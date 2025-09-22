ARÉNA
Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter sajtóértekezletet tart az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) az ukrajnai helyzetről tartott tanácskozása kezdetén a világszervezet New York-i székházában 2023. július 17-én, az Ukrajna elleni orosz háború idején.
Nyitókép: MTI/AP/Mary Altaffer

Zelenszkij egykori fontos embere szerint a csatlakozásuk összedöntené az EU-t

Infostart

Ha Ukrajna így csatlakozik az EU-hoz, ahogy azt most tervezik, akkor azzal „megöli” az összes gazdát Európában. Ma az ország teljes mezőgazdasági ágazata összeegyeztethetetlen az európaival – mondta Ukrajna korábbi külügyminisztere, Dmitro Kuleba, aki korábban Zelenszkij legfontosabb embere volt, most azonban nyilvánosan is kimondta azt, amiről az elnök hallani sem akar.

Szokatlanul őszintén beszélt Ukrajna korábbi külügyminisztere a hétvégén egy konferencián. Dmitro Kuleba egészen tavaly őszig a legfontosabb embere volt Zelenszkijnek.

Ismert: Ukrajna történetének második legfiatalabb külügyminisztere volt, korábban Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese, valamint 2016 és 2019 között Ukrajna állandó képviselőjeként az Európa Tanácsban dolgozott. Aztán 2024. szeptember 4-én az ukrán kormány átalakításakor lemondott a külügyminiszteri posztjáról.

Hogy Zelenszkij és Kuleba viszonya jelenleg milyen, azt nehéz lenne pontosan megmondani, mindenesetre komoly jelek utalnak arra, hogy terheltnek mondható – írja a hirado.hu.

Szeptember elején az olasz Corriere della Sera lap közlése szerint Dmitro Kuleba az éjszaka leple alatt távozott Lengyelországba, miután tudomást szerzett a kormány döntéséről, amely megtiltja a volt diplomatáknak, hogy rendkívüli vagy háborús állapot idején elhagyják Ukrajnát. Kuleba ezt később tagadta ugyan, csakhogy eredetileg éppen ő nyilatkozott erről az olasz újságnak.

„Zelenszkij elnök és környezete nem akarja, hogy külföldre utazzunk, és olyan dolgokat mondjunk, amelyek véleményük szerint ellentmondhatnak a kormány álláspontjának. Kiszámoltam, hogy körülbelül húszan vagyunk, akikre ez az intézkedés vonatkozik. Nem hiszem, hogy üldözési mániám van, de pontosan tudom, hogy ez a rendelet arra irányul, hogy engem és még néhány más diplomatát blokkoljon” – állította az olasz lap beszámolója szerint.

Mindez elég egyértelműnek tűnt, csakhogy Kuleba sajtószolgálata utóbb merőben más forgatókönyvet vázolt. Szerinte a médiában szereplő információt helytelenül mutatták be. Megerősítették, hogy szeptember 3-án a kormány határozatot hozott a rendkívüli és meghatalmazott nagykövet rangú volt diplomaták külföldre utazásának tilalmáról, de hangsúlyozták, hogy az exminiszter a határozat nyilvánosságra hozatala előtt utazott el szolgálati útra. Azt is jelezték, hogy Dél-Korea után Lengyelországba látogat, hogy részt vegyen egy konferencián, ezt követően azonban visszatér Ukrajnába, ahol egy nyilvános rendezvényen fog felszólalni Kijevben.

Ez így is történt, Kuleba valóban előadást tartott, ahol a volt külügyminiszter alapvetően két feltételt nevezett meg, amelyek teljesülése esetén Ukrajna csatlakozhat az Európai Unióhoz:

  • Először is meg kell találnia a módját, hogy a Nyugat-Ukrajna, Moldova és a nyugat-balkáni országok csatlakozása után is megőrizze az európai projekt feletti ellenőrzést. „Mert ha a szabályokat úgy hagyjuk, ahogy most vannak, és mindannyiunkat bevonjuk, az EU létezni fog, de a Nyugat elveszíti az irányítást az erőviszonyok eltolódása miatt” – fejtette ki.
  • Másodszorra pedig az ukrán mezőgazdaság kérdését kell megoldani, mert ma az ország teljes mezőgazdasági ágazata összeegyeztethetetlen az európaival. Ha úgy csatlakozunk, ahogy most vagyunk, egyszerűen megöljük az összes gazdát Európa-szerte. Ez társadalmi forradalmat indít el Franciaországban, Belgiumban, Lengyelországban és minden országban, és Európa összeomlik. Ezért ezt a két problémát meg kell oldani, és akkor Ukrajna az EU-ban lesz, mert 2022-ben megállapodott abban, hogy Ukrajna a blokkhoz tartozik. Ezért az EU-ba vezető út nyitva áll. A reformok fontosak és szükségesek, de nem ez a meghatározó tényező – magyarázta a diplomata.

Ehhez azonban együttes döntésre lenne szükség az uniós tagállamok között.

