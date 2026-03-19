A fogyasztóvédelem már gőzerővel készül a nyári szezonra

A fogyasztók biztonsága érdekében országosan ellenőrzik a szórakoztatási célú berendezések és sporteszközök üzemeltetési körülményeit. A vizsgálat célja, hogy az aqua-, kaland- és vidámparkokban, fesztiválokon, gyermektáborokban és szabadtéri rendezvényeken működtetett berendezések, valamint a mindenki számára hozzáférhető kültéri kondiparkok eszközei megfeleljenek a hatályos biztonsági és üzemeltetési előírásoknak – közölte kedden a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Vizsgálják többek között az előírt dokumentációk meglétét és érvényességét, a kötelező jelöléseket és figyelmeztetéseket, a berendezések szerkezeti kialakítását, stabilitását és üzemeltetési feltételeit. A jogszabályi előírások érvényesítése érdekében a hatóság indokolt esetben figyelmeztetést alkalmaz, kötelezést ír elő, illetve – súlyos hiányosság esetén – megtilthatja az adott eszköz használatát.

A korábbi évek tapasztalatai szerint az aqua-, kaland- és vidámparkoknál alacsony volt a kifogásolási arány, míg a szabadtéri kondiparkoknál több hiányosságot tárt fel a hatóság.

Tavaly az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok munkatársai 866 helyszínen 4949 eszközt ellenőriztek, amelyből 152 helyszínen, 704 eszköz nem felelt meg az üzemeltetésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Az idei ellenőrzés célja a jogkövető működés további erősítése, a feltárt hiányosságok számának csökkentése, valamint a megelőzés hangsúlyosabb érvényesítése. Ezért az egyik legfontosabb rendelkezés, hogy csak az a megfelelőségi tanúsítvány fogadható el, amelyet egy Magyarországon kijelöléssel rendelkező tanúsító szervezet állított ki a magyarországi üzemeltetési helyszínen elvégzett műszaki ellenőrzés alapján. Hozzátették, hogy

a táborokban üdülő gyermekek biztonsága és a balesetek megelőzése érdekében a hatóság indokoltnak tartja a gyermektáborok fogyasztóvédelmi ellenőrzései mellett az ott üzemeltetett szórakoztatási célú berendezések, létesítmények, valamint a szórakozási célú sporteszközök piacfelügyeleti ellenőrzését is.

Arra is kitértek, hogy a magyarországi vasalt utak (via ferrata) száma az elmúlt évtizedben dinamikusan nőtt, a korábbi néhány útvonalról mostanra országos hálózattá bővült, ezért az idén újra vizsgálják ezek üzemeltetését.

Az NKFH célja, hogy a szórakozási célú létesítmények üzemeltetői maradéktalanul betartsák a biztonsági előírásokat, ezzel garantálva a családok és a sportolni vágyók biztonságos kikapcsolódását a 2026-os szezonban is.

A jogkövető üzemeltetői gyakorlat erősítése közös érdek: a biztonságos környezet növeli a látogatói bizalmat, támogatja a turizmust, és hozzájárul a hazai szabadidős és sportlétesítmények jó hírnevének megőrzéséhez.