2025. november 19. szerda
Phishing - a credit card with a fish hook trying to steal personal data on a computer keyboard / financial data theft
Nyitókép: weerapatkiatdumrong/Getty Images

Súlyos veszélyre figyelmeztet a Magyar Államkincstár

Infostart / MTI

Adathalász csalók SMS-ben élnek vissza a Magyar Államkincstár nevével.

A csalók olyan hamis információkat küldenek az üzenetben, hogy a Kincstárban értékpapír-számlát vezető ügyfeleknek adategyeztetést kell végrehajtaniuk. Ha az ügyfelek az üzenetben lévő linkre kattintanak, a csalók akár a számlaadataikat is megszerezhetik.

Az Államkincstár arra hívta fel a figyelmet sem telefonon, sem SMS-ben, sem más üzenetben nem kéri az ügyfelektől bizalmas azonosító adataik kiadását. A WebKincstárba történő belépést kizárólag a hivatalos webkincstar.allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül javasolják.

Az egyéb úton – SMS-ben vagy e-mail üzenetben – kapott linkre kattintva nem szabad megadni a belépési adatokat.

Ugyanakkor, ha valaki mégis megosztotta adatait illetéktelenekkel, haladéktalanul hívja a 1811-es telefonszámot, vagy keresse fel személyesen a Kincstár bármely ügyfélszolgálatát.

államkincstár

adathalászat

netes csalók

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
