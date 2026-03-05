ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.7
usd:
334.31
bux:
125381.45
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kék színű kőolajvezetékek futnak egy olajmező közelében.Forrás: Getty Images/onurdongel
Nyitókép: Getty Images/onurdongel

Csercsa Balázs szerint Magyar Péter a Barátság ügyében is kétfelé kommunikál

Infostart

Újra a nyilvánosság elé állt Csercsa Balázs.

A férfit január végén ismerhette meg a szélesebb nyilvánosság, amikor nyilatkozott a Tisza Pártból való kilépéséről (a pártban az egyházügyi munkacsoport vezetője volt) és az ott szerzett tapasztalatairól.

Legutóbbi Facebook-bejegyzésében azt állítja, hogy az ukránok által leállított Barátság kőolajvezeték ügyében is kétfelé próbál megfelelni és kommunikálni a Tisza Párt elnöke.

„Magyar Péter két irányba próbál megfelelni.

Idehaza azt mondja, amit szerinte a magyar emberek hallani szeretnének, de a Tisza Párt külföldi partnerei, és az Európai Néppárt irányában egészen máshogyan kommunikál.

Mindenki, aki logikusan gondolkodni tud, láthatja, hogy ugyanez történik most a Barátság kőolajvezeték esetében is. Számomra világosnak látszik, hogy az ukránok valóban elzárták ezt a vezetéket. Ha nem így lenne, Zelenszkij elnök miért ne engedhetné oda a magyar és szlovák, vagy legalább az uniós szakértőket? Magyar Péter pedig mindeközben csak hallgat! Holott más ügyekben nem rest a gyors reakciókra. Miért nem kéri európai partnerei közbenjárását? Miért nem szólítja föl Ukrajnát, hogy legalább egy független szakértői vizsgálatot tegyen lehetővé?” – fejtegette.

Azt is írta, hogy a Tisza Párt elnöke Münchenben arról beszélt, hogy biztosította minden Európai partnerét, hogy konstruktív magyar hozzáállásra számíthatnak. „Szó szerint ezt mondta: nem a huszonhatok Európája lesz, hanem a huszonhetek Európája lesz” – írta Csercsa, majd felteszi a kérdést, hogy vajon ez azt jelenti-e, hogy a magyaroknak kedvezőbb, orosz energiáról is leválna, hogy huszohetedikként beálljon a sorba?

Kezdőlap    Belföld    Csercsa Balázs szerint Magyar Péter a Barátság ügyében is kétfelé kommunikál

energia

magyar péter

barátság kőolajvezeték

tisza párt

csercsa balázs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: az iráni háború fenyegetheti a forintárfolyamot és az alapkamatdöntéseket is befolyásolhatja

Szakértő: az iráni háború fenyegetheti a forintárfolyamot és az alapkamatdöntéseket is befolyásolhatja
Az elmúlt hónapokban elég jó folyamatokat láttunk az inflációban, de a közel-keleti helyzet jelenthet kockázatokat – mondta Árokszállási Zoltán, az MBH elemzési centrumának vezetője az InfoRádióban.
 

Irán átvette az irányítást a Hormuzi-szoros fölött, új szabályokat jelentett be

Újabb országot támadott meg Irán

Elemző: úgy tűnik, a rezsimváltás elmarad Iránban, de az új vezetés gyengébb lesz

Izrael fokozatosan megnyitja légterét az induló járatok számára is

Orbán Viktor: Magyarország készültségben!

Donald Trumpnak nincs szüksége a kongresszus jóváhagyására a háború folytatásához

Amerikai szakértők: Oroszország bizonyos szempontból nagyot nyer az iráni háborún

Szárnyaló árak, inflációs nyomás, újabb támadások – percről percre az iráni háború hírei

Energiaexport-tilalom lép érvénybe
Kormányinfó

Energiaexport-tilalom lép érvénybe

Ingyenes marad az agrárium öntözővize, 154 ezer forint lesz pontosan a tanárok extra juttatása, a szakképzésnek is jut. 250 ezer tonna kőolajat szabadított fel a kormány. Íme, Gulyás Gergely és Vitályos Eszter friss bejelentései.
VIDEÓ
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.05. csütörtök, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Már csak 100 nap maradt a bértranszparencia-irányelv hatályba lépéséig - A megfelelés segítheti az ESG 'S' lábát is

Már csak 100 nap maradt a bértranszparencia-irányelv hatályba lépéséig - A megfelelés segítheti az ESG 'S' lábát is

A bértranszparenciáról szóló, idén júniusban hatályba lépő uniós irányelv nemcsak jogi kötelezettséget, hanem nagy lehetőséget is jelenthet a cégek számára a munkavállalók bevonzásának, megtartásának erősítése terén -hangzott el a Portfolio Green Transition & ESG 2026 konferencián. A bértranszparencia-irányelvnek való megfelelés egyben az ESG 'S' lábának való megfelelést is elősegítheti.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a keserű igazság: hiába a kiemelkedő magyar eredmény, a mindennapokban csúnyán elbukunk ezen a területen

Kiderült a keserű igazság: hiába a kiemelkedő magyar eredmény, a mindennapokban csúnyán elbukunk ezen a területen

Miközben a felső tagozatos és középiskolás diákok többsége rendelkezik alapvető biztosítási ismeretekkel, saját felkészültségüket jóval alacsonyabbra értékelik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer says UK sending four fighter jets to Qatar and confirms first repatriation flight has taken off

Starmer says UK sending four fighter jets to Qatar and confirms first repatriation flight has taken off

You can watch Keir Starmer's statement live on this page. In Iran, explosions are seen across Tehran after US-Israeli strikes, while Israel reports new Iranian attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 5. 14:18
Világelső lett Miskolc
2026. március 5. 14:07
Leó pápához utazik a teljes katolikus püspökkar, és újabb körlevél kiadására készül
×
×