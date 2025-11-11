Leállt az orosz olajóriás két országban

A Reuters tudósítása szerint a szankciók megbénították a Lukoilt Irakban és Bulgáriában is. A közel-keleti ország egyik legnagyobb olajmezője, a Nyugat-Qurna 2 kitermelési jogaival rendelkező vállalatban a Lukoil a többségi tulajdonos, ám az amerikai szankciók következtében az iraki állam nem tud fizetni a cégnek a kitermelésért és a természetbeni megtérítés sem járható út.

A hírügynökség úgy értesült, hogy az iraki olajvállalat, a Somo nem tudja folytatni a Lukoillal kötött nyersolajellátási szerződését, amíg a szankciók hátterében álló kérdések meg nem oldódnak – írja a hvg.hu.

A Nyugat-Qurna 2 az iraki olajtermelés 9 százalékát adja, és napi 480 ezer hordó olaj előállítására képes. A Lukoil kénytelen volt vis maiorra, azaz rajta kívülálló okokra hivatkozni, hogy elkerülje a szerződésszegésből következő büntetéseket. Ugyanakkor ha ez az állapot fél évig fennáll, akkor a Lukoilnak teljes egészében ki kell vonulnia a projektből.

Az orosz vállalat az amerikai szankciók kihirdetése után megpróbálta a külföldi érdekeltségeit eladni egy svájci energiaáru-kereskedelmi vállalatnak, a Gunvornak, ám az üzletből nem lett semmi, mivel az amerikai pénzügyminisztérium megüzente, hogy Washington nem örülne a tranzakciónak.

Nem csak Irakban van bajban a Lukoil, hasonlóan járt Bulgáriában is, ahol egy burgaszi finomítót bukhat el a szankciók miatt. Roszen Zseljazkov bolgár miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy a hatóságok ellenőrzéseket végeznek és biztonsági intézkedéseket hajtanak végre a Lukoil burgaszi olajfinomítójában.

Az akció célja, hogy az állam úgy tudja birtokba venni a létesítményt, hogy közben fenntartja annak működését.

Szófia a múlt héten fogadott el ugyanis egy olyan törvényt, ami felhatalmazza az államot arra, hogy vegye birtokba az olajfinomítót, majd adja el egy új tulajdonosnak.

Ismeretes, október 23-án az Egyesült Államok és az Európai Unió egyidejűleg új, összehangolt szankciós csomagokat jelentett be Oroszország ellen, amelyek célja az ország olaj- és gáziparának, valamint ebből származó állami bevételeinek visszaszorítása. Az intézkedések az orosz energiaszektor legfontosabb szereplőit és a kapcsolódó pénzügyi, logisztikai rendszereket célozzák.