2026. március 5. csütörtök
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b3) és a vele Budapestre érkezõ két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly (b1 és b2) a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtéren 2026. március 5-én hajnalban. A magyar állampolgársággal is rendelkezõ, magyar nemzetiségû férfiak elengedését a miniszterrel elõzõ nap Moszkvában folytatott tárgyalásán hagyta jóvá Vlagyimir Putyin orosz elnök.
Nyitókép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA

Két hadifogolyot hozott haza Moszkvából Szijjártó Péter

Infostart / MTI

Csütörtök hajnalban, a külügyminiszterrel együtt megérkezett Budapestre az a két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly, akiknek elengedését a miniszterrel előző nap Moszkvában folytatott tárgyalásán hagyta jóvá Vlagyimir Putyin orosz elnök.

A két kárpátaljai magyar férfit szeretteik várták a Liszt Ferenc Budapest Nemzetközi Repülőtéren.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Ukrajnában most már több mint négy éve egy teljesen értelmetlen háború zajlik, egy olyan háború, amelynek kitörnie sem lett volna szabad, de a kitörés után két hónappal az isztambuli béketárgyalásokon mindenképpen véget kellett volna, hogy érjen.

"Nekünk, magyaroknak minden erőnkkel ki kell állni a béke mellett" - hangsúlyozta, hozzátéve: a legfontosabb feladatunk az, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni a szomszédban zajló háborúba."Nekünk ebből a háborúból ki kell maradnunk, és minden egyes magyar embert meg kell védenünk ennek a háborúnak a következményeitől és magától a háborútól" - fogalmazott.

"Sajnos sok magyart vittek el. Sokan meg is haltak, sokan eltűntek, és voltak, akik hadifogságba kerültek.

Most ők hazatérhetnek, most már biztonságban vannak, nekik már nem kell visszatérniük a háborúba - mondta. "Szinte percre pontosan 24 órával ezelőtt indultunk el pont innen, és azért indultunk el, hogy többen jöjjünk haza, mint ahányan elmentünk, és ez mint láthatják sikerült is, hála Istennek" - tette hozzá.

A kényszersorozott, magyar állampolgársággal is rendelkező, magyar nemzetiségű férfiak a Szijjártó Pétert szállító repülőgéppel érkeztek Budapestre.

Orbán Viktor miniszterelnök keddi telefonbeszélgetésükkor kérte az orosz hadifogságba esett magyar állampolgárok szabadon bocsátását Vlagyimir Putyintól. Szijjártó Péter szerda este jelentette be a két kárpátaljai magyar kényszersorozott hadifogoly elengedését, miután tárgyalt az orosz elnökkel.

