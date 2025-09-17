ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.8
usd:
328.78
bux:
99347.92
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: unsplash.com

Paradigmaváltás a hazai dohányzásban? Feljövőben a füstmentes alternatívák

Infostart

A hagyományos cigaretta és a finomra vágott dohány fogyasztása visszaesett Magyarországon, miközben az alternatív termékek, különösen a hevített dohánytermékek iránti kereslet jelentősen nőtt – derül ki a Portfolio elemzéséből.

Az idei első félévben a dohánytermékekre fordított összeg 3,7 százalékkal, közel 636 milliárd forintra emelkedett, azonban - az áremelkedés miatt - a teljes forgalmazott mennyiség 2,4 százalékkal csökkent.

A legális forgalmazási adatok szerint a hagyományos cigaretta fogyasztása mérséklődött, míg a finomra vágott dohány népszerűsége az elmúlt években folyamatosan csökken. A szivarkák piaca stagnál, de továbbra is a cigaretta mennyiségének töredékét teszi ki.

Az e-cigaretta forgalma 2023-2024-ben látványosan megugrott, elsősorban az illegális, ízesített termékek elleni fellépés és a jövedéki adó csökkentése miatt. Ez a trend azonban 2025-re megtört, a fogyasztók a hevített dohánytermékek és nikotinpárnák felé fordultak, miközben az e-cigaretta jövedéki adója is emelkedett.

A hevített dohánytermékek és az olyan füstmentes alternatívák, mint a nikotinpárnák piaca ezzel szemben dinamikusan növekszik. Ezen termékek forgalma már meghaladja a 2,1 millió kilogrammot. A következő évek vélhetően az ártalomcsökkentett termékcsoport növekedéséről szólnak majd, optimális esetben a károsabb alternatívák rovására, rosszabb esetben új fogyasztókat megszólítva.

A grafikonokkal alátámasztott cikk kitér az illegális piac problémájára is: Magyarországon a csempészett cigaretta aránya a 2023-as 8 százalékról tavalyra 13 százalékra nőtt, ami arra utal, hogy a hazai piac a szervezett bűnözés célpontjává vált. Az illegális termékek miatt az EU tagállamai 14,9 milliárd euró adóbevételtől estek el.

Kezdőlap    Gazdaság    Paradigmaváltás a hazai dohányzásban? Feljövőben a füstmentes alternatívák

kereskedelem

cigaretta

dohány

ártalomcsökkentés

füstmentes

hevített dohánytermék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kulcsfontosságú reformokat ígért a német kancellár, az AfD vezetője alibiintézkedésekkel vádolta

Kulcsfontosságú reformokat ígért a német kancellár, az AfD vezetője alibiintézkedésekkel vádolta

Friedrich Merz kancellár és Alice Weidel AfD-elnök szópárbaja nyomta rá bélyegét a Bundestag szerdai általános vitájára. Miközben a kancellár alapvető reformokra igyekezett felkészíteni a német polgárokat, a radikális jobboldali párt első számú vezetője az üres ígérgetést rótta fel a koalíciónak. Egy friss felmérés szerint az AfD Németország legnagyobb támogatottsággal rendelkező pártja.
 

A német kancellár szerint Vlagyimir Putyin feszegeti a határokat

Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter bejelentést tett a nyugdíjas-infláció miatti kiegészítő nyugdíjemelésről. A honvédelmi miniszter testőre saját magát találta el, úgy sérült meg, de szó esett az Otthon Startról, valamint a nemzeti konzultációról is.
 

Indul a nyomtatás: október elejétől postázzák a konzultációs íveket

Elismerte a honvédelmi miniszter, hogy golyót kapott a testőre

Irgalmatlan büntetéssel indul a parlamenti szezon, nőverési ügyről van szó

Medián: sokkal masszívabb Orbán Viktor tábora, mint Magyar Péteré

VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.18. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a jegybank. Egy év után ez volt az első kamatcsökkentés. A Fed magasabb növekedést, alacsonyabb munkanélküliségi rátát és magasabb inflációt vár 2026-ra. Ez nem konzisztens a piac által árazott agresszív kamatcsökkentési várakozással. 20.30-kor kezdődik a sajtótájékoztató, az eseményekről élőben közvetítünk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Forradalmi felfedezés a ChatGPT használatáról: meglepőek az eredmények

Forradalmi felfedezés a ChatGPT használatáról: meglepőek az eredmények

Az OpenAI és a Harvard Egyetem kutatói átfogó tanulmányt készítettek a ChatGPT felhasználási szokásairól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Royals host Trump at Windsor for banquet, rounding off first day of state visit

Royals host Trump at Windsor for banquet, rounding off first day of state visit

The lavish event in St George's Hall will see diplomats, politicians and US tech giants seated around the 50m table.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 17. 19:48
Ingyen segít az OTP Utalásőr a banki csalók ellen
2025. szeptember 17. 14:02
Minden negyedik számlát csak késve vagy egyáltalán nem fizetnek ki Európában
×
×
×
×