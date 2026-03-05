ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
Budapest, 2026. március 5.A Moszkvából hazaérkezõ Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) nyilatkozik, mellette a két kárpátaljai magyar kényszersorozott volt hadifogoly a Liszt Ferenc-repülõtéren 2026. március 5-én. Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktor miniszterelnök kérésére jóváhagyta a magyar állampolgársággal is rendelkezõ két hadifogoly férfi elengedését a Szijjártó Péterrel folytatott tárgyalásán.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Szijjártó Péter: semmit sem kért Vlagyimir Putyin az elengedett foglyokért

Infostart

A külügyminiszter szerint az elmúlt másfél évtized külpolitikájának köszönhető, hogy feltétel nélkül elengedték a magyar-ukrán kettős állampolgár hadifoglyokat.

Csütörtökön kora hajnalban megérkezett Moszkvából Budapestre az a két ukrán és magyar állampolgársággal is rendelkező hadifogoly, akit szerdán bocsátottak szabadon. Szijjártó Péter külügyminiszter a Liszt Ferenc repülőtéren azt nyilatkozta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a hadifoglyokért nem kért semmit cserébe – írja a Telex.

A miniszter a sajtó kérdésére elmondta, az elmúlt tizenegynehány év két lábbal a földön álló, racionális külpolitikája vezetett oda, hogy feltétel nélkül hozhatták el a hadifoglyokat.

Kijelentette, azután vették fel a kapcsolatot az oroszokkal, hogy az egyik hadifogoly egy videóüzenetben megszólította Orbán Viktort, a másiknak pedig az édesanyja kereste meg őket. Orbán kedden beszélt Vlagyimir Putyinnal, és kérte a két hadifogoly szabadon engedésének megfontolását.

„Meghoztuk azt a döntést, hogy két hadifoglyot szabadon bocsájtunk, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök úr kérte, őket magukkal vihetik azon a repülőgépen, amivel érkeztek és amivel visszatérnek Budapestre” – jelentette be szerdán Vlagyimir Putyin.

