatok

Infostart / MTI

Múlt héten 45 300-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) heti jelentésében csütörtökön honlapján. Ez az adat a múlt hetit megelőző héten 55 700 volt.

Február 23. és március 1. között légúti fertőzés tüneteivel 229 700-an keresték fel orvosukat.

A közlés szerint a kilencedik héten orvoshoz fordult betegek 40,9 százaléka volt gyerek, 30,6 százaléka a 15-34 éves, 21,3 százalékuk a 35-59 évesek, míg 7,2 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Múlt héten tizennyolc közigazgatási területen csökkent és kettőn (Csongrád-Csanád és Pest) emelkedett az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héten regisztrálthoz viszonyítva.

Forrás: NNGYK
Forrás: NNGYK

Akut légúti megbetegedések halmozódásáról két jelentés érkezett Hajdú-Bihar és Tolna vármegyéből, a tömeges megbetegedések egy bölcsődét és egy általános iskolát érintettek.

Kórházba múlt héten 195 embert vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 12-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra – olvasható a közleményben.

