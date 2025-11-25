Rés a pajzson: mentális támadásokkal kísérleteznek a kiberbűnözők

A Sophos Global Field globális szakértője szerint Magyarországon látványosan nő a kifinomult adathalász-támadások száma. Az Economx cikke felidézte, hogy a Nemzeti Kibervédelmi Intézet az elmúlt hónapokban több jelentést is kiadott nagy volumenű adathalász-kampányokról, köztük csomagküldős, banki és üzenetküldő alkalmazásokat utánzó támadásokról.

A Microsoft 2024-es Digital Defense jelentése szerint Magyarország a régió országai között közepes, de jelentősen növekvő kitettséget mutat a célzott kibertámadásokkal szemben. A magyar munkahelyeken tapasztalható túlterheltség és email-dömping miatt a dolgozók gyakran időnyomás alatt döntenek, ami megkönnyíti a megtévesztést.

Chester Wisniewski, a Sophos Global Field szakértője kiemelte, hogy a támadók ma már nem tűzfalat próbálnak áttörni, hanem a figyelmet. A céljuk, hogy az áldozat rutinból vagy stressz alatt kattintson.

A Sophos elemzése szerint a támadók az emberi gyors gondolkodást manipulálják: sürgető hangnemmel, tekintélyt imitáló üzenetekkel, AI-al generált hibátlan magyar szövegekkel, vagy akár hitelesnek tűnő hangutánzattal.

A kibervélemi cég felhívta a figyelmet arra, hogy a védekezés egyszerű, főként a mentális mintákra és a pozitív szabályokra kell koncentrálni. Chester Wisniewski szerint a magyar vállalatok akkor lesznek ellenállóbbak, ha az emberekre nem mint hibaforrásra, hanem mint szenzorokra tekintenek, mivel a jó döntéshozatal támogatása ma már a kiberbiztonság része.