2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
Az 1979-es iráni iszlám forradalom 46. évfordulóját ünneplik Teheránban, a Szabadság téren 2025. február 10-én, egy nappal az évforduló elõtt.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Egy Budapesten élő iráni szerint az új rezsim változást hozhat Iránban

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

A háború még sokáig eltarthat, akár forradalom is kitörhet – fogalmazott az InfoRádiónak Ali, iráni származású budapesti étterem-tulajdonos, aki szerint egy olyan befogadó szellemű társadalmi berendezkedés kialakítására lenne szükség a szülőföldjén, mint amilyen például az Egyesült Arab Emírségekben is tapasztalható.

Ali 12 éve él Budapesten, egy étterem vezetője. Szülei Iránban élnek, de családja és testvérei is a magyar fővárosban telepedtek le. Magyarországon jól érzi magát, a magyarokat kedvesnek tartja, akik nem zavarják egymást.

A Közel-Keleten kitört háborút elítéli, nem tartja megoldásnak, ugyanakkor Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb politikai és vallási vezetője halálát nem könnyezte meg.

„Nem vagyok szomorú Hamenei halála miatt, de van, aki nagyon csalódott, és akadnak olyanok is, akik most boldogok. Nekem az a lényeg, hogy az új vezetés elhozza a békét Iránban és a Közel-Keleten”

– hangsúlyozta az InfoRádiónak.

Ali arra számít, hogy sokáig tart még a konfliktus. „Amerika, Izrael több hetes konfliktusra készül. Iránban most bármi megtörténhet, minden bizonytalan, még forradalom is kitörhet” – mondta.

Olyan nyitást szeretne látni Iránban is, amit az Egyesült Arab Emírségekben, Dubajban lehet tapasztalni, ahova rengeteg turista érkezik, hogy megcsodálják a térség kultúráját. „Irán bezárkózott, sokan elszegényedtek, rossz minőségű autókkal járnak” – panaszolta.

„Most várjuk, hogy vége legyen a háborúnak, aztán egy új rezsim változást hozhat Iránban. Olyan kormány kell, akik hagyják élni az embereket, nem végzik ki őket, ha tiltakoznak. Elfogadóbb, igazságosabb berendezkedést szeretnék” – emelte ki a budapesti étterem-tulajdonos.

Egy Budapesten élő iráni szerint az új rezsim változást hozhat Iránban

