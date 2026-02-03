ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Komoly segítség az éttermekenek az új intézkedéscsomag

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A forgalom növekedését és a költségeik csökkenését várják a piaci szereplők a vendéglátó vállalkozások támogatását célzó 5+1 elemből álló kormányzati program adókönnyítési elemeitől. A szektor számára biztosított új hitelkonstrukciók révén pedig többek között a konyhai gépek cseréjét szolgáló beruházások valósulhatnak meg.

Nemrégiben jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium a vendéglátó vállalkozások támogatását célzó 5+1 elemből álló programot. Az ehhez szükséges jogszabály-módosítások társadalmi egyeztetése elkezdődött, illetve az erről szóló változások hamarosan megjelennek a Magyar Közlönyben.

Az intézkedésekkel kapcsolatban a Portfolio.hu több piaci szereplőt is megkeresett.

Semsei Rudolf, a VakVarjú étteremcsalád tulajdonosa elmondta: bár a részletszabályok még nem jelentek meg, azonban szerinte már most látszik, hogy a programnak pozitív hatása lesz a vendéglátóhelyek eredményességére.

Az éttermi fogyasztáshoz kapcsolódó reprezentáció adómentessége várhatóan növeli a forgalmat, a turizmusfejlesztési hozzájárulás csökkentése és a bérek kedvezményes adózása pedig közvetlen költségmegtakarítást jelent – mondta Semsei Rudolf. A VakVarjú étteremcsalád tulajdonosának számításai szerint egy étterem esetében a forgalom nagyjából 75 százaléka képezi a turizmusfejlesztési hozzájárulás alapját. „Ennek megfelelően egy olyan étteremnél, amelynek árbevétele évi 100 millió forint, a turizmusfejlesztési hozzájárulás 2 százalékra csökkentése körülbelül 1,5 millió forint éves megtakarítást eredményez” – tette hozzá.

A felszolgálási díj alkalmazási lehetőségének bővítésével kapcsolatban kiemelte: amennyiben egy vendéglátóhely korábban nem alkalmazott felszolgálási díjat, és az éves bérköltsége például 20 millió forint volt, a felszolgálási díj bevezetése nem többletbevételt jelent, hanem egy kedvezményes adózású bérjellegű tételt, amelynek köszönhetően további közel 5 millió forint maradhat a vállalkozásnál. „Ez az összeg elsősorban bérfejlesztésre, a működés során felhalmozódott veszteségek és nehézségek részbeni kompenzálására, valamint a likviditás javítására fordítható, de lehetőséget ad kisebb fejlesztések, hatékonyságot növelő beruházások megvalósítására is” – mondta Semsei Rudolf.

Az adókönnyítésekkel kapcsolatban a balatonszemesi Kistücsök Étterem tulajdonosa, Csapody Balázs a Portfolio.hu-nak elmondta: azok évi 10 millió forint feletti éves megtakarítást jelenthetnek számukra. „Ez nagy segítség, mert költségeink jelentős része a bértétel. Így többet tudunk fizetni a munkatársainknak, hosszabb időre meg tudjuk tartani a csapatot, ami egy étteremnél nagy stabilitást jelent. Valószínűleg így kevésbé akarnak külföldre menni dolgozni a munkavállalók.”

Csapody Balázs a reprezentációs adóval kapcsolatos könnyítés kapcsán pedig azt várja, hogy annak révén jelentősen emelkedik az üzleti ebédek és vacsorák száma, ami főleg télen, a turistaforgalom csökkenésével adhat stabilitást számukra.

Szombati Károly, a Charles Hotel és a János Étterem tulajdonosa nagy segítségnek nevezte a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfelezését és főleg a reprezentációs adóval kapcsolatos könnyítést.

A felszolgálási díj alkalmazási lehetőségének bővítésével kapcsolatban elmondta: „Mi 10 százalékos szervizdíjat számolunk fel, így az árbevétel 20 százalékáig alkalmazható, a könnyebb adózás is jól jön majd a bérek fizetésénél.”

Viszont azt is kiemelte a budapesti I. kerületben működő szálloda és étterem tulajdonosa: nagyon nehéz új szakácsot, vagy felszolgálót találniuk, magyar vendég szinte nincs, és kevesebb a külföldi is. Még a koronavírus alatt felvett kölcsöneik egy részét is törlesztik, amelyeknek szerencsére mindig meghosszabbítják a futamidejét. „Nehéz a piaci helyzet. A héten például a söröket szállító nagykereskedő közölte, hogy több mint a másfélszeresére emeli az árait. Ezt pedig nem tudjuk teljes egészében a vendégre áthárítani” – mondta Szombati Károly.

A János Étterem például házhozszállítást nem is vállal a két nagyobb futárcégen keresztül, mert számításaik szerint egy bruttó 10 ezer forintos rendelésnél 3 ezer forintot elvinne a futárcég, 2160 forintot az ételeket terhelő ÁFA és 400 forintot a csomagolás. Vagyis, a maradék 4340 forintból kellene kigazdálkodniuk az anyag- és energiaköltségeket, illetve a munkadíjat, meg persze nem ártana valami nyereséget is termelni.

