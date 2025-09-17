ARÉNA
2025. szeptember 17. szerda
Nyitókép: Unsplash

Kína nagyon megharagudott az Nvidiára

A kínai állami piacfelügyeleti hatóság (SAMR) közölte, hogy egy előzetes vizsgálat megállapításai szerint az amerikai Nvidia megsértette Kína versenyjogi előírásait. A hatóság közleménye szerint a vizsgálat folytatódik, részletes információkat azonban egyelőre nem tettek közzé az állítólagos jogsértés mibenlétéről.

A tavaly decemberben indított eljárás részeként a kínai hatóság azt is vizsgálja, hogy az Nvidia betartotta-e azokat a feltételeket, amelyeket az izraeli Mellanox Technologies 2020. évi felvásárlása során vállalt. A tranzakciót a kínai szabályozók akkor feltételes jóváhagyással engedélyezték.

A kínai versenyjogi szabályozás alapján az ilyen jellegű jogsértések akár az előző évi árbevétel 1–10 százalékának megfelelő bírságot is vonhatnak maguk után. Az Nvidia január 26-án zárult pénzügyi évében 17 milliárd dollár bevételt ért el Kínában, ami a teljes forgalmának mintegy 13 százalékát tette ki.

A hatóságok részleteket nem közöltek, de további fejleményeket ígértek a vizsgálat előrehaladtával.

A vizsgálat bejelentése egybeesik az Egyesült Államok és Kína között Madridban zajló kereskedelmi tárgyalásokkal, ahol a technológiai együttműködés és a chipgyártás is napirenden van. A tárgyalások során várhatóan szóba kerülnek az Nvidia mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlett félvezetői is, amelyek hozzáférhetősége jelentős kérdés a két ország technológiai versengésében.

Az Nvidia, amely vezető szerepet tölt be a mesterséges intelligencia-felhasználásokhoz szükséges chiptechnológiák területén, korábban az amerikai exportkorlátozások fókuszába került. Ezzel párhuzamosan Kína is törekszik technológiai önállóságának erősítésére, egyebek között az amerikai chipektől való függés csökkentésével.

