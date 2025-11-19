ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 19. szerda
Fontos határidőre figyelmeztet a NAV

Infostart / MTI

A multinacionális vállalatcsoport vagy a nagyméretű belföldi vállalatcsoport belföldi csoporttagjaira vonatkozó, elismert belföldi kiegészítő adó előlegét csütörtökig kell bevallani és megfizetni – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A közlemény alapján a 24GLBADO jelű bevallás az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban (ONYA) érhető el.

A NAV több módon is segít: a felkészüléshez már korábban közzétette a bevallás tervezetét, a hozzá tartozó kitöltési útmutatót, valamint az XML-fájlok előkészítését támogató dokumentumot, hogy a szervezetek előre megismerjék a kitöltendő mezőket, és felkészítsék rendszereiket, könyvelésüket a szükséges adatok összegyűjtésére.

A hivatal közvetlen tájékoztatást is nyújt honlapján: a GLBADO GYIK a kitöltéshez kapcsolódó, leggyakrabban felmerülő kérdéseket értelmezi és tárgyalja, részletes útmutatást adva az adó bevallásához és megfizetéséhez.

Közölték azt is, hogy könnyebbséget jelent az érintetteknek, hogy az előlegbevallást az ONYA-felületen keresztül kell beadni.

A nyomtatvány nemzetközi érintettségére tekintettel, az elektronikus űrlap magyar és angol nyelvű, valamint a kitöltési útmutató is két nyelven áll rendelkezésre – áll a közleményben.

Szakértő: lehet, hogy épp a nyilvánosság nem tesz pontot az Epstein-botrány végére

Szakértő: lehet, hogy épp a nyilvánosság nem tesz pontot az Epstein-botrány végére
Csizmazia Gábor Amerika-szakértő az InfoRádióban úgy vélekedett, egy igen nagy aktakötegről van szó, amelyből már eddig is szivárogtak ki részletek, igen sok ember érintett lehet, köztük a politikai elit személyiségei is, ugyanakkor a kiszivárgott részletek lehet, hogy csak a teljes kontextussal értékelhetők, ami viszont korántsem biztos, hogy nyilvánosságra kerülhet, hisz érinthet folyamatban lévő nyomozásokat is még.
 

Elsöprő többséggel döntött az Epstein-aktákról az amerikai Kongresszus

Felértékelődött Magyarország szerepe Ukrajna számára

Felértékelődött Magyarország szerepe Ukrajna számára

A gázinfrastruktúrát érő orosz támadások miatt Ukrajna hónapról hónapra növeli az orosz gáz importját Magyarországon keresztül. Hazánk havonta körülbelül 300 millió köbméternyi mennyiséget exportál Ukrajnába az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint. Olekszij Anton az InfoRádióban elmondta: az ukrajnai helyzet súlyosbodása elsősorban attól függ, hogy Oroszország mennyire növeli a támadások intenzitását a következő időszakban.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
 
Anyák szja-mentessége: 100-ból 38 forintot félretennének az érintett nők

Anyák szja-mentessége: 100-ból 38 forintot félretennének az érintett nők

A magyar lakosság háromnegyede a fix hozamú megtakarításokat keresi, és egyre fontosabb a befektetésnél jelentkező költségek minimalizálása – derült ki a Groupama Biztosító országos reprezentatív kutatásából. Az SZJA-menteséggel érintett édesanyák többletjövedelmének közel 40 százalékából új befektetés lehet.

Hadat üzenne Európának a britek új erős embere: a korábbi Brexit-megállapodás is mehet vele a kukába

Hadat üzenne Európának a britek új erős embere: a korábbi Brexit-megállapodás is mehet vele a kukába

A Reform további tervei között szerepel a külföldi segélyek évi 1 milliárd fontra való korlátozása, ami jelentős csökkentést jelentene a tavalyi 14 milliárd fontos kiadáshoz képest.

Release of Epstein files awaits Trump's signoff after clearing Congress

Release of Epstein files awaits Trump's signoff after clearing Congress

Once the US president signs the measure, the justice department will have 30 days to release the materials.

2025. november 19. 06:58
Gigantikus uniós támogatást kapott a 4iG
2025. november 19. 05:24
Egy új eljárás megmentheti a karácsonyi finomságok elengedhetetlen alapanyagát
