Csercsa Balázs szerint Magyar Péter a Barátság ügyében is kétfelé kommunikál

A férfit január végén ismerhette meg a szélesebb nyilvánosság, amikor nyilatkozott a Tisza Pártból való kilépéséről (a pártban az egyházügyi munkacsoport vezetője volt) és az ott szerzett tapasztalatairól.

Legutóbbi Facebook-bejegyzésében azt állítja, hogy az ukránok által leállított Barátság kőolajvezeték ügyében is kétfelé próbál megfelelni és kommunikálni a Tisza Párt elnöke.

„Magyar Péter két irányba próbál megfelelni.

Idehaza azt mondja, amit szerinte a magyar emberek hallani szeretnének, de a Tisza Párt külföldi partnerei, és az Európai Néppárt irányában egészen máshogyan kommunikál.

Mindenki, aki logikusan gondolkodni tud, láthatja, hogy ugyanez történik most a Barátság kőolajvezeték esetében is. Számomra világosnak látszik, hogy az ukránok valóban elzárták ezt a vezetéket. Ha nem így lenne, Zelenszkij elnök miért ne engedhetné oda a magyar és szlovák, vagy legalább az uniós szakértőket? Magyar Péter pedig mindeközben csak hallgat! Holott más ügyekben nem rest a gyors reakciókra. Miért nem kéri európai partnerei közbenjárását? Miért nem szólítja föl Ukrajnát, hogy legalább egy független szakértői vizsgálatot tegyen lehetővé?” – fejtegette.

Azt is írta, hogy a Tisza Párt elnöke Münchenben arról beszélt, hogy biztosította minden Európai partnerét, hogy konstruktív magyar hozzáállásra számíthatnak. „Szó szerint ezt mondta: nem a huszonhatok Európája lesz, hanem a huszonhetek Európája lesz” – írta Csercsa, majd felteszi a kérdést, hogy vajon ez azt jelenti-e, hogy a magyaroknak kedvezőbb, orosz energiáról is leválna, hogy huszohetedikként beálljon a sorba?