2025. december 30. kedd
Forint notes - Hungarian currency
Nyitókép: Getty Images/Balint Erlaki

Van egy kis bökkenő ezzel az „adóvisszatérítéssel”

Infostart

Mégpedig az, hogy nem szabad érte egy kattintást sem tenni, ugyanis kamu az egész.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével visszaélve támadnak az adathalászatra specializálódott csalók, akik adó-visszatérítés lehetőségével kecsegtetik áldozataikat. Az adóhatóság közleménye szerint egyre több az olyan csaló e-mail, amelyben azt írják a csalók, hogy a címzett „a 2024. évi személyi jövedelemadó bevallása alapján 140 000 HUF összegű adó-visszatérítésre jogosult”. Olyan hamis levelek is előfordulnak, amelyek adótartozás azonnali megfizetésére szólítanak fel.

A kibercsalók a hivatal nevével és általában a rá jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott e-maileket, SMS-üzeneteket küldenek. Tavasszal például többen jelezték, hogy a NAV küldött nekik SMS-t, amelyben jellemzően tíz- és húszezer forint közti adótartozásról tájékoztattak, a rendezésére pedig egy gyanús linket adtak meg.

A közlemény szerint az ilyen esetekben a legfontosabb a megelőzés:

a NAV soha nem küld az adótartozás aktuális egyenlegéről, a rendezéséről, vagy az adó-visszatérítés lehetőségéről szóló tájékoztatást e-mailben vagy SMS-ben.

Az adóhatóság a DÁP-os vagy Ügyfélkapu+-os regisztrációval rendelkezőknek a tárhelyükre küldi üzeneteit, akinek nincs regisztrációja, csak postai küldeményben kaphat bármilyen értesítést a NAV-tól.

