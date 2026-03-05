Halálra gázolt valakit a vasútvillamos, segítséget kér a rendőrség

A szerelvény elé lépő férfi öngyilkos lett. A hódmezővásárhelyi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen holttest azonosításához – írja a 24.hu.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az eljárás során, valamint az ezt követően végrehajtott adatgyűjtések ellenére az elhunyt személyazonosságát eddig nem tudta a hatóság megállapítani, mivel személyes okmányok nem voltak nála.

Ezeket lehet tudni az elhunytról

A férfi 25-35 év közötti, megközelítőleg 175 cm magas, vékony testalkatú, világos bőrszínű, fekete hajú (rövid, kissé göndör, a homlokrészen kissé kopasz), borostás arcú, és barna színű szeme van.

Az elhunyt 44-es méretű Utility Diadora szövet sportcipőt, fekete zoknit, fekete szabadidőnadrágot (mindkét szárán fehér alapon 3 darab fekete csík látható), fekete pulóvert és piros színű DRK-pólót viselt.

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az ismeretlen férfival kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06-62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!