Szijjártó Péter: semmit sem kért Vlagyimir Putyin az elengedett foglyokért

Csütörtökön kora hajnalban megérkezett Moszkvából Budapestre az a két ukrán és magyar állampolgársággal is rendelkező hadifogoly, akit szerdán bocsátottak szabadon. Szijjártó Péter külügyminiszter a Liszt Ferenc repülőtéren azt nyilatkozta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a hadifoglyokért nem kért semmit cserébe – írja a Telex.

A miniszter a sajtó kérdésére elmondta, az elmúlt tizenegynehány év két lábbal a földön álló, racionális külpolitikája vezetett oda, hogy feltétel nélkül hozhatták el a hadifoglyokat.

Kijelentette, azután vették fel a kapcsolatot az oroszokkal, hogy az egyik hadifogoly egy videóüzenetben megszólította Orbán Viktort, a másiknak pedig az édesanyja kereste meg őket. Orbán kedden beszélt Vlagyimir Putyinnal, és kérte a két hadifogoly szabadon engedésének megfontolását.

„Meghoztuk azt a döntést, hogy két hadifoglyot szabadon bocsájtunk, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök úr kérte, őket magukkal vihetik azon a repülőgépen, amivel érkeztek és amivel visszatérnek Budapestre” – jelentette be szerdán Vlagyimir Putyin.