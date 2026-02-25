Tovább bonyolódik a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet, Ukrajna nem ígért semmit

Egyre nagyobb a káosz, hogy mikor állhat helyre Magyarország olajellátása Ukrajna felől. Míg a szlovák hálózatüzemeltető szerint akár már február 26-án, csütörtökön újraindulhat az olajtranzit a Barátság olajvezetéken, addig az ukrán hatóságok nem határoztak meg konkrét határidőt a helyreállítás befejezésére – írja a Delo.ua ukrán lap információi alapján az Index.

A szlovák gazdasági minisztérium közölte: a Transpetrol üzemeltető értesítést kapott Kijevtől arról, hogy a hétfőn ismertett február 25. szerdai újraindítást halasztják tovább.

Az Európai Bizottság képviselői Kijevben, az orosz invázió negyedik évfordulóján tartott tájékoztatón megerősítette, hogy a vezetéket ért károkért Oroszország felelős, és jelezték: Ukrajna együttműködik, dolgozik a helyreállításon. Ursula von der Leyen elnök ugyanakkor arra kérte Kijevet, hogy gyorsítsa fel a helyreállítási munkálatokat.

Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnökök bejelentették, hogy leállítják a dízelexportot Ukrajnában, valamint Pozsony február 23-tól leállította az Ukrajnának nyújtott sürgősségi villamosenergia-segítséget, mivel nem indult újra az olajszállítás. Az ukrán külügyminisztérium ezt energiazsarolásnak minősítette, és azt közölte: a tranzit újraindításával kapcsolatos követeléseket nem Kijevhez, hanem Moszkvához kellene intézni. Zelenszkij elnök úgy fogalamzott: Putyinhoz kell fordulni, mivel ők bombázzák le újra és újra a vezetéket.