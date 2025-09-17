Paradigmaváltás a hazai dohányzásban? Feljövőben a füstmentes alternatívák

Az idei első félévben a dohánytermékekre fordított összeg 3,7 százalékkal, közel 636 milliárd forintra emelkedett, azonban - az áremelkedés miatt - a teljes forgalmazott mennyiség 2,4 százalékkal csökkent.

A legális forgalmazási adatok szerint a hagyományos cigaretta fogyasztása mérséklődött, míg a finomra vágott dohány népszerűsége az elmúlt években folyamatosan csökken. A szivarkák piaca stagnál, de továbbra is a cigaretta mennyiségének töredékét teszi ki.

Az e-cigaretta forgalma 2023-2024-ben látványosan megugrott, elsősorban az illegális, ízesített termékek elleni fellépés és a jövedéki adó csökkentése miatt. Ez a trend azonban 2025-re megtört, a fogyasztók a hevített dohánytermékek és nikotinpárnák felé fordultak, miközben az e-cigaretta jövedéki adója is emelkedett.

A hevített dohánytermékek és az olyan füstmentes alternatívák, mint a nikotinpárnák piaca ezzel szemben dinamikusan növekszik. Ezen termékek forgalma már meghaladja a 2,1 millió kilogrammot. A következő évek vélhetően az ártalomcsökkentett termékcsoport növekedéséről szólnak majd, optimális esetben a károsabb alternatívák rovására, rosszabb esetben új fogyasztókat megszólítva.

A grafikonokkal alátámasztott cikk kitér az illegális piac problémájára is: Magyarországon a csempészett cigaretta aránya a 2023-as 8 százalékról tavalyra 13 százalékra nőtt, ami arra utal, hogy a hazai piac a szervezett bűnözés célpontjává vált. Az illegális termékek miatt az EU tagállamai 14,9 milliárd euró adóbevételtől estek el.