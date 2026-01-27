ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 27. kedd Angelika
Nyitókép: Pixabay

A csőd szélén Európa szállodaóriása

Infostart

A német Revo Hospitality Group helyzete nem lepte meg az iparági szereplőket, van viszont remény.

Gyors átszervezésre és befektetők bevonására készül, illetve kényszerül a 125 hotelt és 5500 dolgozót foglalkoztató német Revo Hospitality Group, amely immár csődvédelem alatt áll. Égisze alá tartoznak a Hyatt és az Accor feliratok is. A csődeljárás a társaság 125 szállodáját érinti Németországban és Ausztriában, valamint 15 további céget – írta meg a vg.hu.

A szállodák működése az eljárás alatt folyamatos marad.

A társaság tulajdonosa a 49 éves berlini Ruslan Husry, aki 2008-ban alapította az első, lipcsei szállodáját. A North Data üzleti adatplatform szerint a Revo csoport legutóbbi bevétele körülbelül 1,3 milliárd euró volt, azonban 2014 óta nem termelt nyereséget. 2025 áprilisa óta a korábbi HR Group néven ismert társaság adóssága mintegy 19,9 millió euróra rúgott, a tulajdonos pedig az utóbbi években nem tett közzé saját eredményadatokat.

A csoport összesen 250 szállodát üzemeltet 135 városban, 12 európai országban.

A Hotel vor 9 iparági kiadvány szerint

a francia Accor csoport (Ibis, Pullman, Mercure) már több Revo által üzemeltetett szálloda foglalási rendszereit is letiltotta.

A vg.hu szerint a modell hasonló a közelmúltban a drezdai Lindner családi szállodacsoportnál alkalmazotthoz, ahol a csődeljárás után a korábbi tulajdonosok leszármazottai saját tőkéjük bevonásával vették át a vállalatot. Néhány bérleti szerződés megszűnt, így a szállodák száma szinte a felére csökkent. Az új vezetés nemzetközi befektetőket keres, hogy a csoport pénzügyi helyzete nyárra rendeződjön. Ugyanakkor a bérbeadók, beszállítók és egyéb hitelezők a fennálló követelések csupán töredékét kaphatják vissza.

A csőd szélén Európa szállodaóriása

