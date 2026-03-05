ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.99
usd:
332.98
bux:
125695
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy repülőtéren a járatok érkezését és indulását mutató információkat figyeli egy nő, akinek hosszú a haja és miniszoknyát visel. Hátán hátizsák látható.
Nyitókép: Pixabay

Szinte teljes leállásról tett bejelentést a brüsszeli repülőtér

Infostart / MTI

A március 12-re meghirdetett országos szakszervezeti demonstráció miatt egy hét múlva, jövő csütörtökön egyetlen utasszállító járat sem indul a brüsszeli repülőtérről – közölte a légikikötő üzemeltetője szerdán.

Egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy az érkező járatoknál is fennakadásokra kell számítani.

A repülőtér tájékoztatása szerint a demonstrációhoz kapcsolódóan számos biztonsági alkalmazott és földi kiszolgáló dolgozó sztrájkba lép. Emiatt az üzemeltető – az utasok és a személyzet biztonságának garantálása, valamint a hosszú sorok elkerülése érdekében – minden induló utasszállító járatot törölt március 12-re.

A döntés hasonló intézkedéseket követ, amelyekre tavaly is többször sor került sztrájkok miatt. A légitársaságok közvetlenül értesítik az utasokat a rendelkezésre álló lehetőségekről.

A repülőtér adatai szerint 2025-ben hét alkalommal okozott fennakadást a légi közlekedésben olyan szakszervezeti akció, amely nem közvetlenül a repülőtér ellen irányult. Ezek következtében mintegy 2400 járatot töröltek, és 275 ezerrel kevesebb utas fordult meg a brüsszeli légikikötőben.

A Zaventemben működő és a repülőtér forgalmának legnagyobb részét bonyolító Brussels Airlines közölte: a sztrájk jelentős hatással lesz működésére.

A társaság felszólította a szakszervezeteket, hogy olyan módon tiltakozzanak, amely nem bénítja meg ismételten a légi közlekedést és a vitában nem érintett ágazatok működését. A Brussels Airlines közlése szerint a tavalyi hét sztrájknap több mint 100 ezer utast érintett, és becslések szerint több mint 15 millió euró pénzügyi terhet jelentett a légitársaságnak.

Kezdőlap    Külföld    Szinte teljes leállásról tett bejelentést a brüsszeli repülőtér

repülőtér

brüsszel

sztrájk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a kamara évnyitóján: békegazdaság vagy hadigazdaság? Ez a nagy kérdés ma

Orbán Viktor a kamara évnyitóján: békegazdaság vagy hadigazdaság? Ez a nagy kérdés ma
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) évnyitóján a Puskás Stadionban beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Nagy Elek, az MKIK elnöke. Orbán Viktor és Nagy Elek együttműködési megállapodást ír alá többek között a szakképzés „egyablakosításáról”. A miniszterelnök beszélt arról is, hogyan csökkentenék a különadókat.
Újabb országot támadott meg Irán

Újabb országot támadott meg Irán

Az azerbajdzsáni külügyminisztériumba kérették Irán nagykövetét, mert csütörtökön Irán felől érkező drónok csapódtak be az országhoz tartozó Nahicsevánban.
 

Elemző: úgy tűnik, a rezsimváltás elmarad Iránban, de az új vezetés gyengébb lesz

Orbán Viktor: Magyarország készültségben!

Donald Trumpnak nincs szüksége a kongresszus jóváhagyására a háború folytatásához

Amerikai szakértők: Oroszország bizonyos szempontból nagyot nyer az iráni háborún

Szárnyaló árak, inflációs nyomás, újabb támadások – percről percre az iráni háború hírei

Energiaexport-tilalom lép érvénybe

Kormányinfó
Energiaexport-tilalom lép érvénybe

Ingyenes marad az agrárium öntözővize, 154 ezer forint lesz pontosan a tanárok extra juttatása, a szakképzésnek is jut. 250 ezer tonna kőolajat szabadított fel a kormány. Íme, Gulyás Gergely és Vitályos Eszter friss bejelentései.
VIDEÓ
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.05. csütörtök, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt a Goldman vezére: ezt gondolja a magánhitel-félelmekről és az iráni háborúról

Megszólalt a Goldman vezére: ezt gondolja a magánhitel-félelmekről és az iráni háborúról

David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója egy, az ausztráliai Sydney-ben készült interjúban elmondta: árgus szemekkel figyeli a magánhitelpiacot az esetleges túlfűtöttség jelei miatt. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nem lát széles körű okot az aggodalomra - írta meg a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
De hol voltak az őrök?! Elloptak két curlingkövet a paralimpia helyszínén, nyomoz a rendőrség

De hol voltak az őrök?! Elloptak két curlingkövet a paralimpia helyszínén, nyomoz a rendőrség

Két curlingkövet loptak el a téli paralimpia helyszínén lévő cortinai curlingcsarnokból.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Destruction seen across Tehran, as UAE reports new missile and drone attacks from Iran

Destruction seen across Tehran, as UAE reports new missile and drone attacks from Iran

The UAE says six Iranian missiles were intercepted, but one fell inside the country, as well as six drones. The UK embassy in the UAE earlier warned people to "shelter in place".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 5. 13:02
Irán átvette az irányítást a Hormuzi-szoros fölött, új szabályokat jelentett be
2026. március 5. 12:38
Újabb országot támadott meg Irán
×
×