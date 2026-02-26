Robert Fico kész újabb intézkedések meghozatalára Ukrajnával szemben

Robert Fico közölte: Szlovákia már megtette az első intézkedést, amikor leállította a rendkívüli villamosenergia-szállításokat Ukrajna felé. A döntés oka, hogy továbbra sem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül, amely kulcsfontosságú a szlovák ellátás szempontjából.

Robert Fico hangsúlyozta: az érintett nyersanyag nem orosz tulajdon, hanem a pozsonyi finomítóé, azaz a Slovnaft vásárolta meg a fehérorosz–ukrán határon. A miniszterelnök szerint ezért Ukrajnának kötelessége biztosítani a tranzitot. Úgy fogalmazott: minden jel szerint a vezeték műszakilag működőképes, ezért az ukrán fél magatartását ellenségesnek tartja.

A kieső szállítások miatt Szlovákia már olajválsághelyzetet hirdetett, és az állami tartalékokhoz is hozzányúlt.

A kormány bízik abban, hogy a tengeri szállítmányok beérkezésével stabilizálódhat a helyzet, ugyanakkor Fico szerint az ukrán fél folyamatosan változó időpontokat ad meg az újraindításra. A legfrissebb információk szerint februárban egyáltalán nem érkezik olaj, és legkorábban március elején indulhat újra a tranzit. A miniszterelnök figyelmeztetett: a kabinetnek már készen áll egy listája további lehetséges ellenlépésekről, ha a helyzet nem rendeződik.

Mindeközben Robert Fico arról is beszélt, hogy Szlovákia elvben támogatja Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, de csak akkor, ha az ország minden feltételt teljesít. Emlékeztetett: az uniós tagsághoz minden tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges, Szlovákia pedig kész megosztani saját tapasztalatait Ukrajnával, de nem támogat semmilyen kivételezést.

Robert Fico bírálta, hogy szerinte egyes uniós szereplők megpróbálják felgyorsítani Ukrajna csatlakozását, miközben más tagjelöltek – például a nyugat-balkáni országok – évek óta várakoznak és komoly reformokat hajtanak végre. A szlovák kormányfő Ukrajnát korrupt országnak nevezte, és bírálta az uniós tagországokkal szembeni tiszteletlen magatartását. Úgy fogalmazott: ha most szavaznának a tagságról, és Volodimir Zelenszkij elnök jelenlegi politikája folytatódna, Szlovákia ragaszkodna a feltételek teljes körű teljesítéséhez.

Robert Fico ugyanakkor hangsúlyozta: Szlovákia továbbra is európai jövőt kíván Ukrajnának, de csak akkor, ha az ország minden kötelezettségének eleget tesz, és rendeződik a kétoldalú együttműködés is.

Nyitókép: Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök (b) és Robert Fico szlovák kormányfő a két ország közös kormányülését követő sajtóértekezleten Kassán 2025. október 17-én.