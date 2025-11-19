Fontos határidőre figyelmeztet a NAV

A közlemény alapján a 24GLBADO jelű bevallás az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban (ONYA) érhető el.

A NAV több módon is segít: a felkészüléshez már korábban közzétette a bevallás tervezetét, a hozzá tartozó kitöltési útmutatót, valamint az XML-fájlok előkészítését támogató dokumentumot, hogy a szervezetek előre megismerjék a kitöltendő mezőket, és felkészítsék rendszereiket, könyvelésüket a szükséges adatok összegyűjtésére.

A hivatal közvetlen tájékoztatást is nyújt honlapján: a GLBADO GYIK a kitöltéshez kapcsolódó, leggyakrabban felmerülő kérdéseket értelmezi és tárgyalja, részletes útmutatást adva az adó bevallásához és megfizetéséhez.

Közölték azt is, hogy könnyebbséget jelent az érintetteknek, hogy az előlegbevallást az ONYA-felületen keresztül kell beadni.

A nyomtatvány nemzetközi érintettségére tekintettel, az elektronikus űrlap magyar és angol nyelvű, valamint a kitöltési útmutató is két nyelven áll rendelkezésre – áll a közleményben.