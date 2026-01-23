ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 23. péntek Rajmund, Zelma
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Zsidai Zoltán Roy: háromszorosára nőhet az éttermekben az üzleti fogyasztás az akcióterv hatására

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Éttermeket segítő 100 milliárd forintos kormányzati akcióterv látott napvilágot, amit üdvözöl a Magyar Éttermi Szövetség. Zsidai Zoltán Roy elnök, étterem-tulajdonos az InfoRádióban elmondta: a reprezentációs adó részleges kivezetésével például nagyot nőhet az üzleti fogyasztás az éttermekben, de örülnek a szervizdíjat érintő változásnak is.

A Magyar Éttermi Szövetség üdvözli a Nemzetgazdasági Minisztérium éttermeket segítő, 5+1 lépésből álló akciótervét. A reprezentációs adó részleges kivezetésével háromszorosára emelkedhet az üzleti fogyasztás az éttermekben, ami kompenzálná a költségvetés kiesését – mondta az InfoRádióban a Magyar Éttermi Szövetség elnöke. Mint ismert, adómentessé teszik az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentációt a vállalatok árbevételének 1 százalékáig.

Zsiday Zoltán Roy étterem-tulajdonos a bevallása szerint régóta dolgozik azon, hogy valamilyen segítséget kapjanak az éttermek, hiszen 2010 óta 20 százalékkal csökkent a teljes vendéglátásban az üzemelő helyek száma, ez Budapesten 15-20 százalékos zsugorodást jelent csak a Covid előtti szinthez képest. De reálértékben is csökken az éttermek árbevétele, beszámolója szerint 2023 óta is, de már 2019-hez mérten is jelentősen, a nyereségesség pedig 2023 óta is több mint 20 százalékkal csökkent, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy számos helynek a profitja nemhogy csökkent, de egyenesen eltűnt, illetve negatívba ment át.

Az 5+1 napvilágot látott elem közül szerinte mindegyik nagyon fontos, de a legrégebben várt döntés mégiscsak a reprezentációs adó részleges kivezetése.

„Számításaink szerint ettől a háromszorosára emelkedik az üzleti fogyasztás az éttermekben, ami már kompenzálja a költségvetés kiesését. De várhatóan ennél sokkal jelentősebb lesz a hatás, hiszen most elenyésző, nulla közeli értéken van az üzleti forgalom, viszont az új intézkedéssel

teljesen új, fehér forgalom jön be az éttermek árbevételébe”

– mutatott rá.

A második legfontosabb döntésnek a turizmusfejlesztési hozzájárulás csökkenését nevezte, ennek 4-ről 2 százalékra változik a mértéke. Az intézkedés hosszabb távon segíthet a működés fehérítésében, a bérstruktúrát pedig ennek köszönhetően sikerül majd rendezni.

Beszélt még arról, hogy szintén egyszerűsíti a bérstruktúrát és fehérítő hatással is bír a bérkivezetések kedvezményes adózásának bővülése, ami a szervizdíjat jelenti. Mint Zsidai Zoltán Roy rámutatott, a szervizdíj nem borravaló, hanem egy, speciálisan az éttermek számára megalkotott adókedvezmény, mert itt nagyon magas a bérek aránya más szektorokhoz képest.

A szervizdíjként kifizetett bér a hagyományos bérnél jóval kedvezőbb adózással adható a dolgozóknak.

Ennek aránya most 20 százalékra emelkedik, és a teljes bérnek akkor is ekkora hányada fizethető így kedvezményesen, ha a számlán a szervizdíjként számolt felár csak 10 vagy 15 százalék. Vagyis nem kell a vendégeket tovább terhelni, hanem egyszerűen járulékkedvezményként tudják megélni a vállalkozások – értelmezte a szakember az intézkedést.

A további intézkedésterveket, vagyis a kedvezményes hitelt, a vendéglátói kisokost, illetve a szektor papírmentessé tételét egyaránt dicsérte, mondván, ha kevesebbet kell adminisztrációra fordítani, több jut az igazán fontos dolgokra.

Szívesen látnának még néhány segítő intézkedést. Zsidai Zoltán Roy szerint hosszú a listájuk, szerepel rajta például a kedvezményes áfa bevezetése a magyar borokra vagy a kisüzemi sörökre, ahogy több, a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos javaslat is.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Zsidai Zoltán Roy: háromszorosára nőhet az éttermekben az üzleti fogyasztás az akcióterv hatására

étterem

akcióterv

vendéglátás

zsidai zoltán roy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ma is összeomlott a dollár, menetel a forint!

Ma is összeomlott a dollár, menetel a forint!

Enyhül a grönlandi feszültség a részvénypiacok szerint. A dollár és a kötvénypiacok szerint viszont más a helyzet. Adják a dollárt, turbulencia a globális kötvénypiacokon. Eközben a japán jenben súlyos sztori kezd kibontakozni, miközben a forint piacán is érdekes fejlemények bontakoznak ki. Magyar idő szerint pénteken késő estére a forint több éve nem látott szintre erősödött a dollárral szemben, a 323-as kezdetű szinteken is magabiztosan mozgott, míg a dollár nagyot zuhant a nap folyamán, az euróval szemben messze 1,18 fölé szaladt az árfolyam, ez szeptember óta nem látott dollárgyengeséget jelez.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő sztori: így húzták le a naiv, 83 éves nyugdíjast Tolna megyében - 45 milliója bánta

Elképesztő sztori: így húzták le a naiv, 83 éves nyugdíjast Tolna megyében - 45 milliója bánta

A kezdeti sikeren felbuzdulva a család tagjai egyre több pénzt csaltak ki az idős férfitól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Harry says sacrifices by Nato troops in Afghanistan deserve 'respect'

Harry says sacrifices by Nato troops in Afghanistan deserve 'respect'

The US president's comments have been condemned by international allies, including UK veterans and politicians.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 23. 19:48
A cég, amely nem volt eladó, avagy hogyan védte meg magát a Mol, és vált regionális energiahatalommá
2026. január 23. 19:35
Oeconomus: már nem összeszerelő üzemként tekintenek hazánkra
×
×
×
×