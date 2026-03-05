Amerikai szakértők: Oroszország bizonyos szempontból nagyot nyer az iráni háborún

Oroszország hatalmasat nyert az iráni háborúval, hiszen az Ukrajna védelmében fontos szerepet játszó lőszerekből és fegyverekből, főleg a kulcsfontosságú Patriot elfogórakétákból most még nagyobb hiány lesz – írja a The Wall Street Journal elemzése nyomán a Portfolio.

A lap szerint az amerikai Patriot rakétarendszer kulcsfontosságú szerepet játszik Ukrajna védelmében, viszont már a közel-keleti háború előtt is jelentős hiány volt a Patriot által használt elfogórakétákból, a megrendelésekben több éves csúszás alakult ki.

Már az iráni háború első pár napjában több száz Patriot elfogórakétát lőttek el Amerika szövetségesei, ahogy Irán megtámadta az öböl menti olajállamokat és Izraelt, a perzsa állam összesen 500 ballisztikus rakétát és 2000 drónt indított a térség országaira. Eközben viszont

a Lockheed Martin 2025 egészében mindössze 600 darab PAC-3-as elfogórakétát gyártott le, amiből egy ballisztikus rakéta megállításához legalább 2-3 darab kell.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban hangsúlyozta: létfontosságú Ukrajna számára a Patriot-rakéták utánpótlása, hiszen ez az egyetlen olyan fegyverrendszer, amely képes elfogni az orosz ballisztikus rakétákat.

A rakéták iránti kereslet így radikálisan meg fog emelkedni, az Egyesült Államoknak pedig mérlegelnie kell, hogy mely országoknak fogja átadni. 2030-ra ígérte a Lockheed Martin a gyártás ütemének évi 2000-re emelését (a mostani 600-ról), de még ez is kevés lehet, látva a fegyverrendszerek használati ütemét. Emellett várhatóan indul majd új gyártósor majd Németországban is, de itt a legjobb esetben is csak jövőre kezdődik majd el a rakéták előállítása.

Ukrajnának így komoly kihívással kell szembenéznie, hiszen még lassabb lesz a légvédelmi rendszerek rakétáinak utánpótlása, miközben Oroszország egyre több ballisztikus rakétát gyárt majd.