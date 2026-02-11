ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 11. szerda
A Revue fantázianevű nyertes sütemény a Budapest Desszertje 2023. cukrászverseny eredményhirdetésén a fővárosi Szamos Caféban 2023. szeptember 19-én. A Sugar Design Cukrászda feketeribizlis-tonkababos-feketeszezámos készítménye először a hétvégi Édes Napok Budapest csokoládé- és édességünnepen kóstolható meg a Szent István-bazilika előtt.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

A kormány a cukrászdákra is kiterjeszti az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Tízmilliárd forint körüli támogatást kapnak a cukrászdák – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A cukrászdák a hazai vendéglátás egyik stabil pillérét, a magyar gasztronómia fontos részét jelentik. Több mint 3000 cukrászda működik Magyarországon, bevételük meghaladja a 127 milliárd forintot. A kormány a Magyar Cukrász Ipartestület javaslatára az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti, ami 2026-ban összesen 9-12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a magyarországi cukrászdák számára – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Mint írják, a kormány januárban elindította az 5+1 pontból álló 100 milliárd forintot megmozgató – éttermekre vonatkozó – vendéglátóipari akciótervet, ezáltal is hozzájárulva a hazai turizmus teljesítményének növeléséhez.

A Magyar Cukrász Ipartestület megkereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot és január 28-án kérelmezte, hogy az akcióterv kerüljön kiterjesztésre a cukrászdákra. A kormány az ágazat igényét és szakmai észrevételeit elfogadva az 5+1 pontból álló akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti. Ez az idei évben nagyjából 9-12 milliárd forint támogatást jelenthet több mint 3.000 cukrászda számára.

A kormány a cukrászdákra is kiterjeszti az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet

