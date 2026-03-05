ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.01
usd:
334.15
bux:
125361.84
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az ukrán fegyveres erõk 93. Holodnij Jar önálló gépesített dandárjának képén egy orosz légitámadás helyszíne a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvõ Druzskivkában 2026. március 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/93. önálló gépesített dandár

Kijev az ukrán–orosz–amerikai egyeztetések elhalasztását javasolta Washingtonnak

Infostart / MTI

Ukrajna az Egyesült Államokhoz fordult azzal a javaslattal, hogy a közel-keleti háború miatt esetleg változtassák meg a háromoldalú találkozó helyszínét, illetve halasszák el azt egy időre az iráni konfliktus miatt – hozta nyilvánosságra Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Rai olasz közszolgálati televíziónak adott interjújában, amelyből a Telegramon tett közzé részleteket csütörtökön az államfő.

A következő háromoldalú találkozót Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország között március 5-9. között tervezték, attól függően, hogy mi történik a világban. Most azonban egy újabb háború zajlik a Közel-Keleten. Tárgyaltunk a helyszín lehetséges megváltoztatásáról, valamint a találkozó egy időre történő elhalasztásáról a közel-keleti háború miatt az amerikai féllel, mivel ők azok, akik meghívják Ukrajnát és Oroszországot a találkozóra – magyarázta Zelenszkij.

Az elnök hozzátette: nagyon reméli ugyanakkor, hogy megerősítik azt a fogolycserét, amelyről a korábbi találkozókon állapodtak meg. „A hadifoglyok cseréje mindig fontos pillanat, ez pozitívum a családok számára. Nagyon reméljük, hogy a következő napokban el tudjuk indítani ezt a cserefolyamatot” – hangsúlyozta.

A delegációk következő találkozóját az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, Abu-Dzabiba tervezték.

Zelenszkij az interjúban beszélt arról is, hogy szerinte a légvédelmi rakéták szállításának csökkenése, valamint a kőolajtermékek világpiaci árának emelkedése jelenti a fő kockázatot Ukrajna számára az iráni konfliktus miatt.

„Aggodalomra adnak okot az Egyesült Államokból érkező, nyilvános és nem nyilvános jelzések, amelyek arról szólnak, hogy ez a katonai művelet folytatódhat, és emiatt további légvédelmi rendszerekre lesz szükségük saját maguk és szövetségeseik számára. Emellett alaposan vizsgálják saját PAC-2 és PAC-3 gyártási kapacitásaikat is. Ezek a Patriot rendszerek elfogórakétái. Vagyis fennáll az aggodalom, hogy egy elhúzódó háború esetén Amerika csökkentheti a légvédelmi rendszerek és a légvédelmi rakéták szállítását Ukrajnának” – fejtette ki.

Megjegyezte, hogy Európában és világszerte jelenleg mindenki az energiaválság miatt aggódik az olajárak emelkedése következtében. Az elnök szerint azonban az ukrajnai energiaválság elsősorban Oroszország háborújával függ össze. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a kőolajtermékek importja a harci cselekmények miatt csökkent vagy teljesen blokkolva van. Ez már hatással van az energiahordozók világpiaci áraira. Ez kihívás, és úgy gondolom, hogy minden ország dolgozni fog a megoldásán – mondta az államfő.

Zelenszkij ismét emlékeztetett arra, hogy az iráni rezsim korábban fegyvereket adott át Oroszországnak. Elmondása szerint ez az aggodalom most valamelyest csökkent, mert Irán jelenleg valószínűleg nem képes ilyen eszközöket átadni Oroszországnak.

A Harkiv megyei ügyészség közölte, hogy a régióban lévő Csuhujiv város térségében a csütörtök reggelig végrehajtott orosz dróncsapásokban az eddig adatok szerint 12 ember sérült meg. A déli Herszon megyei ügyészség pedig arról tájékoztatott, hogy Herszonban egy ellenséges tüzérségi támadás következtében meghalt egy 79 éves férfi.

Az ukrán haditengerészet arról számolt be, hogy katonái a Fekete-tenger légterében megsemmisítettek egy orosz Ka-27-es helikoptert.

Kezdőlap    Külföld    Kijev az ukrán–orosz–amerikai egyeztetések elhalasztását javasolta Washingtonnak

ukrajna

irán

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő az iráni háborúról: a civil légi közlekedés zavaraira most nincs igazi pótmegoldás

Szakértő az iráni háborúról: a civil légi közlekedés zavaraira most nincs igazi pótmegoldás
Most nem csupán útvonalak estek ki és három kulcsfontosságú légitársaság szünetelteti a járatait, hanem egyszerűen légtérzár van – mondta Varga G. Gábor, az Egek Ura blog alapító-szerkesztője az InfoRádióban, hozzátéve: amikor a működés leáll, szinte semmi sem repülhet.
 

Szakértő: az iráni háború fenyegetheti a forintárfolyamot és az alapkamatdöntéseket is befolyásolhatja

Irán átvette az irányítást a Hormuzi-szoros fölött, új szabályokat jelentett be

Újabb országot támadott meg Irán

Elemző: úgy tűnik, a rezsimváltás elmarad Iránban, de az új vezetés gyengébb lesz

Izrael fokozatosan megnyitja légterét az induló járatok számára is

Orbán Viktor: Magyarország készültségben!

Szárnyaló árak, inflációs nyomás, újabb támadások – percről percre az iráni háború hírei

Czepek Gábor: már csak az engedélyezés hiányzik a Barátság újraindulásához az Ukrtransznafta szerint

Czepek Gábor: már csak az engedélyezés hiányzik a Barátság újraindulásához az Ukrtransznafta szerint

Megtartotta első ülését a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt létrehozott magyar bizottság. A következő lépésekről Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, a tárca parlamenti államtitkára számolt be. Elmondta azt is, hogy rövid határidőt szabtak Ukrajnának.
 

Megjelent a kormányhatározat az Ukrajnába induló magyar küldöttségről

Orosz gázszállítások leállítása – újabb információkat közölt Moszkva

Több tagállam is nemet mondott Ukrajna gyorsított csatlakozására

Energiaexport-tilalom lép érvénybe
Kormányinfó

Energiaexport-tilalom lép érvénybe

Ingyenes marad az agrárium öntözővize, bruttó 154 ezer forint lesz a tanárok extra juttatása, a szakképzésben dolgozók is megkapják. 250 ezer tonna kőolajat szabadított fel a kormány.
VIDEÓ
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.05. csütörtök, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az EU-t fenyegetik Irán vezetői, légicsata volt Katar felett, Azerbajdzsánt támadás érte - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Az EU-t fenyegetik Irán vezetői, légicsata volt Katar felett, Azerbajdzsánt támadás érte - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Izrael szárazföldi inváziót kezdett Libanon déli részén, a harcok folyamatosak a Hezbollah erőivel. Emellett limitált katonai műveletet folytatnak Szíriában is, Daraá térségében. Izraeli hírszerzési források szerint a jemeni húszik is beszállhatnak hamarosan a háborúba, Szaúd-Arábia már készül a támadásra, ellentámadásra. Amerika és Izrael is legalább még egy, de inkább még két hétig tartó háborúzásra készül a Közel-Keleten. A katari légierő iráni bombázókat lőtt le a légtérben, a nap folyamán pedig rakétatámadás érte Dohát, illetve Bahreint és Izraelt is. Délelőtt a semleges kaukázusi Azerbajdzsán területét is iráni támadás érte. Iszmail Baghei, Irán helyettes külügyminisztere megfenyegette az Európai Uniót. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni, közel-keleti háború csütörtöki fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gyorshajtással kapták el a PL-csapat menedzserét: komoly bírságot kapott, de tönkretenni azért nem fogja

Gyorshajtással kapták el a PL-csapat menedzserét: komoly bírságot kapott, de tönkretenni azért nem fogja

Féléves vezetéstől való eltiltást kapott Oliver Glasner, a Crystal Palace menedzsere, miután Londonban gyorshajtáson érték.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Destruction in Tehran after US-Israeli strikes as UAE says it's intercepting more Iranian missiles

Destruction in Tehran after US-Israeli strikes as UAE says it's intercepting more Iranian missiles

A sports stadium in the Iranian capital was destroyed by the strikes. Meanwhile, our experts are answering questions on the Middle East war - watch live on this page.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 5. 14:42
Izrael fokozatosan megnyitja légterét az induló járatok számára is
2026. március 5. 14:30
Árkorlátozás jöhet az energiahordozókra a szomszédunkban
×
×