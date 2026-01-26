ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.03
usd:
322.18
bux:
125061.81
2026. január 26. hétfő Paula, Vanda
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

Európában rettegnek a középkorúak

Infostart

Bár a gazdasági mutatók 2025 őszére az infláció lassulását és a munkaerőpiac stabilitását jelezték, az európai emberek mindennapi tapasztalatai drámai képet mutatnak. A Eurofound friss felmérése szerint a lakosság jelentős része tartós pénzügyi nyomás alatt él, és több mint minden második válaszadót depressziós kockázat fenyeget.

A Living and Working in the EU kutatás rávilágít, hogy a gazdasági feszültség nem múlt el, csupán egyenlőtlenül oszlik el a társadalomban. Különösen a középkorúak és az alacsony jövedelműek helyzete kritikus. A 50–64 évesek közel 40 százaléka, a 35–49 éveseknek pedig 37 százaléka vallotta, hogy nehezen jön ki a havi jövedelméből - olvasható az economx.hu-n.

Míg a magas jövedelműeknek csupán 9 százaléka küzd anyagi gondokkal, a legszegényebbek 61 százaléka nem tudja megfelelően fedezni a kiadásait. Ez az arány két év alatt jelentősen, 40 százalékról emelkedett meg.

A válaszadók 18 százaléka számolt be rezsihátralékról, 20 százalékuk pedig rövid távú fizetési nehézségektől tart.

Lakhatási bizonytalanság és tartalékok hiánya

A lakhatási szorongás különösen a bérlőket és az egyszülős háztartásokat sújtja. A bérlők több mint 13 százaléka tart attól, hogy anyagi okokból el kell hagynia otthonát.

Míg Görögországban ez az arány 29 százalék,

Magyarországon 11,8 százalékos mutatót mértek, ami közelíti az uniós átlagot.

Bár a teljes elszegényedés némileg mérséklődött, a bérlők 28 százalékának egyáltalán nincs félretett pénze, a lakosság további 30 százaléka pedig legfeljebb három hónapig bírná ki jövedelem nélkül.

A gazdasági bizonytalanság közvetlen hatással van az európaiak lelki állapotára. A WHO-5 index alapján a válaszadók 57 százaléka depressziós kockázati zónába került.

A felmérés kiemeli: a társadalom alsó harmadának pénzügyi ellehetetlenülése nem csupán szociális katasztrófa, hanem makrogazdasági kockázat is, amely visszaveti a fogyasztást és növeli a költségvetési nyomást. Emellett az aggodalmakat tovább fokozza, hogy a válaszadók több mint 80 százaléka tapasztalt már valamilyen klímával összefüggő káreseményt az elmúlt években.

Kezdőlap    Gazdaság    Európában rettegnek a középkorúak

európa

lakhatás

megélhetési válság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kőeső esett Hawaii-on

Kőeső esett Hawaii-on

A Kilauea vulkáni területen lévő Halema’uma’u kráterben 2024. december 23-án kezdődött egy pulzáló, azaz kisebb szünetekkel elválasztott kitöréssorozat, aminek szombaton sorrendben már a 41. felvonása volt. A sziget keleti részén egész nap hulltak kisebb-nagyobb, akár néhány centiméteres nagyságot is elérő vulkáni kőzetdarabok, ami miatt utakat is le kellett zárni. Ezek a kőzetdarabkák két, 500 méter magasra felcsapó lávaszökőkútból származtak.
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

A hétvégén véget ért az első háromoldalú béketárgyalás Abu Dzsabiban Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közt, a folytatás február 1-jén várható. Oroszország közben a szárazföldön támadásba lendült: Kosztantynivka, Huljajpole térségében heves harcok dúlnak, északon, Harkiv megyében pedig Vovcsanszk térségében indult offenzíva. Az orosz csapásmérő erők továbbra is intenzív támadás alatt tartják az ukrán áramellátó rendszert, Kijevben a fűtésrendszerrel, ivóvízellátással is gondok vannak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
OKSZ: Elkpzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról

OKSZ: Elkpzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával a kiskereskedelmi piac 2026-os várakozásairól, az árrésstop és a kiskereskedelmi különadó tovagyűrűző hatásairól beszélgettünk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Protesters gather in Minneapolis as governor calls on Trump to remove agents after shooting

Protesters gather in Minneapolis as governor calls on Trump to remove agents after shooting

Alex Pretti, a 37-year-old nurse, was killed by federal immigration officers in Minneapolis on Saturday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 26. 05:00
Lejárt a türelmi idő: szigorú ellenőrzések várhatók a fúrt kutaknál
2026. január 26. 04:29
Riasztást adott ki a vízművek, pénznyelővé válhat az otthona az olvadás után
×
×
×
×