2026. március 5. csütörtök
Modzstaba Hamenei, Ali Hamenei fia az al-Kudsz nap alkalmából tartott tömegrendezvényen Teheránban.
Nyitókép: Saeid Zareian/Getty Images

Elemző: úgy tűnik, a rezsimváltás elmarad Iránban, de az új vezetés gyengébb lesz

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika
ELŐZMÉNYEK

Ha valóban Ali Hamenei fia lesz Irán új legfőbb vezetője, az üzenet lenne a világ felé is, mert Modzstaba Hamenei vélhetően ugyanazt az irányt vinné tovább, mint az apja, ráadásul élvezi a Forradalmi Gárda támogatását is – mondta az InfoRádióban László Dávid. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóhelyettese szerint az új iráni vezetés kompromisszumokra kényszerül majd, és az sem kizárt, hogy teljesen le kell állítania a nukleáris és a ballisztikus rakéta-programját.

Ellentmondásos információk érkeznek az iráni legfőbb vezető utódjának kiválasztásáról. Egyes sajtóhírek szerint Ali Hamenei fia, az 56 éves Modzstaba Hamenei veszi át a posztot. Az 1989-es iráni alkotmánymódosítás óta a legfőbb vezetői pozíció betöltésének nem feltétele a legmagasabb vallási rang, hanem elsősorban a politikai tekintély számít meghatározónak. Modzstaba Hamenei az iráni–iraki háború idején az iráni fegyveres erőkben szolgált, és jelentős háttérbefolyásra tett szert.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóhelyettese az InfoRádió GeoTrendek című műsorában azt mondta: biztos, hogy új korszak kezdődik Iránban az országot 37 éven át vezető Ali Hamenei halála után. Úgy véli, a rezsim marad, de kiegyezik majd az Egyesült Államokkal. László Dávid az utódlással kapcsolatban megjelent híreket úgy kommentálta, hogy úgy tűnik, tudnak majd gondoskodni az öröklésről olyan módon, hogy ne omoljon össze teljesen az eddig fennálló rendszer.

Az elemző elmondta: az iráni Forradalmi Gárdának, illetve az egész iráni iszlám forradalomnak már a sah uralkodói státusszal kapcsolatban is az volt a legfőbb problémája, hogy kizárólag örökletesen lehet hatalmat gyakorolni, ezért hosszú időn át ellenezte ezt az utódlási elvet. Ehhez képest most Ali Hamenei fiát emlegetik lehetséges új legfőbb vezetőként.

Modzstaba Hamenei ugyanakkor élvezi a Forradalmi Gárda támogatását, hiszen annak idején szolgált a helyi fegyveres erőknél.

László Dávid szerint neki kifejezetten kedvezhet, hogy a Forradalmi Gárda „kezében van a gyeplő”.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóhelyettese hozzátette: Modzstaba Hamenei egy „keményvonalas, az apja nyomdokain haladó vallási vezető”, így ha valóban ő lesz az új ajatollah, akkor ilyen szempontból „nem sikerül megtörni” a Forradalmi Gárdát és a rezsimet sem. László Dávid szerint Modzstaba Hamenei hatalomra jutása egyértelmű üzenet lenne a világ számára is, hiszen

a Hamenei név szerepelne továbbra is az iráni legfőbb vezető státusz mellett, „ugyanaz a vére”, vélhetően ugyanazt az irányt vinné tovább, mint az apja.

Az elemző úgy fogalmazott, ezen fejlemény alapján úgy tűnik, nem sikerült megtörni az iráni rezsimet, de szerinte ez nem jelenti automatikusan azt, hogy nem lehetnek bizonyos változások. Arra számít, hogy az új iráni vezetés valamilyen kompromisszumot köt majd a konfliktus feloldása érdekében.

Reza Pahlavi, az 1979-ben az iszlamisták által megbuktatott iráni sah, Mohammad Reza Pahlavi fia a napokban megerősítette, hogy részt venne Irán átmeneti kormányzásában. Erre azonban nem sok esélyt lát Donald Trump amerikai elnök sem, ráadásul nagyon nem egyértelmű az ő megítélése az iráni társadalomban, sokan nem tartják őt elfogadható vezetőnek. László Dávid nem gondolja azt, hogy helyzetbe kerülhetnek a különböző ellenzéki szervezetek, az ő visszatérésüknek sincs semmi alapja. Úgy véli, egy „új, belső erőnek” kellene feltűnnie Iránban.

Az országban sokféle nemzetiség él, többek között perzsák, kurdok, azeriek, lurok, így László Dávid szerint még az sem elképzelhetetlen, hogy Washington „feltüzeli” ezeket az etnikumokat. Mint fogalmazott, nagyon sokféle forgatókönyv megvalósulhat, nem lehet kizárni a polgárháborút sem, de leginkább azt valószínűsíti, hogy

maradni fog a helyén a jelenlegi rezsim, csak nagyobb hajlandóságot mutat majd a kiegyezésre, mint Ali Hamenei.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóhelyettese megjegyezte: szinte biztos, hogy az új iráni vezetés „gyengébb” lesz. Azt gondolja, az irániak a nukleáris, illetve a ballisztikus rakéta-programban vélhetően kompromisszumra fognak kényszerülni, fel kell adniuk egyes terveket, sőt, lehet, hogy megsemmisülnek ezek a programok. Nem lehet tudni, hogy például a demokratikusabb berendezkedés vagy a női jogok tekintetében lehetnek-e előrelépések, de László Dávid szerint jelenleg ezek a szempontok nem is számítanak prioritásnak az Egyesült Államok szemszögéből.

Az InfoRádió GeoTrendek című műsorának legutóbbi adása itt hallgatható meg.

(A nyitóképen: Modzstaba Hamenei, Ali Hamenei legfőbb iráni vezető fia az al-Kudsz nap alkalmából tartott tömegrendezvényen Teheránban, 2019 májusában.)

