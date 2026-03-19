2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Több vízi csúszda egy medencével.
Nyitókép: Unsplash

A fogyasztóvédelem már gőzerővel készül a nyári szezonra

Infostart / MTI

Az NKFH arra kíváncsi, hogy az aqua-, kaland- és vidámparkokban, fesztiválokon, gyermektáborokban és szabadtéri rendezvényeken működtetett berendezések, kültéri konditermek megfelelnek-e a biztonsági előírásoknak.

A fogyasztók biztonsága érdekében országosan ellenőrzik a szórakoztatási célú berendezések és sporteszközök üzemeltetési körülményeit. A vizsgálat célja, hogy az aqua-, kaland- és vidámparkokban, fesztiválokon, gyermektáborokban és szabadtéri rendezvényeken működtetett berendezések, valamint a mindenki számára hozzáférhető kültéri kondiparkok eszközei megfeleljenek a hatályos biztonsági és üzemeltetési előírásoknak – közölte kedden a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Vizsgálják többek között az előírt dokumentációk meglétét és érvényességét, a kötelező jelöléseket és figyelmeztetéseket, a berendezések szerkezeti kialakítását, stabilitását és üzemeltetési feltételeit. A jogszabályi előírások érvényesítése érdekében a hatóság indokolt esetben figyelmeztetést alkalmaz, kötelezést ír elő, illetve – súlyos hiányosság esetén – megtilthatja az adott eszköz használatát.

A korábbi évek tapasztalatai szerint az aqua-, kaland- és vidámparkoknál alacsony volt a kifogásolási arány, míg a szabadtéri kondiparkoknál több hiányosságot tárt fel a hatóság.

Tavaly az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok munkatársai 866 helyszínen 4949 eszközt ellenőriztek, amelyből 152 helyszínen, 704 eszköz nem felelt meg az üzemeltetésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Az idei ellenőrzés célja a jogkövető működés további erősítése, a feltárt hiányosságok számának csökkentése, valamint a megelőzés hangsúlyosabb érvényesítése. Ezért az egyik legfontosabb rendelkezés, hogy csak az a megfelelőségi tanúsítvány fogadható el, amelyet egy Magyarországon kijelöléssel rendelkező tanúsító szervezet állított ki a magyarországi üzemeltetési helyszínen elvégzett műszaki ellenőrzés alapján. Hozzátették, hogy

a táborokban üdülő gyermekek biztonsága és a balesetek megelőzése érdekében a hatóság indokoltnak tartja a gyermektáborok fogyasztóvédelmi ellenőrzései mellett az ott üzemeltetett szórakoztatási célú berendezések, létesítmények, valamint a szórakozási célú sporteszközök piacfelügyeleti ellenőrzését is.

Arra is kitértek, hogy a magyarországi vasalt utak (via ferrata) száma az elmúlt évtizedben dinamikusan nőtt, a korábbi néhány útvonalról mostanra országos hálózattá bővült, ezért az idén újra vizsgálják ezek üzemeltetését.

Az NKFH célja, hogy a szórakozási célú létesítmények üzemeltetői maradéktalanul betartsák a biztonsági előírásokat, ezzel garantálva a családok és a sportolni vágyók biztonságos kikapcsolódását a 2026-os szezonban is.

A jogkövető üzemeltetői gyakorlat erősítése közös érdek: a biztonságos környezet növeli a látogatói bizalmat, támogatja a turizmust, és hozzájárul a hazai szabadidős és sportlétesítmények jó hírnevének megőrzéséhez.

Csizmazia Gábor: félnek a „kúszó missziótól” az amerikaiak Iránban

A Trump-adminisztráció azért tekinti sikeresnek az elmúlt több mint két hét eseményeit, mert az amerikai fél viszonylag kevés ember- és fegyverveszteséggel, valamint a költségek kordában tartásával tudott közelebb jutni a célok eléréséhez, melyek közül az egyik az iráni erőkivetítési képességek lenullázása volt – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa.
 

A Mol és a Shell korlátozta a tankolható üzemanyag mennyiségét Szlovéniában

Ideiglenesen korlátozták a Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt – közölték szerdán a vállalatok.
 

Csúnya eséssel indul a nap a tőzsdéken, egekben az olajár!

Az ázsiai tőzsdéken nagy eséssel indul a nap, különönösen a japán tech papírokat adják ma reggel. Ezt követően Európában is nagyobb mínuszokra van kilátás, és Amerikában is folytatódhat az esés. Nem igazán van most hova menekülni, hiszen tovább esnek a nemesfémek is, az olajár viszont tovább szárnyal.  Gazdasági események szempontjából ma az angol jegybank, illetve az Európai Központi Bank kamatdöntéseire lesz érdemes figyelni, hiszen a közel-keleti háború alaposan átírta az idei évre vonatkozó várakozáskat. Ezt jól láthattuk tegnap a Federal Reserve kamatdöntésén is, több éves csúcsra ugorhat az infláció az elszálló energiaárak következményeként.

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 19.)

A Pénzcentrum 2026. március 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

Trump says US will 'massively blow up' major Iranian gas field if it attacks Qatar again

The US "knew nothing" about an Israeli attack on the South Pars gas field, the US president says, but warns Tehran against further retaliation.

