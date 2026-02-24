ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 24. kedd
A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal, előtérben emléktábla Százhalombattán 2013. július 25-én. A Dunai Finomító a Mol-csoport legnagyobb, Magyarország egyetlen kőolaj-feldolgozó létesítménye.
Nyitókép: A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal, előtérben emléktábla Százhalombattán 2013. július 25-én. MTI Fotó: Máthé Zoltán

Kiderült, mikor indulhat újra a szállítás a Barátság vezetéken

Ismét késik a Barátság kőolajvezeték újraindítása: Ukrajna február 25-re halasztotta a szállítások folytatását, a döntés okáról azonban nem adott tájékoztatást.

A Transpetrol, a szlovák kőolajvezeték-rendszer üzemeltetője arról kapott értesítést Ukrajnából, hogy a Barátság vezetéken történő szállítsok újraindítását február 25-re halasztották. Ezt a szlovák gazdasági minisztérium közölte, hozzátéve, hogy az ukrán fél nem fűzött indoklást a döntéshez – számolt be a Portfolio.

A vezeték leállása hetek óta feszültséget okoz a szomszédos országok viszonyában. Az orosz nyersolaj szállítása Szlovákia és Magyarország irányába még a múlt hónapban szakadt meg. Ukrajna állítása szerint a leállást az okozta, hogy egy orosz dróncsapás megrongálta a vezetékrendszer infrastruktúráját az ország nyugati részén. Ezzel szemben Szlovákia és Magyarország az ukrán felet tartja felelősnek a szállítások elhúzódó szüneteltetéséért.

Ezt a levelet küldte Orbán Viktor António Costának, az Európai Tanács elnökének

Ezt a levelet küldte Orbán Viktor António Costának, az Európai Tanács elnökének

Orbán Viktor miniszterelnök levelet küldött António Costának, az Európai Tanács elnökének, 2026. február 23-án. A levelet a kormányfő 2026. február 24-én tette közzé közösségi oldalán.
 

