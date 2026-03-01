Marad a légtérzár Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben, a légitársaságok időpontokat közöltek a tájékoztatásról

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Közel-Keleten tartózkodó magyar állampolgárok figyelmébe ajánlotta, hogy Katarban, valamint az Egyesült Arab Emírségekben a légtérzárat továbbra is fenntartják.

Szijjártó Péter közölte, melyik légitársaság mikorra ígért tájékoztatást:

Az Etihad holnap hajnal 2 órára,

a Qatar Airways holnap reggel 9 órára,

az Emirates légitársaság holnap délelőtt 11 órára ígért tájékoztatást a továbbiakról

– tudatta a külügyminiszter.

„Az Egyesült Arab Emírségek kormányának hivatalos tájékoztatása szerint Omán és Szaúd-Arábia felé a szárazföldi határátkelők nyitva vannak, de nagyon hosszú a várakozási idő, és a hatóságok azt tanácsolják, hogy senki ne hagyja el a tartózkodási helyét. Döntés született arról is, hogy átvállalják az országban rekedt turisták szállásköltségeit” – folytatta.

„Nagykövetségeink, konzuli ügyeleteink és a call centerünk folyamatosan üzemelnek” – tette hozzá.

