Egy Budapesten élő iráni szerint az új rezsim változást hozhat Iránban

Ali 12 éve él Budapesten, egy étterem vezetője. Szülei Iránban élnek, de családja és testvérei is a magyar fővárosban telepedtek le. Magyarországon jól érzi magát, a magyarokat kedvesnek tartja, akik nem zavarják egymást.

A Közel-Keleten kitört háborút elítéli, nem tartja megoldásnak, ugyanakkor Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb politikai és vallási vezetője halálát nem könnyezte meg.

„Nem vagyok szomorú Hamenei halála miatt, de van, aki nagyon csalódott, és akadnak olyanok is, akik most boldogok. Nekem az a lényeg, hogy az új vezetés elhozza a békét Iránban és a Közel-Keleten”

– hangsúlyozta az InfoRádiónak.

Ali arra számít, hogy sokáig tart még a konfliktus. „Amerika, Izrael több hetes konfliktusra készül. Iránban most bármi megtörténhet, minden bizonytalan, még forradalom is kitörhet” – mondta.

Olyan nyitást szeretne látni Iránban is, amit az Egyesült Arab Emírségekben, Dubajban lehet tapasztalni, ahova rengeteg turista érkezik, hogy megcsodálják a térség kultúráját. „Irán bezárkózott, sokan elszegényedtek, rossz minőségű autókkal járnak” – panaszolta.

„Most várjuk, hogy vége legyen a háborúnak, aztán egy új rezsim változást hozhat Iránban. Olyan kormány kell, akik hagyják élni az embereket, nem végzik ki őket, ha tiltakoznak. Elfogadóbb, igazságosabb berendezkedést szeretnék” – emelte ki a budapesti étterem-tulajdonos.

