Donald Trump amerikai elnök kabinetülést tart a washingtoni Fehér Házban 2025. október 9-én. Izrael és Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet ezen a napon megállapodott a tûzszünet és a túszalku elsõ szakaszáról az egyiptomi Sarm es-Sejkben.
Nyitókép: MTI/EPA/Sipa USA POOL/Samuel Corum

Donald Trumpnak nincs szüksége a kongresszus jóváhagyására a háború folytatásához

Infostart

A demokraták szerint az Egyesült Államok jogtalanul kezdett el csapásokat mérni Iránra, és kezdeményezte, hogy a folytatáshoz az elnöknek a kongresszus támogatására legyen szüksége, ám a republikánus többség leszavazta az indítványt.

Az amerikai szenátus republikánus tagjai leszavazták azt a javaslatot, amelynek értelémében Donald Trump elnöknek a kongresszus engedélyét kellett volna kérnie az iráni háború folytatásához – írja a hvg.hu.

A demokrata párt képviselői szerint az Egyesült Államok jogtalanul indította meg Izraellel a támadássorozatot Irán ellen.

A Tim Kaine virginiai demokrata képviselő által benyújtott javaslatot 47:53 arányban utasította el a testület. Egy-egy demokrata és republikánus politikus akadt, aki átszavazott.

Ha a kongresszus elfogadta volna a javaslatot, véget kellett volna vetni az Irán elleni amerikai légi és haditengerészeti csapásoknak mindaddig, amíg az elnök meg nem kapta volna a testület hozzájárulását a folytatáshoz.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) évnyitóján a Puskás Stadionban beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Nagy Elek, az MKIK elnöke. Orbán Viktor és Nagy Elek együttműködési megállapodást ír alá többek között a szakképzés „egyablakosításáról”. A miniszterelnök beszélt arról is, hogyan csökkentenék a különadókat.
Ha valóban Ali Hamenei fia lesz Irán új legfőbb vezetője, az üzenet lenne a világ felé is, mert Modzstaba Hamenei vélhetően ugyanazt az irányt vinné tovább, mint az apja, ráadásul élvezi a Forradalmi Gárda támogatását is – mondta az InfoRádióban László Dávid. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóhelyettese szerint az új iráni vezetés kompromisszumokra kényszerül majd, és az sem kizárt, hogy teljesen le kell állítania a nukleáris és a ballisztikus rakéta-programját.
 

Ingyenes marad az agrárium öntözővize, 154 ezer forint lesz pontosan a tanárok extra juttatása, a szakképzésnek is jut. 250 ezer tonna kőolajat szabadított fel a kormány. Íme, Gulyás Gergely és Vitályos Eszter friss bejelentései.
Izrael szárazföldi inváziót kezdett Libanon déli részén, a harcok folyamatosak a Hezbollah erőivel. Emellett limitált katonai műveletet folytatnak Szíriában is, Daraá térségében. Izraeli hírszerzési források szerint a jemeni húszik is beszállhatnak hamarosan a háborúba, Szaúd-Arábia már készül a támadásra, ellentámadásra. Amerika és Izrael is legalább még egy, de inkább még két hétig tartó háborúzásra készül a Közel-Keleten. A katari légierő iráni bombázókat lőtt le a légtérben, a nap folyamán pedig rakétatámadás érte Dohát, illetve Bahreint és Izraelt is. Délelőtt a semleges kaukázusi Azerbajdzsán területét is iráni támadás érte. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni, közel-keleti háború csütörtöki fejleményeivel.

Pénteken ismét emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai Magyarországon.

The flight, chartered by the UK government, was supposed to leave Oman on Wednesday night but was delayed by a technical issue. One passenger calls it a "total farce".

