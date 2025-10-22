ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.9
usd:
334.73
bux:
104182.83
2025. október 22. szerda Előd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Zalakerámia Zrt. beruházástámogatói okiratának átadásán Romhányban 2020. október 20-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Bezárja utolsó gyárát is a Zalakerámia Magyarországon

Infostart

A Zalakerámia Zrt. augusztus végén végleg leállította a termelést tófeji gyárában, ezzel megszűnt a 100 éves magyarországi csempegyártás. A döntést az osztrák tulajdonos, a Lasselsberger csoport a gyenge kereslettel, az építőipari visszaeséssel és a különadókkal indokolta.

Bezárja utolsó gyárát is a Zalakerámia Zrt. Magyarországon – értesült a hvg.hu. Az építőipari vállalat romhányi gyáregysége az év elején már Romániába költözött, most viszont a különadók és a gyenge kereslet miatt a tófeji részlegben is megszűnt a gyártás.

A lap úgy tudja, hogy már augusztus végén leállt a termelés az osztrák Lasselsberger csoport tulajdonában lévő Zalakerámia tófeji gyárában. A továbbiakban csak logisztikai tevékenység és támogató tevékenységek működnek a gyáregységben.

Ezzel végleg megszűnt Magyarországon a 100 éves múltra visszatekintő csempegyártás. Korábban a romhányi gyár elköltözését az égetettagyag- és kerámiagyártókra kivetett kiegészítő bányajáradék és a gyenge kereslet indokolta.

Kezdőlap    Gazdaság    Bezárja utolsó gyárát is a Zalakerámia Magyarországon

építőipar

romhány

zalakerámia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Óriási vihart kavart Merz „városképe” – nők ezrei tiltakoztak Berlinben

Óriási vihart kavart Merz „városképe” – nők ezrei tiltakoztak Berlinben

Aligha gondolta Friedrich Merz, hogy rendkívüli felzúdulást vált ki a múlt héten elhangzott, a menekültekkel kapcsolatos nyilatkozatával. A német kancellár, egyben a CDU elnöke ugyanis felrótta, hogy a menekültek nem tartják be a szabályokat, ezért nem illenek bele a „városképbe”. A vihar azóta tart, legutóbb több ezer fős tüntetésbe torkollott.
Robert Fico: Brüsszel álljon a budapesti Trump–Putyin-csúcs mellé!

Robert Fico: Brüsszel álljon a budapesti Trump–Putyin-csúcs mellé!

A szlovák kormányfő szerint bizonyítékok vannak rá, hogy megpróbálják megakadályozni a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti, Budapestre tervezett találkozót. Robert Fico szerint Brüsszel és több uniós ország is nyomást gyakorol Magyarországra, hogy tartsa be a Putyin elleni nemzetközi elfogatóparancsot.
 

Az atomháborút gyakorolja Vlagyimir Putyin, készül a NATO is

Bendarzsevszkij Anton: a budapesti csúcs körüli ellentmondásos amerikai kommunikáció célja az oroszok megtörése is lehet

Zelenszkij „jó kompromisszumnak” tartja Trump javaslatát, de kétli, hogy Putyin is

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük

Donald Trump is megszólalt a budapesti Trump–Putyin-csúcsról

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brüsszel belenyúlna a magyarok fűtési és üzemanyag-számláiba: 2027-től jönne az új adó

Brüsszel belenyúlna a magyarok fűtési és üzemanyag-számláiba: 2027-től jönne az új adó

Az Európai Bizottság az új uniós szén-dioxid-piacon (ETS2) 45 eurós CO2-ár fölött megduplázná a piacra kerülő engedélyek számát, és már 2026-ban elindítaná az aukciókat, hogy mérsékelje az árrobbanás kockázatát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezért keresnek többet a fiatalok a hanyatló Nyugaton: Magyarország lemaradása megdöbbentő

Ezért keresnek többet a fiatalok a hanyatló Nyugaton: Magyarország lemaradása megdöbbentő

Magyarország még mindig le van maradva diplomás fiatalokban. De vajon miért, és mit jelent ez hosszú távon? A CHART by Pénzcentrum most megmutatja!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Security camera didn't cover area where jewel thieves broke into Louvre, director says

Security camera didn't cover area where jewel thieves broke into Louvre, director says

Laurence des Cars is speaking for the first time since a gang of masked thieves - who remain at large - carried out Sunday's robbery.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 22. 18:18
Nyakkendős boomerek és fürdőgatyás zoomerek egy munkahelyen – vezetői konferenciát tartott az MCC
2025. október 22. 16:38
Fix 3 százalékos lakáshitel: mit tehetnek az élettársak, ha igényelni szeretnék?
×
×
×
×