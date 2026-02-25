ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.74
usd:
318.75
bux:
126202.43
2026. február 25. szerda Géza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az orosz kőolajat szállító Barátság csővezeték fogadóállomása a csehországi Nelahozeves környékén működő olajtartálytelepen 2022. augusztus 15-én. Ide fut be a cseh olajimportot biztosító másik vezeték, az IKL csővezeték is. A telep tárolókapacitása 1 675 000 köbméter.
Nyitókép: Az orosz kőolajat szállító Barátság csővezeték fogadóállomása a csehországi Nelahozeves környékén 2022. augusztus 15-én. MTI/EPA/Martin Divisek

Tovább bonyolódik a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet, Ukrajna nem ígért semmit

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az eredeti tervek szerint szerdán már újraindult volna a kőolajszállítás a Barátság vezetéken keresztül, a szlovák hálózatüzemeltető szerint Ukrajna végül csak csütörtökön végez a helyreállítási munkálatokkal. Ezzel szemben viszont az ukrán fél azt állítja: semmilyen végleges időpontot nem adtak meg a befejezésre.

Egyre nagyobb a káosz, hogy mikor állhat helyre Magyarország olajellátása Ukrajna felől. Míg a szlovák hálózatüzemeltető szerint akár már február 26-án, csütörtökön újraindulhat az olajtranzit a Barátság olajvezetéken, addig az ukrán hatóságok nem határoztak meg konkrét határidőt a helyreállítás befejezésére – írja a Delo.ua ukrán lap információi alapján az Index.

A szlovák gazdasági minisztérium közölte: a Transpetrol üzemeltető értesítést kapott Kijevtől arról, hogy a hétfőn ismertett február 25. szerdai újraindítást halasztják tovább.

Az Európai Bizottság képviselői Kijevben, az orosz invázió negyedik évfordulóján tartott tájékoztatón megerősítette, hogy a vezetéket ért károkért Oroszország felelős, és jelezték: Ukrajna együttműködik, dolgozik a helyreállításon. Ursula von der Leyen elnök ugyanakkor arra kérte Kijevet, hogy gyorsítsa fel a helyreállítási munkálatokat.

Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnökök bejelentették, hogy leállítják a dízelexportot Ukrajnában, valamint Pozsony február 23-tól leállította az Ukrajnának nyújtott sürgősségi villamosenergia-segítséget, mivel nem indult újra az olajszállítás. Az ukrán külügyminisztérium ezt energiazsarolásnak minősítette, és azt közölte: a tranzit újraindításával kapcsolatos követeléseket nem Kijevhez, hanem Moszkvához kellene intézni. Zelenszkij elnök úgy fogalamzott: Putyinhoz kell fordulni, mivel ők bombázzák le újra és újra a vezetéket.

Kezdőlap    Gazdaság    Tovább bonyolódik a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet, Ukrajna nem ígért semmit

ukrajna

magyarország

szlovákia

dróntámadás

leállás

helyreállítás

barátság

szállítmány

újraindulás

kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump éles hangvétellel üzent Iránnak

Donald Trump éles hangvétellel üzent Iránnak
Az amerikai aranykorról beszélt Donald Trump, az unió állapotáról szóló, rekordhosszú beszédében. Az elnök a kormányzat eredményeit hangoztatta, miközben hevesen bírálta a demokratákat és keményen megfenyegette Iránt.
Orbán Viktor: Ukrajna készül, ezért katonákat és védelmi eszközöket telepítünk az energetikai infrastruktúra védelmére

Orbán Viktor: Ukrajna készül, ezért katonákat és védelmi eszközöket telepítünk az energetikai infrastruktúra védelmére

A Védelmi Tanács ülése után számolt be a friss döntésekről a miniszterelnök, miután olyan jelzéseket kapott, hogy Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.
 

Tovább bonyolódik a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet, Ukrajna nem ígért semmit

„A magyarok küldjenek katonákat Ukrajnába” – Szijjártó Péter szerint új elvárás hangzott el Brüsszelben

Szakértő: a 20. szankciós csomag példátlan helyzet elé állíthatja Magyarországot

Orbán Viktor: az európai vezetők a háború folytatásáról állapodtak meg Volodimir Zelenszkijjel

„Megvan az árszabásuk” – részletek az ukrajnai kényszersorozásokról

Megrázó vallomás tett egy magyar–ukrán hadifogoly az orosz védelmi minisztérium szerint

VIDEÓ
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.25. szerda, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Az orosz külső hírszerzés (SZVR) jelentése szerint az Egyesült Királyság és Franciaország atomfegyvereket készül átadni Ukrajnának. London elutasította a vádakat, mondván, Vlagyimir Putyin orosz elnök csak saját „rémtetteiről” akarja elterelni a figyelmet. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök máris atomcsapással fenyegette meg a két nyugat-európai országot. Eközben Putyin arról beszélt az FSZB vezetése előtt, hogy hírszerzési információik szerint Ukrajna a Fekete-tenger alatti gázvezetékek megtámadására készülhet. Nyugati tisztségviselők értékelése szerint az egyre súlyosabb veszteségek miatt Vlagyimir Putyin nehézségekbe ütközhet, amennyiben a következő hónapokban nagyszabású offenzívát kíván indítani Ukrajna ellen. Az orosz hadsereg veszteségei immár harmadik hónapja haladják meg az újonnan toborzott katonák számát. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pénzügyi helyzetéről vallott a pólólegenda Kiss Gergely: ennyi pénzt kapott az aranyak után

Pénzügyi helyzetéről vallott a pólólegenda Kiss Gergely: ennyi pénzt kapott az aranyak után

A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó őszintén vallott karrierje pénzügyi nehézségeiről, elmondása szerint volt olyan, hogy hónapokig fizetés nélkül kényszerült játszani.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's theatrical State of the Union address offers little hint of any change in course

Trump's theatrical State of the Union address offers little hint of any change in course

The BBC's Anthony Zurcher says the US president appealed to his base and taunted his opponents in a marathon speech.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 25. 11:48
Szakértő: a 20. szankciós csomag példátlan helyzet elé állíthatja Magyarországot
2026. február 25. 11:24
Jön az 50 ezer forintos támogatás bizonyos cégeknek
×
×