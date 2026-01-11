365 napos Balaton: új élmények jelentik már a vonzerőt – jönnek a mikroturisták

A hazai turizmus egyik legfontosabb célja, hogy négyévszakossá tegye az olyan népszerű célállomásokat, mint például a Balatont és környékét, ebben komoly szerepet játszik az úgynevezett mikroturizmus elterjedése is.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke az InfoRádióban elmondta, ezek elsősorban a hétvégéket és az ünnepeket érintik, amikor nagyon sokan mennek úgy, hogy egy-egy jó programért, jó túráért, kikapcsolódásért, jégpályáért vagy épp egy jégpályához kapcsolódó rendezvényért áldoznak időt és pénzt.

„Ez a trend szépen kialakult. Az első Nyitott Balaton program 12 éve indult el, pontosan az új turisztikai szezonok megteremtése volt a célja, ami arra épített, hogy nem lehet a főszezont hosszabbítani, hiszen a nyári turisztikai élményeket, az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nem lehet ősszel, tavasszal vagy télen biztosítani a vendégeink számára, hanem az adott időszaknak megfelelő és a vendégek elvárásaihoz alkalmazkodó programokat, élményeket kell biztosítani” – mutatott rá.

Elmondása szerint rengeteg turisztikai attrakció valósult meg az elmúlt bő tíz évben, a Balatonbike 365 keretében például ma már több mint 1100 kilométernyi kijelölt kerékpáros útvonal van a Balaton vidékén, de fejlesztettek szálláshelyeket, magánhelyeket és hoteleket is, amelyek szintén a négy évszakos Balaton pillérei. Ennek megfelelően a vendégéjszakák csaknem felét most már a főszezonon kívül foglalják le.

„Az idei év megmutatta, de a tavalyi is már, hogy a tavasz és az ősz igen jelentős forgalmat generál, és a téli színvonalas programok is. Tavaly rengeteg korcsolyapálya volt, de az idén is nagyon sok lesz a Balaton partján, ez sok embert vonzott, elsősorban természetesen azok a korcsolyapályák, amelyek egyéb rendezvényekkel is készültek és komplex élménycsomagot ígértek a vendégeknek. Természetesen még nem aknáztuk ki a Balatonban rejlő összes lehetőséget, de úgy érzem, hogy jó úton haladunk” – részletezte Fekete Tamás.

Idén egyébként eddig kilenc balatoni település jelentette be, hogy műjégpályát nyit, közülük a legnagyobb forgalom Balatonfüreden, Siófokon, Fonyódon, Balatonbogláron, Balatonalmádiban és Keszthelyen várható.