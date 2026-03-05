ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.01
usd:
333.1
bux:
125628.33
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
On the picture there is a wallet held in hand with some Hungarian forint banknotes. Three ten thousand forint banknotes and one twenty thousand forint banknote. Altogether 50000 HUF. The background is black. This picture is color saturation enhanced.
Nyitókép: Gabor Meszesan/Getty Images

Ötvenezer forintos kompenzáció jár a minimálbéres dolgozók után

Infostart

A vállalkozások minden érintett munkavállaló után igénybe vehetik a kompenzációt a Magyar Államkincstáron keresztül.

A minimálbér-emelésből származó többletkiadás finanszírozására benyújtható, mintegy 11,2 milliárd forintos keretösszegű támogatás elektronikus eljáráson keresztül vehető igénybe a Magyar Államkincstár igénylőfelületén – írja a MÁK közlése nyomán az atv.hu.

A közel 50 ezer forintos kompenzációs összeget azon munkavállalók után vehetik igénybe a munkáltatók, akiknek az alapbére 2024. szeptember 1. és november 15. közötti időszak bármely időpontjában legfeljebb 290.800 forint volt.

A támogatási kérelmet március 1. és április 15. között nyújthatják be a munkaadók, kizárólag elektronikus úton. Az igényléshez csatolni kell egyebek között az érintett munkavállalók munkaszerződését is. Fontos részlet, hogy egy igénylő ugyanazon munkavállaló kapcsán egy évben csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A kompenzációs támogatás igénylésére jövőre is lehetőséget biztosítanak. Erre az idei határidő letelte után 2027-ben július 1. és július 31. között lesz mód. Az eljárás illetékmentes.

Kezdőlap    Belföld    Ötvenezer forintos kompenzáció jár a minimálbéres dolgozók után

magyar államkincstár

minimálbér

igénylés

dolgozók

mák

kompenzáció

vállalkozások

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a kamara évnyitóján: békegazdaság vagy hadigazdaság? Ez a nagy kérdés ma

Orbán Viktor a kamara évnyitóján: békegazdaság vagy hadigazdaság? Ez a nagy kérdés ma
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) évnyitóján a Puskás Stadionban beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Nagy Elek, az MKIK elnöke. Orbán Viktor és Nagy Elek együttműködési megállapodást ír alá többek között a szakképzés „egyablakosításáról”. A miniszterelnök beszélt arról is, hogyan csökkentenék a különadókat.
Újabb országot támadott meg Irán

Újabb országot támadott meg Irán

Az azerbajdzsáni külügyminisztériumba kérették Irán nagykövetét, mert csütörtökön Irán felől érkező drónok csapódtak be az országhoz tartozó Nahicsevánban.
 

Elemző: úgy tűnik, a rezsimváltás elmarad Iránban, de az új vezetés gyengébb lesz

Orbán Viktor: Magyarország készültségben!

Donald Trumpnak nincs szüksége a kongresszus jóváhagyására a háború folytatásához

Amerikai szakértők: Oroszország bizonyos szempontból nagyot nyer az iráni háborún

Szárnyaló árak, inflációs nyomás, újabb támadások – percről percre az iráni háború hírei

Energiaexport-tilalom lép érvénybe

Kormányinfó
Energiaexport-tilalom lép érvénybe

Ingyenes marad az agrárium öntözővize, 154 ezer forint lesz pontosan a tanárok extra juttatása, a szakképzésnek is jut. 250 ezer tonna kőolajat szabadított fel a kormány. Íme, Gulyás Gergely és Vitályos Eszter friss bejelentései.
VIDEÓ
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.05. csütörtök, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szárazföldi inváziót kezdett Izrael, légicsata volt Katar felett, megtámadták Azerbajdzsánt - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Szárazföldi inváziót kezdett Izrael, légicsata volt Katar felett, megtámadták Azerbajdzsánt - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Izrael szárazföldi inváziót kezdett Libanon déli részén, a harcok folyamatosak a Hezbollah erőivel. Emellett limitált katonai műveletet folytatnak Szíriában is, Daraá térségében. Izraeli hírszerzési források szerint a jemeni húszik is beszállhatnak hamarosan a háborúba, Szaúd-Arábia már készül a támadásra, ellentámadásra. Amerika és Izrael is legalább még egy, de inkább még két hétig tartó háborúzásra készül a Közel-Keleten. A katari légierő iráni bombázókat lőtt le a légtérben, a nap folyamán pedig rakétatámadás érte Dohát, illetve Bahreint és Izraelt is. Délelőtt a semleges kaukázusi Azerbajdzsán területét is iráni támadás érte. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni, közel-keleti háború csütörtöki fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat

Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat

Újabb SMS-csalási hullám érte el a magyar mobilhasználókat, amely alattomos módszerrel próbálja kicsalni az emberek pénzét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Destruction seen across Tehran, as UAE reports new missile and drone attacks from Iran

Destruction seen across Tehran, as UAE reports new missile and drone attacks from Iran

The UAE says six Iranian missiles were intercepted, but one fell inside the country, as well as six drones. The UK embassy in the UAE earlier warned people to "shelter in place".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 5. 12:50
15 forinttal drágul az egyik üzemanyagfajta egyik napról a másikra
2026. március 5. 12:15
Orbán Viktor: Magyarország készültségben!
×
×