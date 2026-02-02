Busásabb szervizdíj az éttermekben, mentőövet kapnak a vendéglátósok

A kormányzati akcióterv részeként bevezetett módosítás célja a szektor azonnali tehermentesítése és a munkavállalói bérek versenyképességének javítása. A rendelet értelmében az étteremként nyilvántartott üzletek üzemeltetői saját hatáskörben dönthetnek úgy, hogy a bruttó árbevételük egy ötödét felszolgálási díjként kezelik – olvasható a kormany.hu dokumentumai között.

A lépés legnagyobb nyertesei a dolgozók és az üzletvezetők, ugyanis az így átminősített összeg után

nem kell személyi jövedelemadót (SZJA) és szociális hozzájárulási adót (szocho) fizetni.

A kifizetett összegből mindössze a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot vonják le.

Ami a vendégek számára is érdekes, hogy a 20 százalékos keretbe tartozó összegnek nem kötelező külön tételként szerepelnie a vendégnek kiállított nyugtán vagy számlán.

Azon vendéglátóhelyeknél, amelyek nem étterem besorolásúak, a felszámítható díj továbbra is legfeljebb 15 százalék maradhat.

A vendég ezért nem fizethet többet

A módosítás a vendégek által fizetendő végösszeget közvetlenül nem érinti,

csupán a befolyt összeg belső elszámolását és adózását teszi rugalmasabbá.

A Nemzetgazdasági Minisztérium indoklása szerint a rugalmasabb díjkezelés segít abban, hogy a vállalkozások több pénzt hagyhassanak a dolgozóiknál, miközben javul a saját likviditási helyzetük is.

A rendelet hangsúlyozza, hogy a „láthatatlanul” elszámolt 20 százalékos keret és a számlán feltüntetett szervizdíj összege együttesen sem haladhatja meg az árbevétel egy ötödét. Az intézkedés várhatóan jelentősen fehéríti a szektort és növeli az éttermi dolgozók legális jövedelmét.