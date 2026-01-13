ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 13. kedd
Farkas Márta, a Magyar Államkincstár értékpapír-forgalmazója (b) a pilisvörösvári járási hivatalban átadott állampapír-értékesítési ponton 2023. február 15-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Erre minden állampapír-tulajdonosnak oda kell figyelnie

Infostart

Mobilapplikációs értesítésben figyelmeztetett a Magyar Államkincstár.

Telefonos csalók egy adathalász program letöltésére próbálják rávenni a bankok és a Magyar Államkincstár ügyfeleit, ezzel szereznék meg gyanútlan emberek számlaadatait – számolt be a MÁK figyelmeztetéséről a Portfolio.

A magukat banki ügyintézőnek kiadó telefonálók hivatalosnak tűnő telefonszámokról is keresik az ügyfeleket, gyanús tranzakciókra hivatkozva, pénzintézetek nevében keresik meg őket és felkínálják segítségüket a „visszaélés” megakadályozására – olvasható a cikkben.

Hozzáteszik, a csalók megoldásként egy „vírusirtó” vagy egy „biztonsági applikáció” letöltését ajánlják fel, ezzel igazából a csalók távoli hozzáférését teszik lehetővé az adott eszközhöz, így az ügyfél számlájához is hozzá tudnak férni.

A Magyar Államkincstár azt javasolja ügyfeleinek, ha gyanús hívást kapnak, azonnal mondjanak nemet, bontsák a vonalat, és ne telepítsenek számítógépükre vagy mobiltelefonjukra ismeretlen programot – olvasható a Portfolio cikkében.

A csalások felderítésére a Magyar Államkincstár egyetlen esetben sem fogja kérni alkalmazás letöltését vagy jelszó kiadását az ügyféltől

– hangsúlyozzák. Hozzáteszik, ha gyanús hívás érkezik, azonnal hívják az ügyfelek a Kincstár 1811-es telefonszámát, és jelentsék az esetet. További információk az adathalász kísérletekről, csalásokról, és a visszaélések formáiról a Kincstár honlapján olvashatók.

