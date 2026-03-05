Donald Trumpnak nincs szüksége a kongresszus jóváhagyására a háború folytatásához

Az amerikai szenátus republikánus tagjai leszavazták azt a javaslatot, amelynek értelémében Donald Trump elnöknek a kongresszus engedélyét kellett volna kérnie az iráni háború folytatásához – írja a hvg.hu.

A demokrata párt képviselői szerint az Egyesült Államok jogtalanul indította meg Izraellel a támadássorozatot Irán ellen.

A Tim Kaine virginiai demokrata képviselő által benyújtott javaslatot 47:53 arányban utasította el a testület. Egy-egy demokrata és republikánus politikus akadt, aki átszavazott.

Ha a kongresszus elfogadta volna a javaslatot, véget kellett volna vetni az Irán elleni amerikai légi és haditengerészeti csapásoknak mindaddig, amíg az elnök meg nem kapta volna a testület hozzájárulását a folytatáshoz.