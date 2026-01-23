Zsidai Zoltán Roy: háromszorosára nőhet az éttermekben az üzleti fogyasztás az akcióterv hatására

A Magyar Éttermi Szövetség üdvözli a Nemzetgazdasági Minisztérium éttermeket segítő, 5+1 lépésből álló akciótervét. A reprezentációs adó részleges kivezetésével háromszorosára emelkedhet az üzleti fogyasztás az éttermekben, ami kompenzálná a költségvetés kiesését – mondta az InfoRádióban a Magyar Éttermi Szövetség elnöke. Mint ismert, adómentessé teszik az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentációt a vállalatok árbevételének 1 százalékáig.

Zsiday Zoltán Roy étterem-tulajdonos a bevallása szerint régóta dolgozik azon, hogy valamilyen segítséget kapjanak az éttermek, hiszen 2010 óta 20 százalékkal csökkent a teljes vendéglátásban az üzemelő helyek száma, ez Budapesten 15-20 százalékos zsugorodást jelent csak a Covid előtti szinthez képest. De reálértékben is csökken az éttermek árbevétele, beszámolója szerint 2023 óta is, de már 2019-hez mérten is jelentősen, a nyereségesség pedig 2023 óta is több mint 20 százalékkal csökkent, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy számos helynek a profitja nemhogy csökkent, de egyenesen eltűnt, illetve negatívba ment át.

Az 5+1 napvilágot látott elem közül szerinte mindegyik nagyon fontos, de a legrégebben várt döntés mégiscsak a reprezentációs adó részleges kivezetése.

„Számításaink szerint ettől a háromszorosára emelkedik az üzleti fogyasztás az éttermekben, ami már kompenzálja a költségvetés kiesését. De várhatóan ennél sokkal jelentősebb lesz a hatás, hiszen most elenyésző, nulla közeli értéken van az üzleti forgalom, viszont az új intézkedéssel

teljesen új, fehér forgalom jön be az éttermek árbevételébe”

– mutatott rá.

A második legfontosabb döntésnek a turizmusfejlesztési hozzájárulás csökkenését nevezte, ennek 4-ről 2 százalékra változik a mértéke. Az intézkedés hosszabb távon segíthet a működés fehérítésében, a bérstruktúrát pedig ennek köszönhetően sikerül majd rendezni.

Beszélt még arról, hogy szintén egyszerűsíti a bérstruktúrát és fehérítő hatással is bír a bérkivezetések kedvezményes adózásának bővülése, ami a szervizdíjat jelenti. Mint Zsidai Zoltán Roy rámutatott, a szervizdíj nem borravaló, hanem egy, speciálisan az éttermek számára megalkotott adókedvezmény, mert itt nagyon magas a bérek aránya más szektorokhoz képest.

A szervizdíjként kifizetett bér a hagyományos bérnél jóval kedvezőbb adózással adható a dolgozóknak.

Ennek aránya most 20 százalékra emelkedik, és a teljes bérnek akkor is ekkora hányada fizethető így kedvezményesen, ha a számlán a szervizdíjként számolt felár csak 10 vagy 15 százalék. Vagyis nem kell a vendégeket tovább terhelni, hanem egyszerűen járulékkedvezményként tudják megélni a vállalkozások – értelmezte a szakember az intézkedést.

A további intézkedésterveket, vagyis a kedvezményes hitelt, a vendéglátói kisokost, illetve a szektor papírmentessé tételét egyaránt dicsérte, mondván, ha kevesebbet kell adminisztrációra fordítani, több jut az igazán fontos dolgokra.

Szívesen látnának még néhány segítő intézkedést. Zsidai Zoltán Roy szerint hosszú a listájuk, szerepel rajta például a kedvezményes áfa bevezetése a magyar borokra vagy a kisüzemi sörökre, ahogy több, a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos javaslat is.