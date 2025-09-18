Krisán László 23 év után távozik a KAVOSZ éléről

Huszonhárom év után leköszön a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatói tisztségéből Krisán László, aki a társaság alapításától kezdve meghatározó szerepet játszott a hazai kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek bővítésében.

„A vezetésben bekövetkező változás hátterében a tulajdonosok között kialakult különböző jövőbeni elképzelések és irányítási modellek állnak. E szemléletbeli eltérések egyértelművé tették, hogy a KAVOSZ előtt egy új, decentralizált vezetési struktúra felállítása a következő logikus lépés, amelynek a megvalósításában a tulajdonosok konszenzusra jutottak” – közölte a KAVOSZ. Az átadás-átvétel hat hónapos, strukturált folyamat keretében zajlik, amelyben a leköszönő vezérigazgató közreműködik annak érdekében, hogy a menedzsmentváltás zökkenőmentes legyen, és a társaság működése zavartalanul folytatódjon.

„A KAVOSZ számomra mindig is több volt, mint munkahely: saját gyermekemként tekintek rá. Büszke vagyok arra, hogy közösen létrehoztunk egy, a vállalkozások tízezreinek segítséget nyújtó, sikeres rendszert. Most azonban elérkezett az idő, hogy az alapok lerakása után a szervezet működtetése új formában, szélesebb vezetési körrel történjen. Én magam a jövőben a vállalkozásfejlesztés és a kkv-finanszírozás területeire szeretném fordítani szakmai tapasztalataimat, különösen a VOSZ által képviselt programokban” – hangsúlyozta Krisán László.

A közlemény szerint a KAVOSZ Zrt. új menedzsmentje a következő hónapokban lép hivatalba, folytatva a társaság sikeres programjait, és új, a hazai kkv-szektor igényeihez igazodó kezdeményezések megvalósítását.