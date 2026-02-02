ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.71
usd:
321.81
bux:
128831.58
2026. február 2. hétfő Aida, Karolina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: pixabay

Busásabb szervizdíj az éttermekben, mentőövet kapnak a vendéglátósok

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Országos szintű likviditási mentőövet dob a kormány a vendéglátóipari szektornak. A Magyar Közlönyben megjelent NGM-rendelet értelmében az éttermek havi árbevételük akár 20 százalékát is felszolgálási díjnak minősíthetik – ráadásul ehhez az összegnek már meg sem kell jelennie külön tételként a vendégek számláján.

A kormányzati akcióterv részeként bevezetett módosítás célja a szektor azonnali tehermentesítése és a munkavállalói bérek versenyképességének javítása. A rendelet értelmében az étteremként nyilvántartott üzletek üzemeltetői saját hatáskörben dönthetnek úgy, hogy a bruttó árbevételük egy ötödét felszolgálási díjként kezelik – olvasható a kormany.hu dokumentumai között.

A lépés legnagyobb nyertesei a dolgozók és az üzletvezetők, ugyanis az így átminősített összeg után

nem kell személyi jövedelemadót (SZJA) és szociális hozzájárulási adót (szocho) fizetni.

A kifizetett összegből mindössze a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot vonják le.

Ami a vendégek számára is érdekes, hogy a 20 százalékos keretbe tartozó összegnek nem kötelező külön tételként szerepelnie a vendégnek kiállított nyugtán vagy számlán.

Azon vendéglátóhelyeknél, amelyek nem étterem besorolásúak, a felszámítható díj továbbra is legfeljebb 15 százalék maradhat.

A vendég ezért nem fizethet többet

A módosítás a vendégek által fizetendő végösszeget közvetlenül nem érinti,

csupán a befolyt összeg belső elszámolását és adózását teszi rugalmasabbá.

A Nemzetgazdasági Minisztérium indoklása szerint a rugalmasabb díjkezelés segít abban, hogy a vállalkozások több pénzt hagyhassanak a dolgozóiknál, miközben javul a saját likviditási helyzetük is.

A rendelet hangsúlyozza, hogy a „láthatatlanul” elszámolt 20 százalékos keret és a számlán feltüntetett szervizdíj összege együttesen sem haladhatja meg az árbevétel egy ötödét. Az intézkedés várhatóan jelentősen fehéríti a szektort és növeli az éttermi dolgozók legális jövedelmét.

Kezdőlap    Gazdaság    Busásabb szervizdíj az éttermekben, mentőövet kapnak a vendéglátósok

étterem

adócsökkentés

szervízdíj

borravaló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Otthoni Energiatároló Program: hétfőn indul a pályázati roham, és még egy könnyítést is kapnak a napelemesek

Otthoni Energiatároló Program: hétfőn indul a pályázati roham, és még egy könnyítést is kapnak a napelemesek
A hétfőn induló program keretein belül 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból lehet energiatárolót beszerezni meglévő vagy újonnan telepítendő háztartási napelemes rendszerek mellé. A Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség elnöke az InfoRádióban elmondta: az invertercsere nem csökkenti az éves szaldójogosultság időtartamát. Kiss Ernő felhívta a figyelmet arra is, hogy egy friss kormányrendelet-módosítás értelmében az inverterek maximum 1 kiloWattal még bővíthetők is.
 

Napenergia: toronymagasan vezet Magyarország

Busásabb szervizdíj az éttermekben, mentőövet kapnak a vendéglátósok

Busásabb szervizdíj az éttermekben, mentőövet kapnak a vendéglátósok

Országos szintű likviditási mentőövet dob a kormány a vendéglátóipari szektornak. A Magyar Közlönyben megjelent NGM-rendelet értelmében az éttermek havi árbevételük akár 20 százalékát is felszolgálási díjnak minősíthetik – ráadásul ehhez az összegnek már meg sem kell jelennie külön tételként a vendégek számláján.
VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nukleáris veszély fenyeget Ukrajnában, rejtélyes behatolás a NATO keleti bástyájánál – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Nukleáris veszély fenyeget Ukrajnában, rejtélyes behatolás a NATO keleti bástyájánál – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az ENSZ égisze alatt működő Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) kormányzótanácsa pénteken rendkívüli ülést tartott az ukrajnai energetikai létesítmények elleni orosz támadások nukleáris kockázatairól - számol be az AP. A lengyel hatóságok a szombatra virradó éjjel ideiglenesen lezárták a légteret a lengyel-belarusz határ északi szakaszán, miután azonosítatlan tárgyakat, feltehetően Belaruszból érkező csempészballonokat észleltek a térségben - számol be a Kyiv Independent. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?

Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?

A legnagyobb hazai ingatlanközvetítők tapasztalatai szerint az eurós árképzés elsősorban a budapesti befektetői piacra és a Balaton környékére jellemző.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Lord Mandelson resigns from Labour Party over Epstein links

Lord Mandelson resigns from Labour Party over Epstein links

The former cabinet minister says he does not want to "cause further embarrassment" by his links to the late convicted paedophile.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 1. 22:00
Megnyílt az út Európába a Richter új gyógyszere előtt
2026. február 1. 17:45
Előrejelzők kerekasztala: az autóipar most már a jó irányba húzhatja a GDP-t
×
×
×
×