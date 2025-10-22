Bezárja utolsó gyárát is a Zalakerámia Magyarországon

Bezárja utolsó gyárát is a Zalakerámia Zrt. Magyarországon – értesült a hvg.hu. Az építőipari vállalat romhányi gyáregysége az év elején már Romániába költözött, most viszont a különadók és a gyenge kereslet miatt a tófeji részlegben is megszűnt a gyártás.

A lap úgy tudja, hogy már augusztus végén leállt a termelés az osztrák Lasselsberger csoport tulajdonában lévő Zalakerámia tófeji gyárában. A továbbiakban csak logisztikai tevékenység és támogató tevékenységek működnek a gyáregységben.

Ezzel végleg megszűnt Magyarországon a 100 éves múltra visszatekintő csempegyártás. Korábban a romhányi gyár elköltözését az égetettagyag- és kerámiagyártókra kivetett kiegészítő bányajáradék és a gyenge kereslet indokolta.