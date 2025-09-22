Zelenszkij egykori fontos embere szerint a csatlakozásuk összedöntené az EU-t

Szokatlanul őszintén beszélt Ukrajna korábbi külügyminisztere a hétvégén egy konferencián. Dmitro Kuleba egészen tavaly őszig a legfontosabb embere volt Zelenszkijnek.

Ismert: Ukrajna történetének második legfiatalabb külügyminisztere volt, korábban Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese, valamint 2016 és 2019 között Ukrajna állandó képviselőjeként az Európa Tanácsban dolgozott. Aztán 2024. szeptember 4-én az ukrán kormány átalakításakor lemondott a külügyminiszteri posztjáról.

Hogy Zelenszkij és Kuleba viszonya jelenleg milyen, azt nehéz lenne pontosan megmondani, mindenesetre komoly jelek utalnak arra, hogy terheltnek mondható – írja a hirado.hu.

Szeptember elején az olasz Corriere della Sera lap közlése szerint Dmitro Kuleba az éjszaka leple alatt távozott Lengyelországba, miután tudomást szerzett a kormány döntéséről, amely megtiltja a volt diplomatáknak, hogy rendkívüli vagy háborús állapot idején elhagyják Ukrajnát. Kuleba ezt később tagadta ugyan, csakhogy eredetileg éppen ő nyilatkozott erről az olasz újságnak.

„Zelenszkij elnök és környezete nem akarja, hogy külföldre utazzunk, és olyan dolgokat mondjunk, amelyek véleményük szerint ellentmondhatnak a kormány álláspontjának. Kiszámoltam, hogy körülbelül húszan vagyunk, akikre ez az intézkedés vonatkozik. Nem hiszem, hogy üldözési mániám van, de pontosan tudom, hogy ez a rendelet arra irányul, hogy engem és még néhány más diplomatát blokkoljon” – állította az olasz lap beszámolója szerint.

Mindez elég egyértelműnek tűnt, csakhogy Kuleba sajtószolgálata utóbb merőben más forgatókönyvet vázolt. Szerinte a médiában szereplő információt helytelenül mutatták be. Megerősítették, hogy szeptember 3-án a kormány határozatot hozott a rendkívüli és meghatalmazott nagykövet rangú volt diplomaták külföldre utazásának tilalmáról, de hangsúlyozták, hogy az exminiszter a határozat nyilvánosságra hozatala előtt utazott el szolgálati útra. Azt is jelezték, hogy Dél-Korea után Lengyelországba látogat, hogy részt vegyen egy konferencián, ezt követően azonban visszatér Ukrajnába, ahol egy nyilvános rendezvényen fog felszólalni Kijevben.

Ez így is történt, Kuleba valóban előadást tartott, ahol a volt külügyminiszter alapvetően két feltételt nevezett meg, amelyek teljesülése esetén Ukrajna csatlakozhat az Európai Unióhoz:

Először is meg kell találnia a módját, hogy a Nyugat-Ukrajna, Moldova és a nyugat-balkáni országok csatlakozása után is megőrizze az európai projekt feletti ellenőrzést. „Mert ha a szabályokat úgy hagyjuk, ahogy most vannak, és mindannyiunkat bevonjuk, az EU létezni fog, de a Nyugat elveszíti az irányítást az erőviszonyok eltolódása miatt” – fejtette ki.

Másodszorra pedig az ukrán mezőgazdaság kérdését kell megoldani, mert ma az ország teljes mezőgazdasági ágazata összeegyeztethetetlen az európaival. Ha úgy csatlakozunk, ahogy most vagyunk, egyszerűen megöljük az összes gazdát Európa-szerte. Ez társadalmi forradalmat indít el Franciaországban, Belgiumban, Lengyelországban és minden országban, és Európa összeomlik. Ezért ezt a két problémát meg kell oldani, és akkor Ukrajna az EU-ban lesz, mert 2022-ben megállapodott abban, hogy Ukrajna a blokkhoz tartozik. Ezért az EU-ba vezető út nyitva áll. A reformok fontosak és szükségesek, de nem ez a meghatározó tényező – magyarázta a diplomata.

Ehhez azonban együttes döntésre lenne szükség az uniós tagállamok között.