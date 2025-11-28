ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat
Moszkva, 2025. november 28.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b4) és Vlagyimir Putyin orosz államfõ (j5) találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án. Balról Lázár János építési és közlekedési miniszter (b) és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b2), jobbról Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (j3), Alekszandr Novak orosz energiaügyekért felelõs miniszterelnök-helyettes (j2) és Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója (j).
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

A Kreml szerint a moszkvai orosz-magyar tárgyaláson a szankcióval sújtott orosz cégek kivásárlása is szóba került

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Orosz információk szerint a találkozón arról is szó volt, hogy egy bizonyos magyar vállalat veszi meg a szankciók alá vett orosz olajcégek romániai és balkáni eszközeit.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes megerősítette az Interfax hírügynökségnek, hogy a Kreml tárgyalt magyar vásárlók megjelenéséről az orosz olajcégek szankciók sújtotta külföldi eszközeinek felvásárlásában – írja a Portfolio. A lehetséges üzletről a nyilvánosság kizárásával folyt a tárgyalás.

Alekszandr Novak szerint a Putyin-Orbán találkozón napirenden szerepelt az a forgatókönyv, amely szerint magyar szereplők – az orosz híradás szerint a Mol Nyrt. – vehetik meg az orosz olajcégek balkáni és romániai eszközeit.

Az orosz miniszterelnök-helyettes elmondta,

a magyar fél már dolgozik a tranzakción, amelynek sorsa kereskedelmi tárgyalásokon múlik, és amelyet csendben, nagy nyilvánosság nélkül kívánnak végigvinni.

Emellett napirenden van az is, hogy a Gazprom Nyeftyhez tartozó, amerikai szankciók alatt álló szerb NIS-ben a Mol Nyrt. részesedést szerezhet, míg a Lukoilnak el kell adnia bolgár és romániai hálózatait.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentkezésében ismertette a 3,5 óra hosszúra nyúlt tárgyalás eredményeit. Eszerint sikerült elérni Magyarország energiaellátásának további biztonságát, jelentős mértékben felgyorsítják a paksi atomerőmű építését, valamint azt is elárulta, hogy ha lesz a háború lezárásáért tartott békecsúcs, az minden kétséget kizáróan hazánkban lesz.

