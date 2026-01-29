ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.41
usd:
318.96
bux:
128212.38
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Autó tankol egy Lukoil benzinkúton az észak-macedóniai Tetovo és Szkopje közötti autópályán 2025. október 28-án. Oroszország második legnagyobb olajtermelõ vállalata, a Lukoil ezen a napon bejelentette, hogy megkezdi a külföldi a érdekeltségeinek az Egyesült Államok által bevezetett új szankciók miatt, amelyek célja, hogy nyomást gyakoroljanak Moszkvára az ukrajnai konfliktusban való tûzszünet elfogadása érdekében.
Nyitókép: MTI/EPA/Georgi Licovszki

Amerikai céggel állapodott meg a Lukoil a külföldi eszközeiről

Infostart / MTI

Az orosz olajcég hangsúlyozta, hogy ez nem egy kizárólagos egyezség, más lehetséges vásárlókkal is tárgyalnak még.

A Lukoil-csoport megállapodást írt alá az orosz olajvállalat külföldi eszközeit birtokló Lukoil International GmbH eladásáról az amerikai Carlyle befektetési céggel – jelentették be csütörtökön.

Az orosz olajtársaság közleményében hangsúlyozta, hogy a tranzakció nem vonatkozik a cég kazahsztáni eszközeire, amelyek továbbra is a Lukoil-csoport tulajdonában maradnak. Az ügylet számos feltételhez kötött, beleértve az amerikai hatóságok jóváhagyását is.

Az orosz cég hangsúlyozta továbbá, hogy a megállapodás nem kizárólagos, a Lukoil folytatja a tárgyalásokat más potenciális vevőkkel.

A TASZSZ által korábban idézett szakértők a Lukoil külföldi eszközeinek értékét 10-12 milliárd dollárra becsülték.

Mintegy két órával a csütörtöki bejelentés után a moszkvai értéktőzsdén a Lukoil-részvények árfolyama több mint 3 százalékos drágulással, 5385 rubel (1 rubel=4,17 forint) állt.

A Lukoil tavaly október 22-én került fel az amerikai szankciós listára. Az Egyesült Királyság egy héttel korábban vezetett be szankciókat ellene. Október 27-én jelentette be szándékáét a Lukoil, hogy eladja nemzetközi eszközeit, „mivel számos ország korlátozó intézkedéseket vezetett be a vállalattal és leányvállalataival szemben.”

Kezdőlap    Gazdaság    Amerikai céggel állapodott meg a Lukoil a külföldi eszközeiről

egyesült államok

olajcég

eladás

megállapodás

lukoil

eszköz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A brit kormányfő Pekingben van, de nem léphet Donald Trump tyúkszemére

A brit kormányfő Pekingben van, de nem léphet Donald Trump tyúkszemére

3 napos látogatásra Kínába érkezett Keir Starmer brit miniszterelnök. Ilyen magas szinten 8 éve nem találkozott egymással Kína és az Egyesült Királyság vezetése. Keir Starmer azonban szeretné helyrehozni a kapcsolatokat Pekinggel, hogy beindítsa országa gazdáságát – mondta az InfoRádióban Harb Jad Marcell, a Magyar Külügyi Intézet kutatója.
VIDEÓ
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.29. csütörtök, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla

Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla

A kormány döntése alapján a családok 30 százalékos kedvezményt kapnak a januári rezsiszámlákból - jelentette be a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszter elmondása szerint ennek terhe mintegy 50 milliárd forint lenne, amit az állam és az energiacégek közösen vállalnak majd.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez már a vég? Nincs elég dolgozó, részlegesen bezár a belgyógyászat ebben a fontos fővárosi kórházban

Ez már a vég? Nincs elég dolgozó, részlegesen bezár a belgyógyászat ebben a fontos fővárosi kórházban

Az áthelyezés következtében a betegek fizikailag távol kerülnek az illetékes ügyeletes orvosoktól, így rosszullét esetén később juthat el hozzájuk a megfelelő szakorvos.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK-China relationship in 'good, strong place', Starmer says after 'productive' talks with Xi

UK-China relationship in 'good, strong place', Starmer says after 'productive' talks with Xi

The PM says progress has been made on whisky tariffs and visa-free travel to China, adding he raised the jailing of Jimmy Lai with Xi Jinping.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 10:45
Az unión kívüli országokkal erősödik a kereskedelmünk
2026. január 29. 09:58
Jelentősen csökkentek az árak az év végén
×
×
×
×