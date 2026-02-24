Kiderült, mikor indulhat újra a szállítás a Barátság vezetéken

A Transpetrol, a szlovák kőolajvezeték-rendszer üzemeltetője arról kapott értesítést Ukrajnából, hogy a Barátság vezetéken történő szállítsok újraindítását február 25-re halasztották. Ezt a szlovák gazdasági minisztérium közölte, hozzátéve, hogy az ukrán fél nem fűzött indoklást a döntéshez – számolt be a Portfolio.

A vezeték leállása hetek óta feszültséget okoz a szomszédos országok viszonyában. Az orosz nyersolaj szállítása Szlovákia és Magyarország irányába még a múlt hónapban szakadt meg. Ukrajna állítása szerint a leállást az okozta, hogy egy orosz dróncsapás megrongálta a vezetékrendszer infrastruktúráját az ország nyugati részén. Ezzel szemben Szlovákia és Magyarország az ukrán felet tartja felelősnek a szállítások elhúzódó szüneteltetéséért.