Ötvenezer forintos kompenzáció jár a minimálbéres dolgozók után

A minimálbér-emelésből származó többletkiadás finanszírozására benyújtható, mintegy 11,2 milliárd forintos keretösszegű támogatás elektronikus eljáráson keresztül vehető igénybe a Magyar Államkincstár igénylőfelületén – írja a MÁK közlése nyomán az atv.hu.

A közel 50 ezer forintos kompenzációs összeget azon munkavállalók után vehetik igénybe a munkáltatók, akiknek az alapbére 2024. szeptember 1. és november 15. közötti időszak bármely időpontjában legfeljebb 290.800 forint volt.

A támogatási kérelmet március 1. és április 15. között nyújthatják be a munkaadók, kizárólag elektronikus úton. Az igényléshez csatolni kell egyebek között az érintett munkavállalók munkaszerződését is. Fontos részlet, hogy egy igénylő ugyanazon munkavállaló kapcsán egy évben csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A kompenzációs támogatás igénylésére jövőre is lehetőséget biztosítanak. Erre az idei határidő letelte után 2027-ben július 1. és július 31. között lesz mód. Az eljárás illetékmentes.